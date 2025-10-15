Borg: Můžu dokázat, že patřím k elitě, moje výkonnost neustále roste
Leo Borgovi patří v současné době až 622. příčka světa. Aby se dostal do hlavní soutěže domácího turnaje ve Stockholmu, musel od pořadatelů obdržet divokou kartu.
Ani přesto se nečekalo, že by v prvním kole měl zkušenému Rakušanovi Ofnerovi klást větší odpor. Přesto se tak stalo. Mladý Švéd favorizovaného soupeře vyprovodil z kurtu po výsledku 6:3, 6:4 a postaral se tak o obrovské překvapení.
"Je opravdu výjimečné poprvé vyhrát zápas na svém domácím turnaji ve Stockholmu. Jsem přesvědčený o tom, že jsem podal skvělý výkon, což je jasným důkazem toho, že jsem v poslední době zlepšil svou úroveň," řekl Borg pro web atptour.com.
Leo Borg v minulosti zaujal nejen svým tenisem, ale i účinkováním v ikonickém filmu Borg McEnroe, kde jako teenager ztvárnil svého otce. Po počátečním mediálním zájmu však musel tvrdě pracovat, aby si vydobyl vlastní postavení mezi profesionály.
"Strávil jsem nějaký čas zraněný a využil jsem ho k tréninku mnoha technických a taktických aspektů, které můžou můj tenis posunout na daleko vyšší úroveň," dodal.
Borg dosud odehrál 16 zápasů na úrovni ATP a pět z nich vyhrál. Jeho dosavadním maximem v žebříčku je 334. místo, na které se vyšplhal v listopadu 2023. Teď se cítí připraven posunout dál.
"Vím, že mám potřebnou úroveň pro to, abych hrál na nejvyšším okruhu. Ale musím se hodně zlepšit – po fyzické stránce, nesmím mít tak často zdravotní problémy. Určitě je třeba zapracovat na psychice i stabilitě výkonů. Dnešek je krokem vpřed, který mi dává obrovskou sebedůvěru. Můžu dokázat, že patřím k elitě, moje výkonnost neustále roste," prohlásil sebevědomě.
Na turnaji ve Stockholmu se Borg po výhře nad Ofnerem představí v dalším kole proti Denisi Shapovalovovi.
Nejvýše postaveným švédským tenistou je v současné době Elias Ymer, kterému patří až 243. příčka světa.
Proč se zhroutilo švédské tenisové impérium? Severská velmoc je dnes vděčná i za divoké karty
