Viďmanová jako jediná z Češek prošla kvalifikací. Bartůňková i Fruhvirtová v Indian Wells zklamaly
Viďmanová – Honová 7:5, 7:6
Viďmanová si svůj debut na kalifornské tisícovce osladila postupem do hlavní soutěže a dokonce to dokázala bez ztráty setu. Po suverénní výhře nad bývalou hráčkou TOP 20 Martinou Trevisanovou si poradila i s Australankou Honovou, kterou přemohla ve dvou velmi vyrovnaných sadách. Stala se tak jedinou z tria českých tenistek, která prošla kvalifikací.
V prvním setu byla o trochu lepší favorizovaná Češka, která soupeřce sebrala podání a šla do vedení 4:2. Brejk však v dlouhém gamu nedokázala potvrdit a hned přišla o vlastní servis. Aktuálně 122. hráčka žebříčku uspěla na returnu ještě jednou. Ve dvanácté hře se jí povedlo otočit skóre a hned první brejkbol, který byl zároveň i setbolem, využila a dějství získala pro sebe.
Vítězství v úvodním setu dodalo Viďmanové sebevědomí a do druhého dějství vkročila skvěle. Na vlastním podání absolutně dominovala, potřetí sebrala Australance servis a odskočila do vedení 4:1. V dlouhé sedmé hře však zaváhala a o náskok brejku přišla. Sada tak dospěla až do tie-breaku, ve kterém česká hráčka od stavu 3:3 získala čtyři z pěti míčků a po dvou hodinách hry mohla slavit postup.
Viďmanová už zná i svou soupeřku pro první kolo. Svůj vůbec první duel v hlavní soutěži na turnaji WTA 1000 odehraje proti ve skvělé formě hrající Cristině Bucsaové. Španělka si v minulém týdnu na pětistovce v Méridě došla pro svůj premiérový titul na nejvyšším okruhu ve dvouhře a je 31. hráčkou světa.
Bartůňková – Sakacumeová 5:7, 6:1, 3:6
Bartůňková na úvod kvalifikace v Indian Wells smetla mladou Australanku Emerson Jonesovou, stejný výkon však ve druhém zápase předvést nedokázala a končí těsně před branami hlavní soutěže. Proti Japonce Sakacumeové nezvládla koncovku první sady. Za stavu 5:5 nevyužila brejkbol a následně si snadno prohrála podání a tím i celý set.
Napravit se to pokusila ve druhém dějství, ve kterém od začátku zlepšila svůj výkon především na servisu. Po prvním podání ztratila jediný míček, jediný brejkbol soupeřky odvrátila a sama tři ze čtyř šancí využila. Soupeřku za půl hodiny smetla poměrem 6:1 a nadechla se k obratu.
V rozhodujícím dějství však nezvládla dlouhý a náročný druhý game, ve kterém marně sahala po brejkbolu a po bitvě tuto hru prohrála. To se na Bartůňkové podepsalo a následující hru na servisu téméř zahodila. Podání ztratila podruhé v řadě a manko 1:4 už dotáhnout nedokázala, přestože Japonce sebrala servis a měla jednu šanci srovnat na 4:4. Tu však nevyužila a zápas ukončila dalším ztraceným servisem.
Zacharovová – Fruhvirtová 6:4, 7:6
Fruhvirtová ve finále kvalifikace podlehla ve dvou vyrovnaných sadách Zacharovové, která jí oplatila loňskou porážku z čínského Suzhou. Češce se extrémně nepovedl vstup do zápasu, když ztratila úvodních pět gamů, tři z nich po velkém boji. Na poslední chvíli tak odvrátila kanára a už v sedmé hře čelila setbolům. Dokázala však zabojovat, odvrátila celkem pět šancí soupeřky na ukončení setu a stáhla skóre na rozdíl jediné hry. Za stavu 5:4 však Ruska dějství s přehledem dopodávala.
V začátku druhé sady byla opět jasně lepší Zacharovová, která šla do vedení o brejk a vytvořila si náskok 3:1. Sadu však nedokázala dokončit. Fruhvirtová v devítém gamu smazala dva mečboly, následně sebrala soupeřce servis a vyrovnala na 5:5. Nakonec se rozhodovalo až v tie-breaku. V něm ale opět začala lépe Ruska, která získala úvodní čtyři body a třetí mečbol už využila.
Výsledky kvalifikace na turnaji WTA 1000 v Indian Wells
