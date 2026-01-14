Černý český den v Adelaide. Vondroušová odstoupila, Valentová i Siniaková padly
Siniaková – Šnajderová 1:6, 6:1, 5:7
Siniakové se v první sadě v osmifinálovém utkání v Adelaide proti Šnajderové nic nedařilo. Nemohla se opřít o podání, které si prohrála dvakrát v řadě a proti dobře hrající Rusce byla naprosto bez šance. Jediný game uhrála na začátku, když srovnala na 1:1. Následně ale prohrála pět her v řadě.
Ve druhém setu se zápas naprosto otočil. Češka soupeřku třikrát za sebou připravila o servis, a i přes jedno zaváhání na vlastním podání vedla rychle 5:1. Sadu sice nezvládla dopodávat, o game později ale uspěla na returnu a poslala utkání do rozhodujícího dějství.
Třetí sada byla tou nejvyrovnanější. Obě hráčky se zlepšily na podání a dokázaly si držet servisy. K šancím se častěji dostávala Ruska, která však brejkbol v první ani sedmé hře nevyužila. Rozhodovalo se až v samotné koncovce. V jedenácté hře se Siniakové nevydařil game na podání, nedokázala reagovat na rychlé údery soupeřky a pustila Šnajderovou do vedení 6:5. Ta následně zápas dopodávala.
Siniaková se Šnajderové odehrála už třetí vzájemný duel. Ten úplně první se odehrál před rokem právě tady v Adelaide, kdy uspěla Ruska ve třech setech. Na podzim ve Wuhanu se Češce povedlo vzájemnou bilanci srovnat.
Valentová – Keysová 4:6, 1:6
Valentová na pětistovce v Adelaide jako jediná Češka úspěšně zvládla kvalifikaci a v prvním kole po senzačním obratu z 0:5 v první sadě postoupila přes Jelenu Ostapenkovou, která utkání za stavu 2:3 ve druhé sadě skrečovala. V osmifinále však narazila na devátou hráčku světa Keysovou a byla naprosto bez šance.
S vítězkou loňského Australian Open dokázala držet krok alespoň v úvodním dějství. Ve vyrovnaném začátku plném brejkbolů a ztracených podání Američanku dvakrát brejkla. Keysová se však postupně rozehrála a od stavu 4:4 už dominovala. Vyhrála osm z devíti her a po hodině a 25 minutách postoupila do čtvrtfinále.
Další soupeřkou nasazené dvojky a loňské šampionky bude znovu teenagerka. Poprvé se utká s turnajovou osmičkou Kanaďankou Victorií Mbokovou, která si postup mezi osmičku nejlepších vybojovala po dvou třísetových výhrách.
V Adelaide nepokračuje už ani Vondroušová, která si zde na druhý pokus připsala premiérovou výhru sezony a hned proti hráčce TOP 20. Samsonovovou udolala po více než dvou hodinách po velmi dobrém výkonu 6:1, 4:6, 6:2 a zdálo se, že by na turnaji mohla dojít daleko.
Její další soupeřkou totiž měla být domácí divoká karta a až 107. hráčka žebříčku Birrellová. Do osmifinálového utkání však česká tenistka nezasáhla a pár minut před začátkem zápasu zatím z neznámého důvodu odstoupila. Australanka si o postup mezi čtyřku nejlepších zahraje s kvalifikantkou Jaqueline Cristianovou.
Češka v Adelaide podobně skončila i loni. Tehdy začala třísetovou výhrou nad Anastasií Pavljučenkovovou a v osmifinále po vyhraném setu musela skrečovat kvůli bolestem levého rameně proti Dianě Šnajderové. Kvůli tomu následně přišla o Australian Open.
Zdá se, že letos nechtěla riskovat a raději se stoprocentně zotaví, aby na prvním grandslamu sezony mohla startovat. V Melbourne při posledním startu v roce 2024 skončila hned v prvním kole, nejdál zde došla do osmifinále před pěti lety.
Vondroušová tak rozšířila českou marodku, která je už v prvních týdnech sezony velmi početná. Skreč, odstoupení z turnaje, odhlášení či výkon ovlivněný zraněním už za sebou letos mají Jiří Lehečka, Linda Nosková, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Sára Bejlek, Marie Bouzková a nyní i Vondroušová.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jinak to bylo o pár klíčových míčcich,