Nečekané potíže Muchové. V Indian Wells se trápila s obrovskou outsiderkou, ale postupuje

WTA INDIAN WELLS - Karolína Muchová (29) nastupovala ke svému úvodnímu zápasu na tisícovce v Indian Wells jako obrovská favoritka, ale na kurtu se trápila a musela mimo jiné likvidovat i čtyři setboly. Maďarskou outsiderku Annu Bondárovou (28) nakonec zdolala 7:5, 6:2 a připsala si už sedmé vítězství v řadě. V kalifornské poušti tak zatím úspěšně navazuje na svůj životní triumf.
Karolína Muchová splnila v Indian Wells roli favoritky (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová – Bondárová 7:5, 6:2

Pro Muchovou se jednalo o první oficiální zápas po třech týdnech a nerozehranost se dala v úvodu utkání očekávat. Česká favoritka dělala hodně chyb, nedokázala diktovat tempo a po nevynucené chybě na brejkbol Bondárové prohrávala 0:2.

Olomoucká rodačka však dokázala okamžitě zareagovat, i když na returnu nedotáhla vedení 40:0. S pomocí chyb soupeřky se ale dostala k další šanci a tu už ukázkovým kraťasem proměnila. V následujících minutách měla dvě možnosti sebrat Maďarce servis znovu, jenže nestačilo jí vedení 40:15 v pátém gamu ani 30:0 v osmé hře.

Následoval maratonský desátý game, v němž Muchová kvůli vlastním chybám pustila soupeřku k celkem čtyřem setbolům. Při každém z nich ovšem vytáhla kvalitní servis a donutila Bondárovou k chybě. Po srovnání na 5:5 na kurtu chvíli dominovala a suverénně získala následující dvě hry.

Muchová sice i na začátku druhého dějství dělala víc chyb než obvykle, ale v této sadě šla naopak do vedení brejku jako první ona. Česká hráčka si vypracovala brejkbol už ve třetím gamu a po laciné chybě Bondárové měla v zádech náskok setu a brejku.

Zbytek zápasu už byl pro českou hráčku relativně snadný. Po dalším brejku navýšila své vedení už na 4:1 a náskok si pohodlně pohlídala až do konce zápasu. Na postup potřebovala bezmála dvě hodiny.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Skalp Bondárové znamená, že Muchová nejen potvrdila roli favoritky, ale také si připsala už sedmé vítězství v řadě. Tato série zahrnuje její teprve druhý kariérní triumf a ten největší, který vybojovala v polovině února na další prestižní tisícovce v katarském Dauhá.

Ačkoli bude Muchová v srpnu slavit už 30. narozeniny, v Indian Wells hraje teprve potřetí v kariéře. Oba předchozí starty dotáhla minimálně do osmifinále a tuto statistiku může ještě vylepšit, pokud v pondělí zvládne duel s Antonií Ružičovou, nebo souboj grandslamových finalistek s Qinwen Zheng.

Ve třetím kole letošního ročníku BNP Paribas Open doplnila aktuální česká jednička svou žebříčkovou sousedku a světovou čtrnáctku Lindu Noskovou. Z českých tenistek je ve hře už jen Kateřina Siniaková.

Komentáře

Otmar
07.03.2026 22:38
Na hře Mušky je vidět změna, od BL časté pokusy o winnery (mnohdy úspěšné), na sako pro jistý balón, kraťásek jen zřídka, žádné vymýšlení ptákovin. Pokud to přinese úspěchy, bude to fajn. Taky přiznám, že dosavadní hra mě fascinovala víc! Jen ať vyhrává, v tom je smysl hry!
tommr
07.03.2026 22:27
"Karolína Muchová postupuje na turnaji v Indian Wells do druhého kola!"

Na CANAL+Sport to mají špatně. Karolína měla v prvním kole volno takže dneska hrála druhé kolo a postoupila už do třetího ...
Ondřej.Jirásek
07.03.2026 22:31
Jj, maj, čekám na lepší tweet, už ho má konečně WTA, takže to změním.
asgard33
07.03.2026 22:13
Bondar promarnila velkou šanci v 1.setu a druhém už se nechytala.Tam už to měla Karolína s přehledem pod kontrolou.
tommr
07.03.2026 22:12
Karolína měla štěstí že na úvod dostala relativně slabší soupeřku protože na ní byla vidět velká úderová nejistota způsobená dlouhou herní pauzou ...
V dalším kole už to bude doufám lepší protože Ruzic nebo Zheng budou mnohem nebezpečnější soupeřky než byla dneska Bondar a každou chybu Karolíny budou trestat ...
aligo
07.03.2026 22:03
66. místo žebříčku podle mě není žádná obrovská outsiderka, ano kurzy mluví jasně ve prospěch Káji, ale i tak mi to přijde "lehce" přehnané Nadpis vesměs ok, kromě toho obrovská

Tomas_Smid_fan
07.03.2026 22:17
taky mě to obrovská zarazilo. Bondar dokáže být nebezpečná a když se k tomu přidá, že Muška není moc rozehraná a míče nejsou míče... Za normálních okolností by to asi odpovídalo.
Ondřej.Jirásek
07.03.2026 22:20
Hele, i novinářský tommring se musí vyvažovat! Takže mě nechte dělat moji práci, ať je příští neděli titul. Quiet, please
HAJ
07.03.2026 22:02
Ve druhém setu už byla Karolina suverénní. V prvním jako by se rozehrávala a po 4 odvrácených setbolech měla navrch. Tak mnoho zdaru dál.
