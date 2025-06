Češi bez finále z Paříže neodjedou! Kovačkovy po famózním obratu vyhrály sesterský souboj

FRENCH OPEN - Alena (16) a Jana Kovačkovy (14) jsou posledními českými nadějemi v letošním ročníku French Open a zajistily, že bude pokračovat dlouhá grandslamová série s minimálně jednou českou účastí ve finálových bojích. Talentované Češky předvedly v semifinále juniorské čtyřhry fantastickou otočku a po setech 4:6, 7:5, 10:3 vyhrály sesterský souboj s Američankami Annikou (15) a Kristinou (15) Pěničkovými, které mají české kořeny.

Zatímco na lednovém Australian Open to byl už čtvrtý grandslam v řadě s aspoň jedním českým triumfem, letošní French Open naopak mohlo být prvním turnajem velké čtyřky od US Open 2021, na kterém by chybělo české zastoupení ve finálových bojích.

Posledními nadějemi v Paříži jsou talentované sestry Alena a Jana Kovačkovy. V semifinále dívčí deblové soutěže chyběl jediný game k tomu, aby český tenis neměl žádnou účast ve finálových zápasech. Kovačkovy totiž proti dalším talentovaným sestrám Pěničkovým dlouho tahaly za kratší konec a za stavu 4:6, 3:5 už to vypadalo s jejich šancemi velmi špatně.

Na Američanky s českými kořeny nestačily ve stejné fázi letos v Melbourne Parku. Ale tentokrát dokázaly utkání otočit. Od skóre 3:5 ve druhé sadě prohrály ve zbytku setu pouhé tři fiftýny a zajistily si super tie-break. V něm Kovačkovy dominovaly a Anniku a Kristinu přehrály suverénně 10:3.

Les soeurs Kovackova prennent leur revanche sur les soeurs Penickova et fonce en finale du tournoi Junior de #RolandGarros



Les servaient pour le match a 6/4 5/3 et les soeurs Kovackova ont su renverser la tendance ! pic.twitter.com/OLjvEdQLJr — WTAntho (@WTAntho) June 6, 2025

Grandslamová série českých finálových účastí tak pokračuje. A možná budeme na pátém majoru v řadě slavit český triumf. Kovačkovy se ve finále střetnou s německým duem Eva Bennemannová a Sonja Zhenikhovová, nebo slovensko-rakouskou dvojicí Mia Pohánková, Lilli Taggerová.

Výsledky čtyřhry dívek na French Open