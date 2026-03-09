Sinner zametl i se Shapovalovem. V Indian Wells ho čeká premiérový šlágr proti Fonsecovi
Sinner – Shapovalov 6:2, 6:3
Sinner je letos v Indian Wells ve skvělé formě a zatím odehrál oba zápasy téměř bezchybně. Ve druhém kole povolil pouhé dvě hry českému tenistovi Svrčinovi a bez problémů si poradil i s bývalým členem TOP 10 Shapovalovem.
Ital sice začal zápas ztraceným servisem, když rychlý úvodní game ukončil dvojchybou. Své zaváhání však rychle napravil a další čistou hrou si vzal brejk zpět. Kanaďan proti favoritovi dokázal držet krok jen do stavu 3:3. V osmém gamu Sinner využil druhý brejkbol a následně sadu dopodával.
Ve druhé sadě hrál Sinner na vysoké úrovni už od začátku a hned v prvním gamu prolomil soupeřovo podání. Nejlepší výměnu zápasu předvedli oba hráči na konci čtvrtého gamu. Ital ji zakončil vítězným prohozem po doběhnutí krátkého míčku a zvýšil na 3:1.
Ital znovu zaútočil na příjmu v sedmé hře, kdy sebral Shapovalovovi servis čistou hrou a následně utkání bez problémů dopodával. Zápas zakončil celkem 12 vyhranými body v řadě a po hodině a 13 minutách slavil postup do osmifinále.
Čtyřnásobný grandslamový šampion letos hraje teprve třetí turnaj a na těch předchozích rozhodně nepůsobil tak dominantně, jako na podnicích na tvrdém povrchu v předchozích dvou letech. Na Australian Open prohrál semifinálovou bitvu s Novakem Djokovičem a v Dauhá padl ve čtvrtfinále s Jakubem Menšíkem.
Fonseca – Paul 6:2, 6:3
Sinner si o čtvrtfinále zahraje s Brazilcem Fonsecou, který v Kalifornii po jednom z nejlepších zápasů kariéry vyřadil až nečekaně snadno domácího Tommyho Paula. Na šlágr mezi světovou dvojkou a talentovaným teenagerem dojde vůbec poprvé.
Aktuálně 35. hráč žebříčku hrál skvěle už od začátku a Američanovi sebral hned úvodní podání. V bezchybném výkonu pokračoval a po bekhendovém prohozu ve čtvrtém gamu si vytvořil další tři brejkboly, ty ale tentokrát nevyužil. Náskok si však udržel a další brejk přidal v osmém gamu, po kterém slavil zisk první sady.
Ve druhém dějství si Brazilec vybral jedinou slabší chvilku, když v úvodní hře na podání zahodil vedení 40:0 a poprvé v zápase přišel o servis. Manko brejku však dokázal rychle smazat a po čtyřech gamech bylo vyrovnáno. Závěr sady měl opět lepší Fonseca, který získal šest z posledních sedmi her a postoupil do svého největšího osmifinále.
"Je to skvělý hráč. On a Carlos vyhrávají téměř všechno. Zítra si pořádně odpočinu a pokusím se navázat na svůj dnešní výkon. My tenisté chceme hrát s těmi nejlepšími. Bude to pro mě potěšením a doufám, že vyhraji," řekl Fonseca o následujícím duelu se Sinnerem.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
