Češky jsou v kvalifikaci v Indian Wells stoprocentní. Viďmanová smetla bývalou hráčku TOP 20

DNES, 06:40
Aktuality 0
INDIAN WELLS - Darja Viďmanová (23) vstoupila do kvalifikace na turnaj WTA 1000 v Indian Wells jasnou výhrou a pokračuje ve skvělé letošní formě. Česká tenistka při svém zdejším debutu smetla 6:3, 6:2 bývalou 18. hráčku světa Italku Martinu Trevisanovou (32), připsala si už 11. letošní výhru a napodobila krajanky Nikolu Bartůňkovou a Lindu Fruhvirtovou. O hlavní soutěž si zahraje s vítězkou duelu mezi Renatou Zarazúaovou a Priscilou Honovou.
Darja Viďmanová zvládla vstup do kvalifikace v Indian Wells (@ Sipa USA / Sipa USA / Profimedia)

Viďmanová – Trevisanová 6:3, 6:2

Viďmanová do své vůbec první kvalifikace na tisícovkách vstoupila skvěle. V Indian Wells sebrala Trevisanové dvakrát za sebou podání a rychle se dostala do vedení 5:1. V koncovce si však set ještě velmi zkomplikovala. V sedmém gamu nevyužila čtyři setboly, sadu nedopodávala a na příjmu zahodila dalších pět šancí. Nechala tak zkušenou soupeřku snížit na 3:5. Dlouho toho však litovat nemusela a první sadu si utéct nenechala. V deváté hře smazala brejkbol a na celkově až jedenáctý setbol první dějství uzavřela.

Ve druhé sadě už Češka žádné drama nedopustila. Bývalé 18. hráčce žebříčku od stavu 1:1 vzala podání hned třikrát v řadě a přestože jeden z brejků nepotvrdila, měla na kurtu stále jasnou převahu. S ukončením dějství tentokrát žádné potíže neměla a za hodinu a 40 minut využila hned první mečbol. S o deset let starší levačkou, která je aktuálně až na konci sedmé stovky, tak nezaváhala a v Kalifornii si zahraje o hlavní soutěž.

Už dříve svůj úvodní kvalifikační duel v Kalifornii zvládly její krajanky Bartůňková s Fruhvirtovou a Češky jsou tak v Indian Wells zatím stoprocentní. Další soupeřkou Viďmanové bude buď šestá nasazená v kvalifikaci Mexičanka Zarazúaová, nebo Australanka Honová. Ani s jednou z těchto hráček se česká hráčka dosud neutkala.

V letošní sezoně se jí zatím daří a i v Kalifornii začala skvěle. Letos si připsala už 11. vítězství. A navázala na skvělé úspěchy z předešlých turnajů. Na turnaji WTA 125 v portugalském Oeirasu si zahrála své největší finále a před dvěma týdny v americkém Midlandu došla mezi čtyřku nejlepších. Aktuálně je na svém kariérním maximu, kterým je 118. příčka.

Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Indian Wells

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
