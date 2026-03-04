Nelichotivé prvenství: Češi poslali víc než pětinu omluvenek do Indian Wells

Celkem 19 omluvenek musela přijmout kancelář prestižního podniku v Indian Wells. Start na pátém grandslamu v kalifornské poušti nakonec zrušili s předstihem, případně až na poslední chvíli, také čtyři čeští tenisté. Naši hráči tak tvoří více než pětinu celkového počtu odhlášek.
Markéta Vondroušová stále bojuje se zraněním ramene (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Žádná jiná země tolik omluvenek od elitních tenistů nenapočítala. Za Českem jsou Francie, Itálie, Španělsko a Čína se dvěma odhláškami. Je ale potřeba zmínit, že většina z těch čtyř českých se dala očekávat už s předstihem.

Tomáš Macháč nakonec nestartoval před týdnem v Dubaji, bojuje se zdravotními problémy celou kariéru a výjimkou bohužel není ani probíhající sezona. Markétu Vondroušovou stále trápí operované levé rameno a letos odehrála jen dva zápasy.

Na marodce jsou také Barbora Krejčíková a Karolína Plíšková, která měla hrát na divokou kartu. Krejčíková si loni na podzim zranila koleno a v Dubaji kvůli problému se stehnem odstoupila. Plíšková si při pokusu o návrat přivodila zdravotní potíže hned několikrát, v lednu v Austrálii s lýtkem a v únoru v Dauhá s kolenem.

Ze zástupců TOP 20 obou žebříčků ovšem najdeme v seznamu pouze Holgera Runeho, který už měsíce léčí vážné zranění achilovky. Všichni nasazení tenisté však mají na úvod volný los a před pátečním, případně sobotním, startem druhého kola ještě mohou nějaké omluvenky přijít.

Navíc hrozilo, že se včas do dějiště pátého grandslamu kvůli konfliktu ve Spojených arabských emirátech nedostanou Daniil Medveděv, Andrej Rubljov a Karen Chačanov.

 

Seznam omluvenek

Česko (4)
Barbora Krejčíková
Karolína Plíšková
Markéta Vondroušová
Tomáš Macháč


Francie (2)
Lois Boissonová
Alexandre Müller


Itálie (2)
Elisabetta Cocciarettová
Lorenzo Sonego


Španělsko (2)
Pedro Martínez
Jaume Munar


Čína (2)
Yafan Wang
Juncheng Shang


Austrálie (1)
Darja Kasatkinová


Rusko (1)
Veronika Kuděrmetovová


Německo (1)
Eva Lysová


Nizozemsko (1)
Tallon Griekspoor


Rakousko (1)
Filip Misolic


Dánsko (1)
Holger Rune


USA (1)
Eliot Spizzirri

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
16
tommr
04.03.2026 23:03
Naše hráčky druhého sledu na tom nejsou o nic líp než ty elitní. Jenom tento týden skrečovaly svoje zápasy v Trnavě Tereza Martincová a Bára Palicová a Laura Samson se odhlásila z debla ...
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 22:19
Maky na té fotce kouká, jak kdyby zrovna uviděla UFO.
frenkie57
04.03.2026 22:56
A říkala si: No to snad není možný, zrovna když mám mečbol.
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 23:03
a Luis de Funés v hledišti.
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 22:18
no, to ste mi hrdinové! Takže, kdo teď vstane a řekne: já to byl!?
Simulantenbande - Češi... Chce se mi... Teda jiní už se tu neudrželi, já vám dám ještě šanci
Vlk-v-trave
04.03.2026 21:30
Eva Lys dala aspon moznost zahrat Dalme Galfi ;-) (LL)
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 22:06
ta ji nemůže plnohodnotně nahradit
Vlk-v-trave
04.03.2026 22:21
no jo... ale jak se ty hracky odhlasi jak se rika na posledni, tak je to aspon moznost pro ty, co v te kvalde v zaveru mely bud smulu na los, nebo proste zapas nevysel...;-)
Krisboy
04.03.2026 21:22
Come? Pojď!



Tohle fakt naní normální.
com
04.03.2026 21:24
o minutku sem te přeblil
Krisboy
04.03.2026 21:33


V tomhle jsi naprostá jednička a mě je ctí, že jsem ti alespoň zdánlivě mohl být soupeřem.
Kapitan_Teplak
04.03.2026 21:36
Spíš předblil
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 22:13
přesně tak, to by si com přivlastňoval výhru v úplně jiné disciplíně.
frenkie57
04.03.2026 22:59
Mně tedy připadá, že tě přeblil Krisboy a to hned o dvě minutky.
Tomas_Smid_fan
04.03.2026 23:05
nene, je pod tebou
com
04.03.2026 21:21
tady by si to taky zaslouzilo
