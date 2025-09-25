Bouzková zvládla bitvu, v Pekingu znovu slaví. Představí se Krejčíková i Muchová
Bouzková - Linetteová 7:5, 7:5
Bouzková si v prvním kole bez větších problémů poradila s ostřílenou Němkou Tatjanou Mariaovou a s tímto vědomím vstupovala i do duelu proti Linetteové, pro kterou šlo o první zápas na turnaji.
Dramatický první set se rozhodoval až v samotném závěru. Od stavu 4:4 si rodačka z Prahy jednou prohrála servis, její soupeřka o něj přišla dvakrát, a to Bouzkové stačilo. Za téměř hodinu hry tak získala úvodní sadu poměrem 7:5.
Ve druhé sadě měla vítězka letošního Livesport Prague Open zpočátku navrch. Linetteovou připravila o servis ve třetí a v páté hře a vypracovala si pohodlný náskok 4:1. Rodačka z Poznaně však zápas nezabalila.
Českou soupeřku dostala agresivní hrou pod velký tlak a dokázala srovnat skóre na 5:5. Závěr zápasu už ale patřil Bouzkové. Ta v jedenácté hře znovu uspěla na returnu a zápas už čistou hrou dopodávala.
Její další vyzyvatelkou bude vítězka duelu mezi Ruskou Veronikou Kuděrmetovovou a Maďarkou Annou Bondarovou.
