Nečekaný konec české komety. Valentová v Indian Wells pálila šance a vypadla v prvním kole
Vekičová – Valentová 7:6, 7:6
Valentová sice skoro měsíc nehrála a představila se poprvé po kontroverzní skreči v Dubaji, kde byla potenciálně jeden game od porážky, nicméně i tak nastupovala proti trápící se Vekičové jako favoritka. Chorvatka totiž prohrála všechny čtyři letošní zápasy na hlavním okruhu a momentálně se pohybuje až na hranici TOP 100 žebříčku.
Po problémech obou hráček na servisu si česká kometa vypracovala vedení 3:1 a 30:0. Do náskoku dvou brejků ale nešla a následně dovolila Vekičové zlikvidovat manko 2:4. Valentové se poté v deváté hře nepodařilo využít dva brejkboly a v koncovce úvodního setu musela odvracet setbol na podání. Ten i díky šťastně trefenému druhému servisu smazala.
Rozhodnout musel tie-break a už několik minut před ním panoval na kurtu velmi silný vítr. S ním se lépe poprala Vekičová. Chorvatka sice ve zkrácené hře ztrácela 2:4, ovšem jakmile Valentová přešla na stranu kurtu a byla proti větru, tak už neuhrála ani jeden bod a maratonský, téměř hodinu a půl trvající set, nakonec prohrála.
Ještě výraznější manko řešila Valentová hned v úvodu druhé sady, když si z vedení 40:0 v úvodním gamu prohrála servis a Vekičová poté zvýšila na 2:0 a měla další brejkbol. Česká hráčka se ovšem vzchopila a dokázala otočit na 3:2.
Pak se dlouhou dobu hrálo bez jakýchkoli problémů na servisu, ale v 11. hře musela brejkbolovou hrozbu likvidovat Valentová, což zvládla s pomocí vítězného forhendu. Také toto dějství trvalo přes hodinu a dospělo do tie-breaku, i když Češka měla za stavu 6:5 dva setboly v řadě. Ani v jednom případě však nezreturnovala servis chorvatské soupeřky a set pokračoval.
Také v tomto tie-breaku zvítězily hlavně zkušenosti Vekičové. Valentová si nedokázala pomáhat servisem tolik jako její protivnice a zkrácenou hru ztratila stejně jako tu předchozí poměrem 4:7. Ačkoli se odehrály jen dva sety, protáhl se zápas na dvě hodiny a 40 minut.
Zatímco Vekičová se na pátý pokus radovala ze svého prvního letošního vítězství na hlavní tour, Valentová pokračuje po životní a průlomové sezoně ve slabších výkonech i výsledcích. V Indian Wells odehrála česká teenagerka svůj šestý turnaj v tomto roce a jejím maximem zůstává třetí kolo z Australian Open.
Bývalou světovou sedmnáctku Vekičovou, která dostala od pořadatelů divokou kartu do hlavní soutěže, čeká ve druhém kole souboj se světovou pětkou a domácí hvězdou Jessicou Pegulaovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Dnešní zápas proti trápící se Vekic toho byl názorným příkladem. Tereza selhala ve všech ohledech. Proti Pegule si Vekicová ani neškrtne ...
Je u úderů pozdě, trefuje mnohé nečistě a kazí. Silná hlava je pryč, její někdejší sebevědomí je v troskách (dnes jasná a jediná příčina porážky). Podání s tím vším úzce souvisí. Teď už jen otázka, kdy se zmátoří. V Miami, za půl roku, nebo až za pár sezón. Tak doufejme, že co nejdřív.