Svrčina se proti Sinnerovi o senzaci nepostaral. V Indian Wells schytal výprask a končí
Svrčina – Sinner 1:6, 1:6
Svrčina v Indian Wells čtvrtou výhru v řadě nepřidal a končí ve druhém kole. Český tenista v Kalifornii prošel kvalifikací, navázal na ni výhrou nad Australanem Jamesem Duckworthem a bez ztráty setu postoupil do druhého kola. Potvrdil tak svou skvělou formu, do které se dostal od svého debutu v Davisově poháru.
V boji o premiérový postup do třetího kola na turnajích Masters však těžce narazil a musel zkousnout drtivou porážku. Nad jeho síly byl druhý hráč světa Sinner, který českého mladíka přehrál snadno za 65 minut.
V první sadě dokázal Svrčina držet krok s Italem pouze do stavu 1:1. Od té chvíle přestal absolutně stíhat soupeřovu hru a prohrál pět gamů v řadě. Do sedmého gamu uhrál na příjmu pouze jediný míček. V závěru setu se dostal k prvnímu brejkbolu, ten Sinner odvrátil a sadu dopodával.
Čtyřnásobný grandslamový šampion nezpomaloval ani ve druhé sadě, dobíhal neskutečné míčky a českého soupeře přetlačoval svou agresivní hrou. Vyhrál první čtyři gamy a měl jasně nakročeno k postupu.
Svrčinu mohl potěšit alespoň skvělý bekhendový lob, který trefil za stavu 0:2 a shoda. Za perfektní úder mu zatleskal i sám Ital. K zisku gamu to však nestačilo, protože Sinner vzápětí vytáhl skvělý volej.
V páté hře se aktuálně 109. hráči žebříčku povedlo snížit a odvrátit kanára, na víc už se však nezmohl. O dvě hry později si Ital připravil postupně celkem pět mečbolů a po forhendové chybě soupeře ten poslední využil.
Ital si o osmifinále zahraje s Kanaďanem Shapovalovem, který ve třech setech přehrál Řeka Stefanose Tsitsipase i nasazeného Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.
