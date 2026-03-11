Krutý výprask! Muchová se Šwiatekovou naprosto vyhořela, v Indian Wells končí s kanárem

DNES, 18:45
Aktuality 114
WTA INDIAN WELLS - V nečekaně jednoznačný duel se proměnil osmifinálový zápas na Masters v Indian Wells mezi Igou Šwiatekovou (24) a Karolínou Muchovou (29). Polská tenistka v utkání jednoznačně dominovala, zvítězila ve dvou setech 6:2, 6:0 a postoupila již do čtvrtfinále. V něm změří síly s vítězkou duelu mezi Kateřinou Siniakovou (29) a Elinou Svitolinovou (31).
Karolína Muchová hraje v Indian Wells o čtvrtfinále (© ARTUR WIDAK / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Muchová – Šwiateková 2:6, 0:6

Šwiateková vstoupila do šestého vzájemného duelu proti Muchové s velkým sebevědomím a bez větších problémů získala své úvodní podání. Češka naopak musela o to své hodně bojovat, když otáčela stav 0:30. Svůj úkol ale zvládla s klidem a ani ona soupeřku do brejku nepustila.

Polka se mohla v úvodu utkání opřít o výborný servis, díky kterému získávala v prvních gamech řadu přímých bodů z podání. Česká jednička působila v úvodu utkání pasivnějším dojmem, přesto dokázala se soupeřkou držet krok a srovnala na 2:2.

Přesto to byla česká tenistka, kdo se jako první dostal do vážných problémů. Za stavu 2:3 vedla při svém podání 40:15, agresivně hrající soupeřka ale skóre otočila, proměnila druhý brejkbol a šla do vedení 4:2.

Vítězka turnaje z Dauhá za svou soupeřkou zaostávala především v agresivitě. Šwiateková působila na kurtu živějším dojmem, svou soupeřku dostávala v delších výměnách pod velký tlak. Svěřenkyně nizozemského kouče Svena Groenevelda nestačila na Polku především na returnu, často jí navíc pomáhala nevynucenými chybami.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Konec setu už Muchová nezvládla. Za stavu 2:5 přišla o své podání čistou hrou a po 40 minutách ztratila úvodní sadu hladce 2:6.

Muchová zamířila po nevydařeném setu do útrob stadionu, ani pauza však na průběhu utkání nic nezměnila. Šwiateková byla nadále na kurtu naprosto dominantní tenistkou, své podání si bez větších problémů držela a ve druhém gamu to byla ona, kdo jako první v druhém setu vzal soupeřce servis.

Česká tenistka se na rozdíl od soupeřky nemohla příliš spolehnout na svůj servis, řady chyb se dopouštěla i na forhendu a po sedmé ztracené hře v řadě prohrávala už 0:3. Muchová předváděla jen záblesky své klasické pestré hry, proti šestinásobné grandslamové šampionce se prakticky jen bránila, a když ztratila i své další podání a prohrávala už 0:4, nebylo o vítězce pochyb.

Za stavu 5:0 a 15:30 z pohledu Šwiatekové přišel pro rodačku z Varšavy nepříjemný moment, když po jedné z výměn podklouzla a držela se za kotník. V utkání ale po bez viditelnějších problémů pokračovala. O chvíli později si Polka vypracovala i první mečbol, Muchová ho ještě odvrátila. Druhý ale už ne, a po hodině hry šla soupeřce gratulovat k pohodové výhře 6:2, 6:0.

"Ani nevím, co k tomu říct. Hrála jsem opravdu dobře. S Karolínou se velmi dobře známe, je to výborná hráčka. Vlastně jediná, kterou na okruhu více sleduji. Tady v Indian Wells si mi hraje opravdu skvěle, o to jsem šťastnější, jak jsem to dnes zvládla," říkala po utkání spokojená Šwiateková.

Muchová si tak připsala teprve třetí letošní porážku a ukončila tak sérii osmi výher v řadě, která zahrnuje i triumf na Masters v Dauhá.

Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells

Indian Wells: Muchové i Siniakové hrozí konec. Obě Češky čeká drsná výzva

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

114
Přidat komentář
aligo
11.03.2026 21:32
Tak jsme dnes z Mušky vystřízlivěli... Uvidíme jak se k tomu postaví Kačenka...
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.03.2026 21:01
Ale ,,hezky'' se to sešlo. Na den přesně po roce s prakticky stejným výsledkem v podobě dvou uhraných her
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 20:57
Dnes se Karolina poucila ...a v Miami Igu sfoukne!
A tady ji sfoukne Katka Terminatorka.
Reagovat
jeronym
11.03.2026 20:50
Karolina cestou domu povzdychla,
"To jsem to vymnoukla..."
Reagovat
Otmar
11.03.2026 20:46
Jistě, Iga hrála dobře, ale taky proto, že Muška byla po prvních čtyřech gamech out. Přiznejme si, že hrála tužku a jinak to dopadnout nemohlo. A že mě to svinsky mrzí, o tom žádná. A zdráhám se pro hru Mušky použít silnější výrazy, protože ji mám rád.
Reagovat
HAJ
11.03.2026 20:49
Zkrátka dnes ji utkání nesedlo. Tak snad příště. Já jí taky moc fandím.
Reagovat
Otmar
11.03.2026 20:52
Budu věřit s Vámi..,
Reagovat
Alexandris
11.03.2026 21:27
Souhlas, tak to taky cítím
Reagovat
George_Renel
11.03.2026 20:45
Chyba se stala již na začátku, když si po vyhraném losu vzala příjem.....
Reagovat
com
11.03.2026 20:43
Muchova nadělila minule Ruzic kanara, ale nejspis jen falešná forma smile
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 20:42
Ta odhozená raketa frustrovanou Muškou, to byla pro mně novinka, to jsem u ní nikdy neviděl.
Reagovat
HAJ
11.03.2026 20:46
To je pravda. Fakt dělala z forhendu moc chyb a ta raketa byla odhozena po jedné z nich. Dnes měla dost špatný timing.
Reagovat
Otmar
11.03.2026 20:50
Dnes měla špatný všechno.....6:2, 6:0....tam fakt nic dobrého nevidím
Reagovat
HAJ
11.03.2026 20:51
Jo, dnes byl pro Karolínu den blbec.
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 20:40
Pane Novotný, jeden odstavec tam máte dvojmo.
Reagovat
Kapitan_Teplak
11.03.2026 20:39
Brutální horor na pátém grandslamu, Svátková slupla nebohou Mušku jak krvežíznivá tarantule.
Reagovat
tommr
11.03.2026 20:39
Loni uhrála Karolína v IW proti Swiatek jen dvě hry a letos taky. To nebude náhoda ...
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 20:43
Bude tam nějaký blok, stopro...
Reagovat
HAJ
11.03.2026 20:36
Dnes to bylo u Mušky přesně v opačném gardu, jako u Lindy. Karolína nekladla žádný odpor od stavu 2:2 v prvním.
No, ale Iga dnes hrála fakt velice dobře.
Reagovat
aligo
11.03.2026 20:35



Reagovat
Diabolique
11.03.2026 20:32
Nemam obavy, Kacenka je vymlati vsechny.
Reagovat
Kreuz
11.03.2026 20:32
Velky zklamani! Divaci ji moc nepomohli! Polsky komentator z toho mel srandu!!
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:31
Tak pojďme:

