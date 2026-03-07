Svrčina se proti Sinnerovi o senzaci nepostaral. V Indian Wells schytal výprask a končí

INDIAN WELLS - Dalibor Svrčina (23) si poprvé v kariéře zahrál s hráčem TOP 5 a schytal pořádný výprask. Ve druhém kole v Indian Wells trápil Jannika Sinnera (24) pouhých 65 minut a prohrál snadno 1:6, 1:6. Ital si o osmifinále zahraje s Kanaďanem Denisem Shapovalovem. O třetí kolo aktuálně bojuje Jakub Menšík, který čelí domácímu Marcosu Gironovi.
Dalibor Svrčina nestačil na světovou dvojku Jannika Sinnera (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Svrčina – Sinner 1:6, 1:6

Svrčina v Indian Wells čtvrtou výhru v řadě nepřidal a končí ve druhém kole. Český tenista v Kalifornii prošel kvalifikací, navázal na ni výhrou nad Australanem Jamesem Duckworthem a bez ztráty setu postoupil do druhého kola. Potvrdil tak svou skvělou formu, do které se dostal od svého debutu v Davisově poháru.

V boji o premiérový postup do třetího kola na turnajích Masters však těžce narazil a musel zkousnout drtivou porážku. Nad jeho síly byl druhý hráč světa Sinner, který českého mladíka přehrál snadno za 65 minut.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

V první sadě dokázal Svrčina držet krok s Italem pouze do stavu 1:1. Od té chvíle přestal absolutně stíhat soupeřovu hru a prohrál pět gamů v řadě. Do sedmého gamu uhrál na příjmu pouze jediný míček. V závěru setu se dostal k prvnímu brejkbolu, ten Sinner odvrátil a sadu dopodával.

Čtyřnásobný grandslamový šampion nezpomaloval ani ve druhé sadě, dobíhal neskutečné míčky a českého soupeře přetlačoval svou agresivní hrou. Vyhrál první čtyři gamy a měl jasně nakročeno k postupu.

Svrčinu mohl potěšit alespoň skvělý bekhendový lob, který trefil za stavu 0:2 a shoda. Za perfektní úder mu zatleskal i sám Ital. K zisku gamu to však nestačilo, protože Sinner vzápětí vytáhl skvělý volej.

V páté hře se aktuálně 109. hráči žebříčku povedlo snížit a odvrátit kanára, na víc už se však nezmohl. O dvě hry později si Ital připravil postupně celkem pět mečbolů a po forhendové chybě soupeře ten poslední využil.

Ital si o osmifinále zahraje s Kanaďanem Shapovalovem, který ve třech setech přehrál Řeka Stefanose Tsitsipase i nasazeného Argentince Tomáse Martína Etcheverryho.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
6
Mantra
07.03.2026 07:44
Ty 3 gemy co tu včera nekdo vsadil ... škoda.
Reagovat
makro99
07.03.2026 07:31
"schytal pořádný výprask. Ve druhém kole v Indian Wells trápil Jannika Sinnera" - ta čeština tady, to je fakt něco...
Reagovat
com
07.03.2026 07:14
Reagovat
mamina
07.03.2026 07:03
"Výprask" od Sinera by mi a snad i dalším byl ctí. Nevadí, že prohrál, ale že si s ním zahrál. I to je zkušenost a zážitek. Holt něl smůlu na los a štěstí zároveň.
Reagovat
The_Punisher
07.03.2026 07:22
Reagovat
Mantra
07.03.2026 07:44
A hlavně si to užít. To je přístup.
Reagovat

