Bublik si po zápase rýpl do Mouteta: Ještě, že bydlí v Paříži a nemá to daleko taxíkem

DNES, 08:00
Alexander Bublik (28) ve druhém kole Masters v pažíři vyřadil domácího Corentina Mouteta (26) a jak to u něj bývá zvykem, po zápas si neodpustil pár poznámek na adresu svého soupeře. "Před zápasem mluvil až příliš mnoho. Musel jsem ho potrestat. Neměl jsem jinou možnost," řekl v rozhovoru na kurtu a přidal i vzkaz, který napsal na kameru.
Alexander Bublik po výhře poslal vzkaz Moutetovi (@ Federico Pestellini / PsnewZ / Profimedia)

Bublik poslední dobou perlí na kurtu i mimo něj. Od antukového French Open prožívá bezpochyby nejlepší období kariéry, během kterého získal už čtyři tituly. Je však známý i svými upřímnými poznámkami a gesty, kterých už za posledních dní ukázal několik. Tu poslední po zápase s Moutetem.

Tito dva se moc nemusí, což ukázali už při vzájemné potyčce během jejich posledního vzájemného duelu letos ve Phoenixu. V Paříži to tak žhavé nebylo, přesto na sebe jejich duel opět upoutal pozornost jinak než tenisem. Může za to především Bublik, který Francouze nešetřil ani v pozápasovém rozhovoru.

"Před zápasem mluvil až příliš mnoho. Musel jsem ho potrestat. Neměl jsem jinou možnost," řekl po výhře 6:3, 7:5 a vyjádřil se i k následnému nápisu na kameru. "Před zápasem řekl, že udělá vše, aby mě poslal domů. Ještě, že on bydlí v Paříži a nemá to daleko taxíkem," rýpl si do Mouteta.

Na právě probíhajícím Masters v Paříži má za sebou už druhý přešlap. V předchozím zápase nepodal po zápase ruku svému dalšímu "oblíbenému" protihráči Alexeji Popyrinovi, kvůli tomu, že se mu Australan neomluvil, poté co v důležité výměně dvakrát trefil pásku.

Náročná sezona se na Bublikovi zřejmě podepisuje i jinak než tenisově a svým kolegům dává zabrat u mimo kurt. Nedávno se upřímně vyjádřil k senzačnímu triumfu Valentina Vacherota v Šanghaji, který označil za selhání ostatních hráčů. "To, že dokázal vyhrát Masters, je naše chyba. Nás všech," uvedl v rozhovoru pro ATP.

Podivná scéna v Paříži. Bublik po proměněném mečbolu soupeře obloukem obešel

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
pantera1
30.10.2025 08:16
Moutant to potřebuje, jak prase drbání. Bublanina je huba nevymáchaná, takže bylo jasné, že si ješitného Žabožrouta vychutná. Souboj dvou eg vždycky trochu jiskří . A proč ne, jen ať je veselo v tenisových kuloárech .
com
30.10.2025 08:08
Snad ho dneska Friztek uz konecne vyřadí smile
pantera1
30.10.2025 08:18
Ty se raděj soustřeď, ať ti Norník nezařízne zanedbaného Valentýnka .
frenkie57
30.10.2025 08:37
frenkie57
30.10.2025 08:39
Norník a jeho toporný styl ochrnutého hráče mu v poslední době přináší úspěchy. Strašák do zelí by klidně mohl skončit.
pantera1
30.10.2025 08:46
Se na ten zápas těším. Strašák do zelí . Má říct, moje koupelna je mu k dispozici a na ulici za rohem je šikovná kadeřnice Norník mě občas rozpálí do běla , popsals ho dokonale.
