Mapa Indian Wells: Kdy hrají Češi, výsledky, program a všechny důležité informace

Kdy hrají Češi
1. kolo
středa 23:00 | Svrčina (ČR) – Duckworth (Austr.) | PREVIEW
čtvrtek | T. Valentová (ČR) – Vekičová (Chorv.)
čtvrtek | Viďmanová (ČR) – Bucsaová (Šp.)
čtvrtek | Bouzková (ČR) – Townsendová (USA)
čtvrtek | Siniaková (ČR) – Keninová (USA)
2. kolo
pátek | Nosková (14-ČR) – Bouzasová (Šp.) / Haddadová Maiaová (Braz.)
pátek | Menšík (12-ČR) – Navone (Arg.) / Giron (USA)
sobota | Muchová (13-ČR) – Jacquemotová (Fr.) / Bondárová (Maď.)
sobota | Lehečka (22-ČR) – Chun-Hsin Tseng (Tchaj-wan) / Báez (Arg.)
Výsledky Čechů
Finále kvalifikace
Viďmanová (19-ČR) – Honová (Austr.) 7:5, 7:6 (7:4) | ČLÁNEK
Zacharovová (5-) – L. Fruhvirtová (22-ČR) 6:4, 7:6 (7:2) | ČLÁNEK
Sakacumeová (Jap.) – Bartůňková (14-ČR) 7:5, 1:6, 6:3 | ČLÁNEK
Svrčina (19-ČR) – Kopřiva (1-ČR) 7:6 (7:4), 6:4 | ČLÁNEK
1. kolo kvalifikace
L. Fruhvirtová (22-ČR) – Lepchenková (USA) 6:3, 6:3 | ČLÁNEK
Bartůňková (14-ČR) – Jonesová (Austr.) 6:2, 6:2 | ČLÁNEK
Viďmanová (19-ČR) – Trevisanová (It.) 6:3, 6:2 | ČLÁNEK
Kopřiva (1-ČR) – Sakamoto (Jap.) 6:4, 7:6 (8:6) | ČLÁNEK
Svrčina (19-ČR) – Krueger (USA) 7:6 (8:6), 6:4 | ČLÁNEK
Výsledky a program nejvýše nasazených
2. kolo
pátek | Sabalenková (1-) – Sakacumeová (Jap.) / Parksová (USA)
pátek | Gauffová (4-USA) – Andreescuová (Kan.) / Rachimovová (Uzb.)
pátek | Anisimovová (6-USA) – Gálfiová (Maď.) / Blinkovová (-)
pátek | Paoliniová (7-It.) – Potapovová (Rak.) / Stakusicová (Kan.)
sobota | Šwiateková (2-Pol.) – Jonesová (Brit.) / Dayová (USA)
sobota | Rybakinová (3-Kaz.) – Arangová (Kol.) / Baptisteová (USA)
sobota | Pegulaová (5-USA) – Vekičová (Chorv.) / T. Valentová (ČR)
pátek | Sinner (2-It.) – Svrčina (ČR) / Duckworth (Austr.)
pátek | Zverev (4-Něm.) – M. Berrettini (It.) / Mannarino (Fr.)
pátek | Musetti (5-It.) – Fucsovics (Maď.) / O'Connell (Austr.)
pátek | Shelton (8-USA) – Opelka (USA) / Quinn (USA)
sobota | Alcaraz (1-Šp.) – Atmane (Fr.) / Dimitrov (Bulh.)
sobota | Djokovič (3-Srb.) – Majchrzak (Pol.) / Mpetshi Perricard (Fr.)
sobota | De Minaur (6-Austr.) – Korda (USA) / Comesaňa (Arg.)
sobota | Fritz (7-USA) – Fearnley (Brit.) / Džumhur (Bosna)
Výsledky a program obhajoby titulu
2. kolo
sobota | M. Andrejevová (8-) – Stearnsová (USA) / Sierraová (Arg.)
sobota | Draper (14-Brit.) – Marozsán (Maď.) / Bautista (Šp.)
Jednotlivé losy
Los dvouhry žen | Los dvouhry mužů | Los kvalifikace žen | Los kvalifikace mužů
Los čtyřhry žen | Los čtyřhry mužů | Los mixu
Kde sledovat živě
Mužské zápasy bude vysílat Premier Sport, ty ženské CANAL+ Sport. Všechny zápasy bude možné sledovat také na live streamech sázkových kanceláří.
Program
Středa 4. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen
Čtvrtek 5. března: 1. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen
Pátek 6. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen
Sobota 7. března: 2. kolo dvouhry mužů a žen / 1. kolo čtyřhry žen
Neděle 8. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen / Osmifinále čtyřhry žen / 1. kolo čtyřhry mužů
Pondělí 9. března: 3. kolo dvouhry mužů a žen / Osmifinále čtyřhry žen / 1. kolo čtyřhry mužů
Úterý 10. března: Osmifinále dvouhry mužů a žen / Čtvrtfinále čtyřhry žen / Osmifinále čtyřhry mužů / Osmifinále mixu
Středa 11. března: Osmifinále dvouhry mužů a žen / Čtvrtfinále čtyřhry žen / Osmifinále mixu
Čtvrtek 12. března: Čtvrtfinále dvouhry mužů a žen / Semifinále čtyřhry žen / Čtvrtfinále čtyřhry mužů a mixu
Pátek 13. března: Semifinále dvouhry žen, čtyřhry mužů a mixu
Sobota 14. března: Semifinále dvouhry mužů / Finále čtyřhry žen, čtyřhry mužů a mixu
Neděle 15. března: Finále dvouhry mužů a žen
Základní informace
Termín: 1. března - 15. března
Místo konání: Indian Wells, USA
Povrch: tvrdý
Kategorie: WTA 1000 / ATP Masters 1000
Celková dotace: 18.831.450 dolarů
Velký přehled
