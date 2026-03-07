Nečekané potíže Muchové. V Indian Wells se trápila s obrovskou outsiderkou, ale postupuje
Muchová – Bondárová 7:5, 6:2
Pro Muchovou se jednalo o první oficiální zápas po třech týdnech a nerozehranost se dala v úvodu utkání očekávat. Česká favoritka dělala hodně chyb, nedokázala diktovat tempo a po nevynucené chybě na brejkbol Bondárové prohrávala 0:2.
Olomoucká rodačka však dokázala okamžitě zareagovat, i když na returnu nedotáhla vedení 40:0. S pomocí chyb soupeřky se ale dostala k další šanci a tu už ukázkovým kraťasem proměnila. V následujících minutách měla dvě možnosti sebrat Maďarce servis znovu, jenže nestačilo jí vedení 40:15 v pátém gamu ani 30:0 v osmé hře.
Následoval maratonský desátý game, v němž Muchová kvůli vlastním chybám pustila soupeřku k celkem čtyřem setbolům. Při každém z nich ovšem vytáhla kvalitní servis a donutila Bondárovou k chybě. Po srovnání na 5:5 na kurtu chvíli dominovala a suverénně získala následující dvě hry.
Muchová sice i na začátku druhého dějství dělala víc chyb než obvykle, ale v této sadě šla naopak do vedení brejku jako první ona. Česká hráčka si vypracovala brejkbol už ve třetím gamu a po laciné chybě Bondárové měla v zádech náskok setu a brejku.
Zbytek zápasu už byl pro českou hráčku relativně snadný. Po dalším brejku navýšila své vedení už na 4:1 a náskok si pohodlně pohlídala až do konce zápasu. Na postup potřebovala bezmála dvě hodiny.
Skalp Bondárové znamená, že Muchová nejen potvrdila roli favoritky, ale také si připsala už sedmé vítězství v řadě. Tato série zahrnuje její teprve druhý kariérní triumf a ten největší, který vybojovala v polovině února na další prestižní tisícovce v katarském Dauhá.
Ačkoli bude Muchová v srpnu slavit už 30. narozeniny, v Indian Wells hraje teprve potřetí v kariéře. Oba předchozí starty dotáhla minimálně do osmifinále a tuto statistiku může ještě vylepšit, pokud v pondělí zvládne duel s Antonií Ružičovou, nebo souboj grandslamových finalistek s Qinwen Zheng.
Ve třetím kole letošního ročníku BNP Paribas Open doplnila aktuální česká jednička svou žebříčkovou sousedku a světovou čtrnáctku Lindu Noskovou. Z českých tenistek je ve hře už jen Kateřina Siniaková.
Na CANAL+Sport to mají špatně. Karolína měla v prvním kole volno takže dneska hrála druhé kolo a postoupila už do třetího ...
V dalším kole už to bude doufám lepší protože Ruzic nebo Zheng budou mnohem nebezpečnější soupeřky než byla dneska Bondar a každou chybu Karolíny budou trestat ...