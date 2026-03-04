Nelichotivé prvenství: Češi poslali víc než pětinu omluvenek do Indian Wells
Žádná jiná země tolik omluvenek od elitních tenistů nenapočítala. Za Českem jsou Francie, Itálie, Španělsko a Čína se dvěma odhláškami. Je ale potřeba zmínit, že většina z těch čtyř českých se dala očekávat už s předstihem.
Tomáš Macháč nakonec nestartoval před týdnem v Dubaji, bojuje se zdravotními problémy celou kariéru a výjimkou bohužel není ani probíhající sezona. Markétu Vondroušovou stále trápí operované levé rameno a letos odehrála jen dva zápasy.
Na marodce jsou také Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která měla hrát na divokou kartu. Krejčíková si loni na podzim zranila koleno a v Dubaji kvůli problému se stehnem odstoupila. Plíšková si při pokusu o návrat přivodila zdravotní potíže hned několikrát, v lednu v Austrálii s lýtkem a v únoru v Dauhá s kolenem.
Ze zástupců TOP 20 obou žebříčků ovšem najdeme v seznamu pouze Holgera Runeho, který už měsíce léčí vážné zranění achilovky. Všichni nasazení tenisté však mají na úvod volný los a před pátečním, případně sobotním, startem druhého kola ještě mohou nějaké omluvenky přijít.
Navíc hrozilo, že se včas do dějiště pátého grandslamu kvůli konfliktu ve Spojených arabských emirátech nedostanou Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a Karen Chačanov.
Seznam omluvenek
Česko (4)
Barbora Krejčíková
Karolína Plíšková
Markéta Vondroušová
Tomáš Macháč
Francie (2)
Lois Boissonová
Alexandre Müller
Itálie (2)
Elisabetta Cocciarettová
Lorenzo Sonego
Španělsko (2)
Pedro Martínez
Jaume Munar
Čína (2)
Yafan Wang
Juncheng Shang
Austrálie (1)
Darja Kasatkinová
Rusko (1)
Veronika Kuděrmetovová
Německo (1)
Eva Lysová
Nizozemsko (1)
Tallon Griekspoor
Rakousko (1)
Filip Misolic
Dánsko (1)
Holger Rune
USA (1)
Eliot Spizzirri
