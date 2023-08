Bývalý šampion Medveděv v Cincinnati nezaváhal, rozjetý oslavenec Sinner i Ruud selhali

ATP CINCINNATI - Daniil Medveděv (27) vstoupil do turnaje v Cincinnati, kde před čtyřmi lety slavil první triumf na akci Masters 1000 a poslední dva ročníky nechyběl v semifinále, hladkou výhrou. Znovu po šesti dnech si bez potíží poradil s Italem Lorenzem Musettim (21), v Ohiu italského mladíka přehrál 6:3, 6:2. V osmifinále narazí na předloňského šampiona Alexandera Zvereva (26), s nímž vyhrál všechny tři letošní souboje. Na nedělní životní triumf z Montrealu nenavázal Ital Jannik Sinner, který v den 22. narozenin podlehl Srbu Dušanu Lajovičovi. Vypadli také obhájce titulu Borna Čorič a finalista loňského US Open Casper Ruud.

Daniil Medveděv letos vyhrál už pět turnajů, na další titul a dokonce i finále ale čeká už tři měsíce. Minulý týden v Torontu vypadl ve čtvrtfinále s Alexem de Minaurem a tak si sebevědomí před US Open může zvednout už jen v Cincinnati.

A začal dobře. I když v souboj s Lorenzem Musettim ztratil hned v prvním gamu podání, další brejkbol už o šest let mladšímu soupeři nenabídl, po 80 minutách zvítězil 6:3, 6:2 a bez potíží zvládl druhý vzájemný duel během sedmi dnů.

"Letos jsou tu hrozně těžké podmínky. Změnil se kurt, což není nikomu příjemné. Kurt je jiný a míčky se na něj tak nějak lepí a divně odskakují. V těchto podmínkách pak není snadné předvést perfektní čisté údery. I proto jsme oba udělali několik zbytečných chyb, ale já to v důležitých momentech zvládl a dokonce jsme hrál čím dál lépe a zahrál to, co jsem potřeboval," komentoval Medveděv.

V Cincinnati sedmadvacetiletý Medveděv startuje pošesté v kariéře. Zatímco první dvě účasti pro něj skončily bez zisku setu v hlavní soutěži, v roce 2019 vybojoval první trofej z podniků Masters 1000 a další dva starty (2021 a 2022) proměnil v semifinále.

"Vyhrál jsem tady svůj první Masters, takže mám na tohle místo speciální vzpomínky a celkově mám ten turnaj rád. Jsme tu mimo velké město, kde je spousta restaurací a všeho tak nějak moc. Tady jsme tak trochu na venkově, je tu uvolněnější atmosféra a taková větší pohoda. Je to příjemná změna před US Open," prohlásil vítěz předloňského grandslamu v New Yorku.

Zverev – Nišioka 7:5, 6:4

V osmifinále se někdejší světová jednička Medveděv utká v souboji bývalých šampionů s Alexanderem Zverevem (h2h 9:6), kterého letos porazil na Masters v Indian Wells, Monte Carlu i Římě. Naposledy s o rok mladším Němcem prohrál ve finále Turnaje mistrů 2021.

Zverev v Cincinnati triumfoval při své poslední účasti před dvěma lety. Letos svou neporazitelnost v Ohiu protáhl už na sedm utkání, když po úterní jednoznačné výhře nad Bulharem Grigorem Dimitrovem zvládl ve dvou setech i druhé kolo proti Japonci Jošihitu Nišiokovi, kterého porazil 7:5, 6:4.

Sinner – Lajovič 4:6, 6:7

Jannik Sinner v neděli v Torontu na třetí pokus uspěl ve finále turnaje Masters 1000, získal svou nejcennější trofej a ve světovém žebříčku se vyšplhal na nové maximum (6. místo). Na další tisícovku do Cincinnati si ale formu nepřivezl a hned v úvodním zápase generálky na US Open podlehl Dušanu Lajovičovi.

Italský tenista si tak pokazil dnešní oslavu 22. narozenin. O jedenáct let staršímu srbskému sokovi nedokázal ani jednou sebrat podání, brejkboly měl pouze ve druhém gamu druhé sady, a po více než dvou hodinách boje prohrál 4:6, 6:7.

Třiatřicetiletý kvalifikant Lajovič si připsal jubilejní 10. skalp hráče TOP 10, z toho již čtvrtý za poslední čtyři měsíce. V dubnu v Banja Luce zaskočil světovou jedničku Novaka Djokoviče i Andreje Rubljova a v Madridu Félixe Augera-Aliassimea.

Djokovic ✅

Rublev ✅

Auger-Aliassime ✅

Sinner ✅@Dutzee has won all 4 of his last matches against Top 10 players!#CincyTennis pic.twitter.com/SDBnvqz861 — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2023

A hned ve čtvrtek ho čeká další člen elitní desítky domácí Taylor Fritz, kterého v jediném vzájemném střetnutí před pěti lety na antuce v Lyonu porazil. Američan si poradil 6:4, 7:6 s Italem Lorenzem Sonegem a navázal na včerejší výhru nad Jiřím Lehečkou.

Ruud – Purcell 4:6, 6:3, 4:6

Max Purcell v Cincinnati zaznamenal dokonce premiérový skalp hráče TOP 10. Pětadvacetiletý Australan zdolal 6:4, 3:6, 6:4 světovou sedmičku Caspera Ruuda a týden po první výhře na turnajích Masters 1000 je poprvé na akcích této kategorie ve třetím kole. Naopak Norovi se nepovedla generálka na US Open, na němž bude obhajovat loňské finále.

Ruud měl v rozhodujícím setu za stavu 4:4 tři brejkboly, ale nevyužil je a v následném gamu si vybral slabší chvilku v nevhodnou dobu. Po dvojchybě a dvou nevynucených chybách podruhé v zápase přišel o servis a soupeři pomohl zápas ukončit.

Hurkacz – Čorič 5:7, 6:3, 6:3

Svůj nejcennější titul v Ohiu neobhájí Borna Čorič. Chorvatský tenista letos skončil už ve druhém kole po porážce 7:5, 3:6, 3:6 s Hubertem Hurkaczem, který upravil vzájemnou bilanci na 2:3.

Hubi comes through @HubertHurkacz takes out defending champion Coric 5-7 6-3 6-3 to make the last 16 at @CincyTennis! pic.twitter.com/VzUren8tAJ — Tennis TV (@TennisTV) August 16, 2023

Polák v osmifinále vyzve i druhého finalistu loňského ročníku Stefanose Tsitsipase (h2h 2:8). Čtvrtý nasazený Řek zdolal v duelu bez jediného brejkbolu 7:6, 7:6 domácího mladíka Bena Sheltona.

• ATP MASTERS 1000 CINCINNATI •

USA / Ohio, tv. povrch, 7,622.925 dolarů

středeční výsledky (16. 08. 2023) • Dvouhra - 2. kolo • Medveděv (3) - Musetti (It.) 6:3, 6:2 Tsitsipas (4-Řec.) - Shelton (USA) 7:6 (7:3), 7:6 (7:2) Purcell (Austr.) - Ruud (5-Nor.) 6:4, 3:6, 6:4 Lajovič (Srb.) - Sinner (8-It.) 6:4, 7:6 (7:4) Fritz (9-USA) - Sonego (It.) 6:4, 7:6 (7:1) Paul (14-USA) - Humbert (Fr.) 6:1, 7:6 (7:4) Hurkacz (Pol.) - Čorič (15-Chorv.) 5:7, 6:3, 6:3 Zverev (16-Něm.) - Nišioka (Jap.) 7:5, 6:4 Popyrin (Austr.) - Jarry (Chile) bez boje Monfils (Fr.) - De Minaur (Austr.) 7:5, 6:4