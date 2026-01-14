Černý český den v Adelaide. Vondroušová odstoupila, Valentová i Siniaková padly

DNES, 04:45
Aktuality 11
WTA ADELAIDE - Markéta Vondroušová (26) začala na podniku WTA 500 v Adelaide skalpem 18. hráčky světa Ljudmily Samsonovové (27) a měla velmi přijatelný los až do semifinále turnaje. Do osmifinálového utkání s domácí Kimberly Birrellovou (27) však zatím z neznámého důvodu nenastoupila. Mezi osmičku nejlepších nepostoupila ani Tereza Valentová (18), která prohrála jasně 4:6, 1:6 s Madison Keysovou (30). Kateřina Siniaková (29) padla s Dianou Šnajderovou po setech 1:6, 6:1, 5:7.
Markéta Vondroušová z Adelaide odstoupila (@ MATT TURNER / EPA / Profimedia)

Siniaková – Šnajderová 1:6, 6:1, 5:7

Siniakové se v první sadě v osmifinálovém utkání v Adelaide proti Šnajderové nic nedařilo. Nemohla se opřít o podání, které si prohrála dvakrát v řadě a proti dobře hrající Rusce byla naprosto bez šance. Jediný game uhrála na začátku, když srovnala na 1:1. Následně ale prohrála pět her v řadě.

Ve druhém setu se zápas naprosto otočil. Češka soupeřku třikrát za sebou připravila o servis, a i přes jedno zaváhání na vlastním podání vedla rychle 5:1. Sadu sice nezvládla dopodávat, o game později ale uspěla na returnu a poslala utkání do rozhodujícího dějství.

Třetí sada byla tou nejvyrovnanější. Obě hráčky se zlepšily na podání a dokázaly si držet servisy. K šancím se častěji dostávala Ruska, která však brejkbol v první ani sedmé hře nevyužila. Rozhodovalo se až v samotné koncovce. V jedenácté hře se Siniakové nevydařil game na podání, nedokázala reagovat na rychlé údery soupeřky a pustila Šnajderovou do vedení 6:5. Ta následně zápas dopodávala.

Siniaková se Šnajderové odehrála už třetí vzájemný duel. Ten úplně první se odehrál před rokem právě tady v Adelaide, kdy uspěla Ruska ve třech setech. Na podzim ve Wuhanu se Češce povedlo vzájemnou bilanci srovnat.

 

Valentová – Keysová 4:6, 1:6

Valentová na pětistovce v Adelaide jako jediná Češka úspěšně zvládla kvalifikaci a v prvním kole po senzačním obratu z 0:5 v první sadě postoupila přes Jelenu Ostapenkovou, která utkání za stavu 2:3 ve druhé sadě skrečovala. V osmifinále však narazila na devátou hráčku světa Keysovou a byla naprosto bez šance.

S vítězkou loňského Australian Open dokázala držet krok alespoň v úvodním dějství. Ve vyrovnaném začátku plném brejkbolů a ztracených podání Američanku dvakrát brejkla. Keysová se však postupně rozehrála a od stavu 4:4 už dominovala. Vyhrála osm z devíti her a po hodině a 25 minutách postoupila do čtvrtfinále.

Další soupeřkou nasazené dvojky a loňské šampionky bude znovu teenagerka. Poprvé se utká s turnajovou osmičkou Kanaďankou Victorií Mbokovou, která si postup mezi osmičku nejlepších vybojovala po dvou třísetových výhrách.

V Adelaide nepokračuje už ani Vondroušová, která si zde na druhý pokus připsala premiérovou výhru sezony a hned proti hráčce TOP 20. Samsonovovou udolala po více než dvou hodinách po velmi dobrém výkonu 6:1, 4:6, 6:2 a zdálo se, že by na turnaji mohla dojít daleko.

Její další soupeřkou totiž měla být domácí divoká karta a až 107. hráčka žebříčku Birrellová. Do osmifinálového utkání však česká tenistka nezasáhla a pár minut před začátkem zápasu zatím z neznámého důvodu odstoupila. Australanka si o postup mezi čtyřku nejlepších zahraje s kvalifikantkou Jaqueline Cristianovou.

Češka v Adelaide podobně skončila i loni. Tehdy začala třísetovou výhrou nad Anastasií Pavljučenkovovou a v osmifinále po vyhraném setu musela skrečovat kvůli bolestem levého rameně proti Dianě Šnajderové. Kvůli tomu následně přišla o Australian Open.

Zdá se, že letos nechtěla riskovat a raději se stoprocentně zotaví, aby na prvním grandslamu sezony mohla startovat. V Melbourne při posledním startu v roce 2024 skončila hned v prvním kole, nejdál zde došla do osmifinále před pěti lety.

Vondroušová tak rozšířila českou marodku, která je už v prvních týdnech sezony velmi početná. Skreč, odstoupení z turnaje, odhlášení či výkon ovlivněný zraněním už za sebou letos mají Jiří Lehečka, Linda Nosková, Barbora Krejčíková, Karolína Plíšková, Sára Bejlek, Marie Bouzková a nyní i Vondroušová.

Výsledky turnaje WTA 500 v Adelaide

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
baba
14.01.2026 08:25
No co se týče AO,moc se netěšme,ve druhým max. Třetím kole konečná
Reagovat
Mony
14.01.2026 09:30
Max v 7.kole
Reagovat
Serpens
14.01.2026 07:20
Terce ty zápasy utíkají zbytečně, nemůžu si pomoci, v mezihře se Keysové v pohodě vyrovná, a pak přijde na podání a jistojistě ho prohraje... dneska zase pět ztracených podání, po druhém podání je to jistota pro soupeřku... to je opravdu hodně špatné....
Reagovat
Serpens
14.01.2026 07:24
Statistika je výmluvná, 24% vyhraných druhých podání... a tak je to v každém utkání.
Reagovat
baba
14.01.2026 08:23
Souhlas, Terka dojíždí na podání
Reagovat
Alexandris
14.01.2026 09:31
Souhlas, ale myslim, že druhý hraje spíš naivně než, že by nebyla schopná hrát 2. nepříjemnější. Na AO to bude jiný věřím
Jinak to bylo o pár klíčových míčcich,
Reagovat
Serpens
14.01.2026 09:45
Bude ho muset víc riskovat, zrychlit (snad tam ještě je prostor na zlepšení), takhle má soupeřka čas si rozmyslet, na kterou stranu kurtu vyšle pumelici a ani nemusí moc mířit. Terka si bude muset zvyknout, že na téhle úrovni nestačí podávat na jistotu.
Reagovat
Mantra
14.01.2026 06:34
Nepřekvapuje mě
Reagovat
Sinuhet1
14.01.2026 06:08
aspon ta Linda postoupila (nevidel jsem), jinak to stoji zase za starou belu
Reagovat
aligo
14.01.2026 06:03
Fakt nevím co k tomu napsat... je to strašně smutné... je začátek sezóny a našich hráčů a hraček je na marodce tolik, jak kdyby byl její konec ...
Reagovat
frenkie57
14.01.2026 05:40
V utkání se Samsonovou si protřepávala levou ruku a tvářila se dost ustaraně. Takže to bude, pravděpodobně , opět to nešťastné rameno.
Reagovat

