Nečekaný konec české komety. Valentová v Indian Wells pálila šance a vypadla v prvním kole

DNES, 00:29
Aktuality 8
WTA INDIAN WELLS - Tereza Valentová odehrála svůj první zápas po téměř měsíční pauze a v úvodním kole při své premiéře na tisícovce v Indian Wells nezvládla roli favoritky. Česká kometa zahodila několik šancí v bitvě s Donnou Vekičovou a se zkušenou Chorvatkou, která je v krizi, nakonec padla ve dvou tie-breacích.
Profily hráčů
Vekic Donna
Valentova Tereza
Tereza Valentová nečekaně skončila hned v prvním kole (© Hu Jingchen / Xinhua News / Profimedia)

Vekičová – Valentová 7:6, 7:6

Valentová sice skoro měsíc nehrála a představila se poprvé po kontroverzní skreči v Dubaji, kde byla potenciálně jeden game od porážky, nicméně i tak nastupovala proti trápící se Vekičové jako favoritka. Chorvatka totiž prohrála všechny čtyři letošní zápasy na hlavním okruhu a momentálně se pohybuje až na hranici TOP 100 žebříčku.

Po problémech obou hráček na servisu si česká kometa vypracovala vedení 3:1 a 30:0. Do náskoku dvou brejků ale nešla a následně dovolila Vekičové zlikvidovat manko 2:4. Valentové se poté v deváté hře nepodařilo využít dva brejkboly a v koncovce úvodního setu musela odvracet setbol na podání. Ten i díky šťastně trefenému druhému servisu smazala.

Rozhodnout musel tie-break a už několik minut před ním panoval na kurtu velmi silný vítr. S ním se lépe poprala Vekičová. Chorvatka sice ve zkrácené hře ztrácela 2:4, ovšem jakmile Valentová přešla na stranu kurtu a byla proti větru, tak už neuhrála ani jeden bod a maratonský, téměř hodinu a půl trvající set, nakonec prohrála.

Ještě výraznější manko řešila Valentová hned v úvodu druhé sady, když si z vedení 40:0 v úvodním gamu prohrála servis a Vekičová poté zvýšila na 2:0 a měla další brejkbol. Česká hráčka se ovšem vzchopila a dokázala otočit na 3:2.

Pak se dlouhou dobu hrálo bez jakýchkoli problémů na servisu, ale v 11. hře musela brejkbolovou hrozbu likvidovat Valentová, což zvládla s pomocí vítězného forhendu. Také toto dějství trvalo přes hodinu a dospělo do tie-breaku, i když Češka měla za stavu 6:5 dva setboly v řadě. Ani v jednom případě však nezreturnovala servis chorvatské soupeřky a set pokračoval.

Také v tomto tie-breaku zvítězily hlavně zkušenosti Vekičové. Valentová si nedokázala pomáhat servisem tolik jako její protivnice a zkrácenou hru ztratila stejně jako tu předchozí poměrem 4:7. Ačkoli se odehrály jen dva sety, protáhl se zápas na dvě hodiny a 40 minut.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Zatímco Vekičová se na pátý pokus radovala ze svého prvního letošního vítězství na hlavní tour, Valentová pokračuje po životní a průlomové sezoně ve slabších výkonech i výsledcích. V Indian Wells odehrála česká teenagerka svůj šestý turnaj v tomto roce a jejím maximem zůstává třetí kolo z Australian Open.

Bývalou světovou sedmnáctku Vekičovou, která dostala od pořadatelů divokou kartu do hlavní soutěže, čeká ve druhém kole souboj se světovou pětkou a domácí hvězdou Jessicou Pegulaovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

8
Přidat komentář
tommr
06.03.2026 00:48
Já bych s tím označováním Terezy jako komety radši přestal. Momentálně má k tomu hodně daleko a to jak po herní tak po mentální stránce ...
Dnešní zápas proti trápící se Vekic toho byl názorným příkladem. Tereza selhala ve všech ohledech. Proti Pegule si Vekicová ani neškrtne ...
Reagovat
Serpens
06.03.2026 00:50
No, aspoň nás to nemusí tolik mrzet, vzhledem k tomu celkem drastickému losu, a proti Pegulové by to v současném rozpoložení byl s nejvyšší pravděpodobností pěkný výprask.
Reagovat
tommr
06.03.2026 01:00
jj od Peguly by Tereza nejspíš schytala strašnej výprask takže ta porážka tak nebolí. Horší je ale ten výkon kterej Tereza předvedla. Dneska byl na ní opravdu smutnej pohled ...
Reagovat
baba
06.03.2026 00:41
No koukám, že nám dnes vypadnou všechna děvčata a moc toho pro naše barvy nezbyde..jen Muška a Noska,ale nějak jim nevěřím...
Reagovat
asgard33
06.03.2026 00:40
První TB začala Tereza mrvit za příznivého stavu 4-2,ten druhý pro jistotu mrvila už od začátku.Začít hrát za stavu 1-6 už je trochu pozdě.Donna prokázala když nic jiného tak pevnější nervy a nedělala až tolik stupidních chyb jako Tereza.
Reagovat
baba
06.03.2026 00:35
No,moc mě to mrzí,ale mám pocit že od tento turnajů nemůžeme od holek nic moc čekat, takže moje první oblíbenkyně je hned z kola venku..
Reagovat
Serpens
06.03.2026 00:32
Tereza je letos velmi svázaná tlakem, teď je v první padesátce a musí vyhrávat, je to strašně znát. Doufal jsem, že právě ona bude tím typem hráčky, na kterou ta očekávání nedolehnou a půjde dál tvrdě do světové špičky, ale zatím se tak neděje.

Je u úderů pozdě, trefuje mnohé nečistě a kazí. Silná hlava je pryč, její někdejší sebevědomí je v troskách (dnes jasná a jediná příčina porážky). Podání s tím vším úzce souvisí. Teď už jen otázka, kdy se zmátoří. V Miami, za půl roku, nebo až za pár sezón. Tak doufejme, že co nejdřív.
Reagovat
subaru
06.03.2026 00:44
Souhlas
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist