Dva gamy, víc už nic. Nosková po parádním výkonu smetla Ealaovou a je ve čtvrtfinále
Ealaová – Nosková 2:6, 0:6
Očekávala se velká bitva, místo toho se duel mezi filipínskou dvacetiletou vycházející hvězdičkou Ealaovou a o rok starší Noskovou proměnil v jednoznačný zápas. Česká tenistka vstoupila do utkání ve veliké pohodě a hned první soupeřčin servis šel na její stranu. Brejk vzápětí potvrdila na svém podání a vedla 2:0. Až poté se Filipínka za bouřlivé podpory svých fanoušků přeci jen dostala do hry.
Ve třetí hře si vypracovala dva brejkboly, proměnit je ale nedokázala. V následujících třech gamech si obě tenistky bez větších problémů držely svá podání. Definitivně o osudu první sady tak rozhodla sedmá hra, kdy si Ealaová za stavu 2:4 podruhé v zápase prohrála své podání a nabrala už třígamové manko.
V následném gamu ještě 31. hráčka světa zkusila zabojovat, na returnu si vypracovala třetí brejkbol, ani tentokrát ale Nosková žádné naděje soupeřce dát nehodlala. Využila třetí setbol a první set získala za 32 minut hry s přehledem 6:2.
Jestli bylo úvodní dějství pro vsetínskou rodačku relativně jednoduché, pak druhé se proměnilo v absolutní pohodu. Nosková od prvních míčů diktovala tempo hry, svou typickou agresivní hrou dostávala soupeřku pod tlak a velmi rychle se ujala, podobně jako v prvním setu, vedení 2:0.
Chybující Ealaová marně hledala na výborně hrající Češku zbraň. Situaci soupeřce často zjednodušovala jednoduchými chybami a když přišla i o svůj další servis a prohrávala už 0:4, bylo o výsledku utkání prakticky rozhodnuto.
Svěřenkyně Tomáše Krupy v závěrečných dvou gamech už rezignované Filipínce přenechala jediný fiftýn a za pouhých 56 minut hry postoupila do čtvrtfinále. Ealaová tak potvrdila, že se jí proti českým tenistkám vůbec nedaří. Z jedenácti vzájemných zápasů nevyhrála ani jediný a s turnajem se loučí.
Další soupeřkou Noskové bude překvapení turnaje Australanka Gibsonová, která z pozice 112. hráčky světa na turnaji vyhrála včetně kvalifikace již šest zápasů. Na svém kontě má skalpy Jekatěriny Alexandrovové, Clary Tausonové či naposledy Jasmine Paoliniové.
