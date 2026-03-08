Nejistý start, pak nadvláda. Djokovič otočil duel s Majchrzakem a slaví postup
Djokovič - Majchrzak 4:6, 6:1, 6:2
Djokovič nastoupil ke svému prvnímu zápasu od finálové porážky s Carlosem Alcarazem na Australian Open. V úvodu utkání se potýkal s nárazovým větrem v kalifornské poušti a místy působil nejistě. Osmatřicetiletý Srb měl v prvním setu problémy s hrou od základní čáry, postupně však našel větší jistotu i razanci a dokázal duel otočit.
"V Indian Wells to pro mě bylo v poslední době velmi náročné,“ řekl Djokovič v rozhovoru na kurtu. "Bylo pro mě těžké najít svůj servis, zejména na začátku turnaje v posledních sedmi nebo osmi letech. Jsem rád, že jsem se s tím dokázal vypořádat."
Soupeře zároveň ocenil. "Kamil je velmi solidní hráč. Nemá sice obrovskou sílu, ale má široký repertoár úderů a nebál se výměny zakončovat. Odehrál skvělý první set. Pak jsem se ale dostal do tempa, začal jsem se cítit lépe a publikum bylo úžasné," uvedl.
Djokovič, který je společně s Rogerem Federerem pětinásobným vítězem turnaje v Indian Wells, má v posledních letech na této akci na své poměry nevýrazné výsledky. Od roku 2017 se mu nepodařilo postoupit do čtvrtého kola. Poslední titul zde získal v roce 2016 a v následujících sezonách vypadl s hráči, jako jsou Taro Daniel, Philipp Kohlschreiber, Luca Nardi nebo Botic van de Zandschulp.
Tentokrát však předčasné vyřazení nepřipustil. Ve svých 38 letech se stal druhým nejstarším hráčem, který postoupil do třetího kola v Indian Wells. Starší byl pouze Ivo Karlovič, jenž se do této fáze dostal ve 40 letech v roce 2019. Djokovič zároveň upozornil na náročné podmínky během zápasu. "Myslím, že vítr je tady jeden z nejsilnějších na Tour. S poryvy, které přicházejí a odcházejí a mění směr, je to velmi těžké," dodal.
Majchrzak vstoupil do utkání aktivně a v úvodním gemu prvního setu získal brejk. Výhodu poté potvrdil a první set získal. Djokovič ale postupně zvýšil intenzitu hry, využil i několika nevynucených chyb Poláka a vynutil si rozhodující třetí set.
V něm přišel jeden z nejdelších momentů zápasu, když Djokovič po výměně o čtyřiceti úderech za stavu 30:30 skončil na zádech. Game sice ztratil, následně však zvýšil agresivitu a definitivně zlomil odpor polského soupeře. Po dvou hodinách a 12 minutách si tak zajistil postup. Djokovič má nyní v sezoně bilanci 7–1 a v dalším kole se utká s Američanem Aleksandarem Kovacevicem.
