Bucsaová zakončila životní týden premiérovým titulem ve dvouhře. V Méridě získala double
Bucsaová – Frechová 6:1, 4:6, 6:4
Bucsaová má za sebou životní týden. Na podniku WTA 500 v Méridě od začátku týdne dominovala, když porazila postupně bývalou 17. hráčku světa Donnu Vekičovou, kanadskou naději Marinu Satkusicovou, Tunisanku Zeynap Sonmezovou a v semifinále si připsala největší vítězství v kariéře nad Jasmine Paoliniovou. Porazila totiž poprvé v životě hráčku TOP 10, proti kterým v předchozích deseti duelech neuhrála ani set, navíc to dokázala na narozeniny svého otce. Postoupila tak do svého premiérového finále na pětistovkách.
Životní finále nakonec proměnila také ve svůj první titul ve dvouhře na nejvyšším okruhu. Duel proti Frechové začala výborně. Polce v úvodním setu sebrala všechny čtyři gamy na servisu a dějství ovládla jasně poměrem 6:1. Od startu druhé sady však aktuálně 57. hráčka žebříčku zabrala a dokonce si vytvořila náskok 3:0 s dvěma brejky. Ten už nepustila a poslala zápas do rozhodujícího setu.
V něm začala opět lépe Španělka, které ve čtvrtém gamu využila hned první brejkbol a následně odskočila do vedení 4:1. V deváté hře však znervózněla a životní finále nedokázala dopodávat. Následně ale znovu uspěla na returnu a po vítězném drive voleji z bekhendu si připravila dva mečboly. Hned při prvním jí soupeřka pomohla dvojchybou a Bucsaová mohla zvednout ruce nad hlavu.
V Méridě vybojovala nejen svůj premiérový titul v singlu ale odvezla si odsud rovnou dvě trofeje. Společně s Číňankou Jiang ovládly také soutěž čtyřher. Ve finále snadno přehrály 6:4, 6:1 britsko-nizozemskou dvojici Maiu Lumsdenovou a Isabellu Haverlagovou a Španělka tak během životního týdne slaví rovnou velmi cenný double.
