Bucsaová zakončila životní týden premiérovým titulem ve dvouhře. V Méridě získala double

DNES, 08:50
Aktuality 2
WTA MÉRIDA - Cristina Bucsaová (28) má za sebou nejlepší týden v kariéře. Španělka si na pětistovce v Méridě připsala vůbec první výhru nad členkou TOP 10 a den na to získala i svůj premiérový titul. Ve finále přehrála po boji 6:1, 4:6, 6:4 Polku Magdalenu Frechovou (28) a v Mexiku slavila double. Uspěla totiž také ve čtyřhře po boku Číňanky Xinyu Jiang (26).
Profily hráčů
Bucsa Cristina
Frech Magdalena
Cristina Bucsaová v Méridě slaví premiérový triumf ve dvouhře (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Bucsaová – Frechová 6:1, 4:6, 6:4

Bucsaová má za sebou životní týden. Na podniku WTA 500 v Méridě od začátku týdne dominovala, když porazila postupně bývalou 17. hráčku světa Donnu Vekičovou, kanadskou naději Marinu Satkusicovou, Tunisanku Zeynap Sonmezovou a v semifinále si připsala největší vítězství v kariéře nad Jasmine Paoliniovou. Porazila totiž poprvé v životě hráčku TOP 10, proti kterým v předchozích deseti duelech neuhrála ani set, navíc to dokázala na narozeniny svého otce. Postoupila tak do svého premiérového finále na pětistovkách.

Životní finále nakonec proměnila také ve svůj první titul ve dvouhře na nejvyšším okruhu. Duel proti Frechové začala výborně. Polce v úvodním setu sebrala všechny čtyři gamy na servisu a dějství ovládla jasně poměrem 6:1. Od startu druhé sady však aktuálně 57. hráčka žebříčku zabrala a dokonce si vytvořila náskok 3:0 s dvěma brejky. Ten už nepustila a poslala zápas do rozhodujícího setu.

V něm začala opět lépe Španělka, které ve čtvrtém gamu využila hned první brejkbol a následně odskočila do vedení 4:1. V deváté hře však znervózněla a životní finále nedokázala dopodávat. Následně ale znovu uspěla na returnu a po vítězném drive voleji z bekhendu si připravila dva mečboly. Hned při prvním jí soupeřka pomohla dvojchybou a Bucsaová mohla zvednout ruce nad hlavu.

V Méridě vybojovala nejen svůj premiérový titul v singlu ale odvezla si odsud rovnou dvě trofeje. Společně s Číňankou Jiang ovládly také soutěž čtyřher. Ve finále snadno přehrály 6:4, 6:1 britsko-nizozemskou dvojici Maiu Lumsdenovou a Isabellu Haverlagovou a Španělka tak během životního týdne slaví rovnou velmi cenný double.

Výsledky na turnaji WTA 500 v Méridě: dvouhra | čtyřhra

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

2
Přidat komentář
Melisska
02.03.2026 09:39
Jasně, tyhle fotky z Mexika vždycky stojí za to... Pamatuju si s kloboukem Querryho nebo Del Potra, jak jim to slušelo. Teď Cobolli vypadá tady, jako by mu hruška rostla z klobouku... A na stránkách ATP se tváří, že ji chce sníst... A pamatuju si, jak Curenko říkala: "Ten klobouk si můžeme nechat, ale nevím, jak by se mi vešel do letadla, je tak obrovský!"
Reagovat
pantera1
02.03.2026 09:04
Ty mexický sombréra jsou fakt moc pěkný. Škoda že není na hlavě některé z našich holek, slušelo by jim. Naposledy ho ukořistila Maruška .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist