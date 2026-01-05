Bohužel nejsem fyzicky připravený. Djokovič před Australian Open vynechá oblíbenou generálku
"Bohužel nejsem dostatečně fyzicky připravený na to, abych hrál příští týden v Adelaide," napsal Djokovič, který na tomto turnaji při posledních dvou startech v roce 2007 a 2023 triumfoval. Nejlepší hráč všech dob tak před prvním letošním grandslamem neodehraje žádný přípravný soutěžní zápas.
"Opravdu mě to mrzí, protože odsud mám opravdu skvělé vzpomínky, když jsem zde před dvěma lety vyhrál titul. Hodně jsem se těšil na návrat sem, protože jsem se zde cítil jako doma," pokračoval ve vyjádření aktuálně čtvrtý hráč světa, který zde měl být nasazenou jedničkou a největší hvězdou podniku.
Srb chce do Melbourne dorazit s předstihem, aby se co nejlépe připravil na australský grandslam, kde v minulosti 10krát triumfoval a pokusí se zde zaútočit na rekordní 25. titul z majorů. "Budu se teď soustředit na přípravu na Australian Open a těším se až dorazím do Melbourne a potkám všechny tenisové fanoušky z Austrálie."
Na dvěstěpadesátce v Adelaide bude chybět také další člen TOP 10 Jack Draper, který stále nedoléčil zranění levé ruky. Hlavními favority tak nyní budou Španěl Alejandro Davidovich či český tenista Jiří Lehečka, který zde triumfoval před dvěma lety.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře