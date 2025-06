Bublik? Výsledek krajně nejistý, je nevyzpytatelný, obává se Sinner

ATP HALLE - Jannik Sinner vstoupil do travnaté části sezony sebejistě. Úřadující světová jednička a loňský šampion turnaje ATP 500 v německém Halle zvládl úvodní kolo bez větších komplikací, když si poradil s domácím Yannickem Hanfmannem (33) po setech 7:5, 6:3. Ve čtvrtek se však před ním rýsuje výrazně náročnější soupeř – nevyzpytatelný Kazach Alexander Bublik.

Finalisté Roland Garros dostali na odpočinek pouhý týden. Sinner se po porážce ve finále v Paříži od Carlose Alcaraze rychle aklimatizoval na trávě a hned v prvním zápase nové části sezony potvrdil svou kvalitu.

"Jsem velmi spokojený s průběhem zápasu. Nikdy nevíte, co se může stát při prvním startu na novém povrchu. Hanfmanna znám dobře – skvěle podává, umí hrát tvrdě od základní čáry, takže jeho servis prolomit není snadné. O to víc mě těší, jak jsem to zvládl po tenisové i mentální stránce," hodnotil po utkání v rozhovoru pro Tennis TV.

Rozhodující moment prvního setu přišel až za stavu 6:5, kdy Sinner poprvé prolomil podání soupeře. Druhé dějství už měl pod kontrolou. "Všechno je na trávě trochu jiné. Chce to čas na adaptaci, který často ani nemáme. Proto jsem rád, že jsem si tady zahrál už teď, před Wimbledonem. Každý den je důležitý, klíčem je zůstat klidný a soustředit se na vlastní servis," dodal trojnásobný grandslamový vítěz.

Ve druhém kole čeká na Sinnera podstatně těžší výzva. Alexander Bublik patří k hráčům, kterým travnatý povrch sedí, a sám sebe považuje za specialistu na tento úsek sezony. Kazach letos poprvé postoupil do čtvrtfinále grandslamu, kde nestačil právě na Sinnera, a v Halle má co vracet.

Vzájemná bilance hovoří ve prospěch Itala, který vyhrál čtyři z pěti dosavadních duelů. Jediná porážka však přišla právě na trávě v Halle před dvěma lety. "Bude to těžký zápas s krajně nejistým výsledkem. Bublik je velmi nevyzpytatelný, na trávě obzvlášť," upozorňuje Sinner.

Zápas druhého kola je na programu ve čtvrtek.

