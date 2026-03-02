Bývalý čtvrtý hráč světa se znovu vrací do boje. Chci si užít každou etapu své cesty, říká
Nišikori patřil kdysi k absolutní špičce, byl čtvrtým hráčem světa a dělal problém i těm největším tenisovým velikánům jako jsou Roger Federer, Rafael Nadal či Novak Djokovič. V posledních letech ho však trápila častá zranění a Japonec se z tenisového výsluní stáhl. Stále ho sice nevidíme na nejvyšším okruhu, ale jeho kariéra profesionálního tenisty pořád pokračuje. Může za to především jeho vášeň ke hraní nehledě na prestižnost turnajů.
O své aktuální situaci promluvil na francouzském challengeru v Thionville v rozhovoru pro L’Équipe. "Pořád miluji soutěžení, i když je jasné, že tento turnaj je menší než ty, které jsem hrál dřív, ale stejně si ty těžké zápasy užívám," komentoval finalista US Open z roku 2014 a aktuálně až 284. hráč žebříčku, který zde musel projít kvalifikací. Každá výhra je pro něj však velmi cenná a posouvá ho kupředu.
Promluvil také o své aktuální formě, která kvůli nedávnému zranění není ideální. Japonec si totiž na začátku roku v australské Canberře poranil rameno a musel skrečovat utkání prvního kola proti Vítu Kopřivovi. "Nemůžu hrát proti tenistům z TOP 100. Nejsem dost mladý, moje tělo ani moje aktuální schopnosti to neumožňují," přiznal si realitu svých současných možností.
Po úspěšně zvládnuté kvalifikaci na challengeru v Thionville, kde porazil poměrně snadno Daniela Jadema a po bitvě Jellema Seisem, vyhrál dva zápasy v řadě teprve podruhé za poslední rok. Předtím se mu to povedlo v listopadu na domácím podniku stejné kategorie v Jokohamě. Na nejvyšším okruhu ATP zvítězil naposledy v květnu, když na antuce v Ženevě přehrál Američana Learnera Tiena.
Stále má však odvahu a chuť se do vyšších soutěží vrátit. "Chci na sobě stále pracovat, zlepšovat se krok za krokem a užít si každou etapu své cesty. Potřebuji na tuto sérii zápasů navázat. Pokud zvládnu hrát 2–3 měsíce v kuse, vím, že znovu získám sebevědomí i zápasový rytmus," komentoval své vyhlídky do budoucna. Žádné konkrétní cíle si však nestaví. "Chci jen hrát a bojovat o nějaké body, poskládat několik zápasů za sebou. Když nad tím přemýšlím, opravdu nemám žádné cíle – ani ohledně žebříčku, ani ohledně výsledků," svěřil se rodák ze Šimane.
