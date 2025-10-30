Bublik si po zápase rýpl do Mouteta: Ještě, že bydlí v Paříži a nemá to daleko taxíkem
Bublik poslední dobou perlí na kurtu i mimo něj. Od antukového French Open prožívá bezpochyby nejlepší období kariéry, během kterého získal už čtyři tituly. Je však známý i svými upřímnými poznámkami a gesty, kterých už za posledních dní ukázal několik. Tu poslední po zápase s Moutetem.
Tito dva se moc nemusí, což ukázali už při vzájemné potyčce během jejich posledního vzájemného duelu letos ve Phoenixu. V Paříži to tak žhavé nebylo, přesto na sebe jejich duel opět upoutal pozornost jinak než tenisem. Může za to především Bublik, který Francouze nešetřil ani v pozápasovém rozhovoru.
"Před zápasem mluvil až příliš mnoho. Musel jsem ho potrestat. Neměl jsem jinou možnost," řekl po výhře 6:3, 7:5 a vyjádřil se i k následnému nápisu na kameru. "Před zápasem řekl, že udělá vše, aby mě poslal domů. Ještě, že on bydlí v Paříži a nemá to daleko taxíkem," rýpl si do Mouteta.
Na právě probíhajícím Masters v Paříži má za sebou už druhý přešlap. V předchozím zápase nepodal po zápase ruku svému dalšímu "oblíbenému" protihráči Alexeji Popyrinovi, kvůli tomu, že se mu Australan neomluvil, poté co v důležité výměně dvakrát trefil pásku.
Náročná sezona se na Bublikovi zřejmě podepisuje i jinak než tenisově a svým kolegům dává zabrat u mimo kurt. Nedávno se upřímně vyjádřil k senzačnímu triumfu Valentina Vacherota v Šanghaji, který označil za selhání ostatních hráčů. "To, že dokázal vyhrát Masters, je naše chyba. Nás všech," uvedl v rozhovoru pro ATP.
Podivná scéna v Paříži. Bublik po proměněném mečbolu soupeře obloukem obešel
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře