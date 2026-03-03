České derby v Indian Wells. Kopřiva se Svrčinou nezaváhali a svedou souboj o hlavní soutěž

DNES, 08:05
INDIAN WELLS - Vít Kopřiva (28) zvládl přechod z antuky na tvrdý povrch a vítězně začal i svůj druhý start v kvalifikaci na podniku Masters v Indian Wells. Na úvod si poradil 6:4, 7:6 s mladým Japoncem Reiem Sakamotou (19). O hlavní soutěž si v českém derby zahraje s Daliborem Svrčinou (23), který na úvod přehrál 7:6, 6:4 domácího Mitchella Kruegera (32) a slavil vítěznou premiéru v Kalifornii.
Vít Kopřiva v Indian Wells vyzve krajana Dalibora Svrčinu (@ ČTK / AP / Asanka Brendon Ratnayake)

Kopřiva – Sakamoto 6:4, 7:6

Kopřiva na úvod kvalifikace splnil roli nasazené jedničky a přehrál mladého Japonce Sakamota ve dvou setech. V šestém gamu prvního dějství český tenista ustál kritický okamžik, kdy musel odvrátit dva brejkboly. O podání ale celou sadu nepřišel a tak mu stačil jediný brejk za stavu 4:4. Následně set s přehledem dopodával.

Druhé dějství bylo znovu velmi vyrovnané. Oba hráči se v jeho průběhu dostali pouze k jednomu brejkbolu. V případě Sakamota se jednalo zároveň o setbol, který však Kopřiva ve dvanácté hře smazal a zajistil si tie-break. V něm se od začátku dostal do vedení a připravil si první dva mečboly. Ty ještě nevyužil, ale znovu Japonci sebral bod na podání a napotřetí už byl úspěšný.

Aktuálně 62. hráč žebříčku tedy bez větších problémů zvládl přechod z antuky zpět na tvrdý povrch. Právě na nejpomalejším povrchu hrál teď celý únor, když se vydal do Jižní Ameriky na šňůru turnajů Golden Swing, která pro něj byla nadmíru úspěšná. V Buenos Aires vyřadil i někdejšího člena TOP 10 Mattea Berrettiniho a na následné pětistovce v Riu de Janeiru bojoval o životní finále.

Kopřiva tak stejně jako při své premiéře v Kalifornii v roce 2024 zvládl první kvalifikační duel bez ztráty setu. V souboji o hlavní soutěž před dvěma lety však jasně prohrál. Letos se střetne s druhým českým zástupcem v pavouku Svrčinou, se kterým vyhrál všech pět vzájemných duelů. Čtyřikrát se potkali na challengerech a naposledy spolu hráli loni v kvalifikaci na Masters v Římě.

Svrčina – Krueger 7:6, 6:4

Svrčina si do Indian Wells přivezl skvělou formu z Acapulca, kde postoupil do osmifinále pětistovky. V prvním kole kvalifikace zvládl duel se zkušeným domácím Kruegerem. Čech sebral soupeři hned první game na servisu, na svém podání v úvodu neztratil ani míček a rychle vedl 3:0. O náskok ale přišel a po šesti hrách bylo srovnáno. Oba hráči si poté drželi podání až do zkrácené hry. Začátek tie-breaku se Svrčinovi nepovedl. Manko 1:4 však dokázal dotáhnout, zlikvidoval setbol a svou první šanci na ukončení setu využil.

Ve druhém setu šel znovu jako první do výhody brejku český hráč a tentokrát už nezaváhal. Svrčina už Američana nepustil k žádnému brejkbolu a suverénně si držel všechna svá podání. Možnost ukončit zápas měl už za stavu 5:3 na příjmu, ale ani jeden ze dvou mečbolů nevyužil. Zápas ale vzápětí dopodával.

Pro Svrčinu se jedná o premiéru v Kalifornii a proti krajanu Kopřivovi bude usilovat o třetí postup do hlavních soutěží podniků Masters. Loni v Torontu se stal lucky loserem v Šanghaji kvalifikaci zvládl. V obou případech úspěšně prošel i přes první kolo a zastavil ho až bývalý první hráč světa Daniil Medveděv.

Výsledky kvalifikace na turnaji ATP Masters 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5

5

Tomas_Smid_fan
03.03.2026 08:38

Krisboy
03.03.2026 08:45
Klid, jeden postoupí přímo, druhej jako lucky loser.

Diabolique
03.03.2026 09:31
POKUD by se domluvili ...
Nevim jestli mu to Kopriva necha ...

Tomas_Smid_fan
03.03.2026 10:14
doufám (jak je ten prosící smajl?)

Krisboy
03.03.2026 10:21
To nevím, já jsem tenkrát chyběl, když byla přednáška. Kromě těch, co jsou dole v nabídce, umím jen smile


