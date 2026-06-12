Bývalý král New Yorku se vrací. Federer chystá speciální vystoupení na US Open
Federer bude hlavní hvězdou akce s názvem: Roger Federer: An Icon Returns to New York, která se uskuteční 25. srpna na stadionu Arthura Ashe. Součástí exhibičního večera budou také bývalé americké hvězdy Andy Roddick, Andre Agassi a John McEnroe. Dvacetinásobný grandslamový šampion ukončil profesionální kariéru v roce 2022 během Laver Cupu. Přesto zůstává jednou z nejvýraznějších osobností světového tenisu a jeho návrat do areálu Flushing Meadows okamžitě vzbudil velkou pozornost fanoušků.
Právě US Open patřilo k turnajům, na nichž Federer napsal jednu z nejúspěšnějších kapitol své kariéry. V letech 2004 až 2008 zde nenašel přemožitele a dodnes je jediným mužem v Open éře, který dokázal newyorský grandslam ovládnout pětkrát v řadě. "US Open byl vždy jedním z nejvýjimečnějších turnajů mé kariéry. New York mi dal mnoho nezapomenutelných vzpomínek a těším se, že se sem znovu vrátím," uvedl.
Ačkoliv se mezi fanoušky okamžitě objevily spekulace o možném návratu na profesionální okruh, organizátoři zdůraznili, že půjde pouze o jednorázovou exhibiční akci. Přesto lze očekávat, že Federerovo vystoupení bude jedním z nejsledovanějších momentů letošního US Open.
Po sedmi letech od svého posledního zápasu na newyorském grandslamu, kdy prohrál ve čtvrtfinále s Grigorem Dimitrovem, se tak bývalý král New Yorku vrátí na místo, kde zažil některé z největších okamžiků své mimořádné kariéry. Podobný comeback už si Švýcar letos vyzkoušel. V aréně Roda Lavera na Australian Open porazil v tréninkovém tie-breaku Caspera Ruuda.
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https://www.youtube.com/watch?v=AHw8dWXr73k
To by bylo teprve veselo...