Bouzková schytala výprask od parťačky Siniakové. V Indian Wells prohloubila letošní krizi
Bouzková – Townsendová 2:6, 1:6
S Townsendovou vyhrála Bouzková oba předchozí souboje, i když pokaždé po velké bitvě, ale tentokrát byla jasně horší hráčkou na kurtu. Proti aktivně hrající Američance, která přijela po svém prvním kariérním finále na hlavním okruhu, od začátku tahala za kratší konec a na kurtu strávila jen hodinu a čtvrt.
Bouzková dokázala při skóre 1:2 zlikvidovat hrozivý stav 0:40 na vlastním podání, když všechny šance soupeřky odvrátila vítěznými údery. O podání i tak přišla, ale pak se rebrejkem dostala zase do hry. Jenže ve zbytku úvodního setu už žádný game nezískala a v tom posledním prohospodařila vedení 40:0.
Podobný obrázek nabídla druhá sada. I v té byla Townsendová mnohem odvážnější a coby vynikající deblistka a parťačka Kateřiny Siniakové se nebála chodit si pro vítězné údery i na síť. Rovněž v tomto setu Američanka svůj úvodní brejk nepotvrdila, nicméně Bouzkové sebrala servis znovu a české tenistce už nenechala žádný další game.
Zatímco Townsendová prožívá momentálně vynikající období, co se výsledků ve dvouhře týče, Bouzková pokračuje v krizi. Úřadující a dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open, která měla silnou druhou půlku loňského roku, odehrála svůj sedmý letošní turnaj a ani na něm nevyhraje dva zápasy po sobě. Navíc už potřetí v sezoně ztroskotala po prvním duelu.
Deblovou soutěž Bouzková na prestižní kalifornské tisícovce, kde včetně letošního startu zakončila čtyři ze svých šesti účastí v hlavní soutěži po úvodním zápase, nehraje. Bude tedy mít dva týdny na to, aby našla formu, než se představí na dalším podniku slavného Sunshine Swingu v Miami.
Výhra nad Bouzkovou znamená pro Townsendovou vyrovnání osobního maxima v Indian Wells. Do druhého kola se tady podívala také v letech 2013-15 a předloni a nikdy dál neprošla. O premiérové třetí kolo na pátém grandslamu bude usilovat proti nasazené Martě Kosťukové.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
a blejéééém