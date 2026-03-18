Češi opět kralovali v počtu omluvenek. Nešťastné prvenství si připsali i v Miami
Před dvěma týdny napočítali pořadatelé Indian Wells čtyři české omluvenky a dalo se očekávat, že minimálně jedna dorazí také do Miami. Nakonec byly tři. Březnový Sunshine Swing musely kompletně vynechat Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková i Markéta Vondroušová. Naopak Tomáš Macháč zatím start v Miami plánuje.
Všechny tři české hvězdy trápí zranění. Plíšková se pokouší po vleklých problémech s kotníkem o návrat mezi elitu a letos ji brzdí koleno a lýtko. Grandslamové šampionky Krejčíková (stehno) a Vondroušová (rameno) zase bojují v poslední době se zdravotními problémy neustále.
Celkem organizátoři v Miami obdrželi 20 omluvenek a stejně jako na předchozím turnaji v Indian Wells jich bohužel dorazilo nejvíce z České republiky...
Česko se třemi odhláškami vede. Více než jednu zaregistrovaly už jen tři země. Konkrétně Čína (Juncheng Shang, Yafan Wang), Austrálie (Maya Jointová, Darja Kasatkinová) a Velká Británie (Sonay Kartalová, Emma Raducanuová).
Bohužel pro pořadatele prestižního floridského podniku se omluvily i některé z největších hvězd. Například loňský finalista a šestinásobný šampion Novak Djokovič, Raducanuová, Holger Rune či domácí Emma Navarrová.
Plíšková, Krejčíková i Vondroušová v tuto chvíli plánují naskočit zpět do turnajového kolotoče na začátku antukového jara v Linci. Zatímco Plíšková podle posledních informací už začala s tréninkem a vše vypadá nadějně, o Krejčíkové ani Vondroušové žádné zprávy nejsou.
Seznam omluvenek
Česko (3)
Barbora Krejčíková
Karolína Plíšková
Markéta Vondroušová
Čína (2)
Juncheng Shang
Yafan Wang
Austrálie (2)
Maya Jointová
Darja Kasatkinová
Velká Británie (2)
Sonay Kartalová
Emma Raducanuová
Argentina (1)
Juan Manuel Cerúndolo
Srbsko (1)
Novak Djokovič
Nizozemsko (1)
Tallon Griekspoor
Španělsko (1)
Jaume Munar
Dánsko (1)
Holger Rune
Itálie (1)
Lorenzo Sonego
Francie (1)
Lois Boissonová
Rakousko (1)
Julia Grabherová
Rusko (1)
Veronika Kuděrmetovová
USA (1)
Emma Navarrová
Ukrajina (1)
Oleksandra Olijnykovová
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře