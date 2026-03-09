Sinner zametl i se Shapovalovem. V Indian Wells ho čeká premiérový šlágr proti Fonsecovi

DNES, 06:55
Aktuality 4
INDIAN WELLS - Jannik Sinner (24) pokračuje na Masters 1000 v Indian Wells ve skvělých výkonech a snadno si poradil po Daliboru Svrčinovi i s druhým soupeřem. Ve třetím kole nedal výraznější šanci Kanaďanovi Denisu Shapovalovovi (26), kterého přehrál 6:3, 6:2. Itala v osmifinále čeká premiérový šlágr s brazilským talentem Joaem Fonsecou (19).
Profily hráčů (7)
Paul Tommy
Shapovalov Denis
Sinner Jannik
Fonseca Joao
Jannik Sinner je v Indian Wells v osmifinále (@ JOHN G. MABANGLO / EPA / Profimedia)

Sinner – Shapovalov 6:2, 6:3

Sinner je letos v Indian Wells ve skvělé formě a zatím odehrál oba zápasy téměř bezchybně. Ve druhém kole povolil pouhé dvě hry českému tenistovi Svrčinovi a bez problémů si poradil i s bývalým členem TOP 10 Shapovalovem.

Ital sice začal zápas ztraceným servisem, když rychlý úvodní game ukončil dvojchybou. Své zaváhání však rychle napravil a další čistou hrou si vzal brejk zpět. Kanaďan proti favoritovi dokázal držet krok jen do stavu 3:3. V osmém gamu Sinner využil druhý brejkbol a následně sadu dopodával.

Ve druhé sadě hrál Sinner na vysoké úrovni už od začátku a hned v prvním gamu prolomil soupeřovo podání. Nejlepší výměnu zápasu předvedli oba hráči na konci čtvrtého gamu. Ital ji zakončil vítězným prohozem po doběhnutí krátkého míčku a zvýšil na 3:1.

Ital znovu zaútočil na příjmu v sedmé hře, kdy sebral Shapovalovovi servis čistou hrou a následně utkání bez problémů dopodával. Zápas zakončil celkem 12 vyhranými body v řadě a po hodině a 13 minutách slavil postup do osmifinále.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Čtyřnásobný grandslamový šampion letos hraje teprve třetí turnaj a na těch předchozích rozhodně nepůsobil tak dominantně, jako na podnicích na tvrdém povrchu v předchozích dvou letech. Na Australian Open prohrál semifinálovou bitvu s Novakem Djokovičem a v Dauhá padl ve čtvrtfinále s Jakubem Menšíkem.

Fonseca – Paul 6:2, 6:3

Sinner si o čtvrtfinále zahraje s Brazilcem Fonsecou, který v Kalifornii po jednom z nejlepších zápasů kariéry vyřadil až nečekaně snadno domácího Tommyho Paula. Na šlágr mezi světovou dvojkou a talentovaným teenagerem dojde vůbec poprvé.

Aktuálně 35. hráč žebříčku hrál skvěle už od začátku a Američanovi sebral hned úvodní podání. V bezchybném výkonu pokračoval a po bekhendovém prohozu ve čtvrtém gamu si vytvořil další tři brejkboly, ty ale tentokrát nevyužil. Náskok si však udržel a další brejk přidal v osmém gamu, po kterém slavil zisk první sady.

Ve druhém dějství si Brazilec vybral jedinou slabší chvilku, když v úvodní hře na podání zahodil vedení 40:0 a poprvé v zápase přišel o servis. Manko brejku však dokázal rychle smazat a po čtyřech gamech bylo vyrovnáno. Závěr sady měl opět lepší Fonseca, který získal šest z posledních sedmi her a postoupil do svého největšího osmifinále.

"Je to skvělý hráč. On a Carlos vyhrávají téměř všechno. Zítra si pořádně odpočinu a pokusím se navázat na svůj dnešní výkon. My tenisté chceme hrát s těmi nejlepšími. Bude to pro mě potěšením a doufám, že vyhraji," řekl Fonseca o následujícím duelu se Sinnerem.

Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
Sincaraz
09.03.2026 08:07
Len aby to nebol šláger iný, len aby to nebol debakel
Reagovat
Krisboy
09.03.2026 07:17
Sinner-Fonseca by se mělo hrát v rozumný čas, tak se na to rád podívám.
Reagovat
PTP
09.03.2026 08:07
Fonsecovi dávám hodinu, maximálně hodinu a půl.
Reagovat
Krisboy
09.03.2026 08:12
Vidím to podobně. Tak osm gemů max. Ale kdo ví, třeba konečně potvrdí ta očekávání a ten hype kolem něj.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist