Češi na turnajích: 14 nadějí míří do Indian Wells, Plíšková s otazníkem

V březnu je v tenisovém světě tradičně na programu prestižní Sunshine Swing a první ze dvou slavných amerických podniků startuje už za pár dní. Turnaj v Indian Wells, kterému se přezdívá pátý grandslam, vypukne v neděli a do kalifornské pouště míří i nejlepší čeští tenisté. Los, program a všechny potřebné informace najdete v článku.
20. února
16:15 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Miami (od 17. do 29. března)
Do Miami se z hráček, které se vešly do hlavní soutěže, nepřihlásila pouze Oleksandra Olijnykovová a zatím se omluvila jen Lois Boissonová. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská šampionka Aryna Sabalenková. Z Češek startují Karolína Muchová, Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Marie Bouzková, Sára Bejlek, Kateřina Siniaková, Tereza Valentová, Barbora Krejčíková a na chráněný žebříček Karolína Plíšková.
Na podnik ATP Masters 1000 ve stejném dějišti zatím omluvenku poslali pouze Holger Rune a Jaume Munar. Největšími favority budou Carlos Alcaraz s Jannikem Sinnerem, přijede i Novak Djokovič a šokující loňský triumf bude obhajovat Jakub Menšík. Kromě prostějovského rodáka dorazí z českých tenistů ještě Jiří Lehečka a Tomáš Macháč.
5. února
12:00 | Entry list WTA 1000 + ATP Masters 1000 Indian Wells (od 4. do 15. března)
Z prestižní tisícovky v Indian Wells se zatím omluvily pouze Lois Boissonová a Veronika Kuděrmetovová. Nejvýše nasazenou bude světová jednička a loňská finalistka Aryna Sabalenková, titul obhajuje Mirra Andrejevová. Do hlavní soutěže se vešlo nejlepších 75 hráček světa v době uzávěrky a z Češek najdeme Lindu Noskovou, Karolínu Muchovou, Markétu Vondroušovou, Marii Bouzkovou, Kateřinu Siniakovou, Terezu Valentovou a Barboru Krejčíkovou. Divokou kartu by měla dostat Karolína Plíšková, pokud bude stoprocentně fit. V kvalifikaci jsou Nikola Bartůňková a Linda Fruhvirtová.
Divoké karty: Venus Williamsová
Mužský turnaj zatím přišel akorát o zraněné Holgera Runeho a Jaumeho Munara. Nechybí naopak Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovič nebo loňský šampion Jack Draper. Z českých tenistů přijedou Jakub Menšík, Jiří Lehečka a Tomáš Macháč, kteří mají jistou hlavní soutěž, a Vít Kopřiva s Daliborem Svrčinou, kteří zřejmě budou muset do kvalifikace.