Reagovat
com
11.03.2026 20:29





Reagovat
miss_tenis
11.03.2026 20:42
Kolik ti je, deset ? Uz bys s tim mel prestat, je to fakt ubohy...
Reagovat
Alien
11.03.2026 20:54
Zbytečný. Trapák hadr, no!
Reagovat
com
11.03.2026 20:59
kdyby mi bylo 10, tak bych mel uz vecerku
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 21:27
Přidávám se s kritikou, trochu respektu k hráčkám.
Reagovat
com
11.03.2026 21:30
Reagovat
Babolet
11.03.2026 21:27
Reagovat
Mantra
11.03.2026 20:29
62 60
Je takový oblíbený
Reagovat
Mac
11.03.2026 20:27
s fruh si dneska muzou podat ruce...
Reagovat
Random33
11.03.2026 20:25
Iga muze mit problem maximalne v dalsim zapase. Protoze dnes by to dohrala klidne i bez jedny nohy
Reagovat
Bloody13
11.03.2026 20:25
Hele, Iga se zranila
Reagovat
Bloody13
11.03.2026 20:27
Hmm, ale asi ne dostatečně
Reagovat
com
11.03.2026 20:30
taky mohla na MB skrečnout
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:32
Nejdřív 10minutovej Medical timeout, pak skreč.
Reagovat
Bloody13
11.03.2026 20:35
Nic z toho se nestalo, tak aspoň bude mít Iga víc klidu a času na pokoji na mucky mucky se svojí "psycholožkou"
Reagovat
ladinec
11.03.2026 20:23
Takova ruska ma alespoň emoce. Rozbie raketu, nadava.... muška nic....
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 20:32
Odhodila raketu přeci...
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 20:23
Vidis Musko, to mas z toho ze s Igou trenujes. Ukazalas ji tam na co vsechno si ma dat pozor a ted toho zneuziva. Prise trenuj s Ruzic! Ta toho nezneuzije.
Reagovat
com
11.03.2026 20:22
jestli bude kanár, tak to tu zašavlím
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:30
Dnes tady bude nablito jako v alejích v Kersku.
Reagovat
ladinec
11.03.2026 20:20
Muchova by to měla vzdát. Tak je u našich zvyke
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 20:16
Muška má asi den blbec na co šáhne to zkazí , s tím se nedá hrát
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.03.2026 20:16
naštěstí se nemůžu dívat... Ale můžete mi někdo říct, jestli se Muška vážně tak rozsypala nebo jí zkrátka nesedí hra Igy?
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:21
Hraje fakt velice špatně. Zápas blbec.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.03.2026 20:56
se stane, no
Iga asi věděla, proč má po tréninku s Muškou dobrou náladu...
Obávám se, že to bylo hlavou. Servis neztratila proniczanic.
Snad Iga dostane lekci v příštím kole.
Reagovat
Mac
11.03.2026 20:22
robotka ma dneska cerstve namazana loziska...
Reagovat
Fionka
11.03.2026 20:29
Prý má virozu. Říkal to Tittelbach na Tipsportu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
11.03.2026 20:59
ok, když není zranění, tak aspoň viróza. Naše hráčky a hráči jsou v tomhle fakt špička...
Na druhou stranu, té viróze se tam vyhnout asi nebylo snadné. Taková loterie..
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:15
A za tohle jsem dal třicet korun
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 20:18
To vstupny je v IW tak levny?
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:20
Já mám u vstupu kámoše.
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 20:14
Opravil bych nadpis. Misto v prvnim setu bych tam dal v prvnim a druhem setu.
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 20:14
Za hodinku hotovo, pro Swiatek příjemný trénink s klientkou Muchovou. Přesně podle předpokladu. No nic, vidíme se v 23:00.
Reagovat
PTP
11.03.2026 20:16
Jdi se osmažit
Reagovat
subaru
11.03.2026 20:09
Kromě Katky té kondici a fyzičce naše holky moc nedávají. No a Linda vypaluje aspoň koule.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:06
Mě už z toho normálně bolí oči.
A srdce
Reagovat
PTP
11.03.2026 20:05
Dneska asi pudem řvát na klády a plašit kanáry.
Reagovat
pantera1
11.03.2026 20:24
To je demolice a tuhošlájoš na cestě
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:01
Jestli se v druhým setu radikálně nezlepší, finále s Pupíkem si místo ní zahraje Kačenka.
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 20:07
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 20:08
Kačenka padne, Elina s Ruskama neprohrává.., ani s těma polovičníma.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:17
Já jsem s Kačenkou nepočítal, ale když vidím tu Káju...
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 20:19
Katka je terminator, vyradi Svitku i Igu.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:22
Bude muset.
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 20:12
Mně to přijde ještě horší.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:18

Je to na hromadné comování.
Reagovat
PTP
11.03.2026 20:01
Musela chytit nějaký virus, vůbec se mi nelíbí, úplně bez šťávy.
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 20:02
Igovirus, ještě má kdyz tak v záloze i cocovirus.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 20:03
Že ona byla u kluků na pokoji a chytla to od nich?
Reagovat
PTP
11.03.2026 19:56
Kájo, jdi se vychcat, něco si šlehni a zaber! Prohra to bude, ale ať je to regulérní.
Reagovat
Alien
11.03.2026 19:54
Nevím? Zdá se mi však, že Muška dneska na Vl. Svátek nemá!
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:54
To z ní má nějakej blok nebo co? To je fakt hrozný, co ta Karolína předvádí
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:56
Na vině je hlavně (ale nejenom) nefungující podání.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:57
Podání a asi osmdesát nevynucených chyb.
Reagovat
PTP
11.03.2026 19:53
Je pomalejší
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:58
Možná včera chlastala jako já. Jenže já dnes nemám zápas, takže jsem si to mohl dovolit.
Reagovat
Kreuz
11.03.2026 19:52
Ujizdi to rychle! Zkoncentrovat, zpresnit! :mad:: swiatek, sundat tu nevkusnou cepici!!! !
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:58
Ta v ní určitě i spí. Tu uvidíš bez bejsbolky akorát když se fotí s trofejí z GS.
Reagovat
tommr
11.03.2026 19:52
Od začátku zápasu je to hra na jednu branku. Karolína schytá stejnej výprask jako loni ...
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:53
I kdyby ji trénoval samotný Bůh, tak si proti Swiatek nebo Gauff ani neškrtne. Hlavu nepředěláš.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:50
Čertužel , Kája hraje zatím strašně.
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:49
6:2 6:1, těšilo nás.
Reagovat
aligo
11.03.2026 19:56
6:2, 6:0? Možná?
Reagovat
com
11.03.2026 19:46
Swiatkovou neporazi ani dneska
Reagovat
aligo
11.03.2026 19:47
A ta přitom nic extra
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 19:51
je sice nesympatická , ale bohužel hraje pořád dobře
Reagovat
Sinuhet1
11.03.2026 19:54
Reagovat
com
11.03.2026 19:56
Vostepenkovou na ní
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 19:59
Reagovat
PTP
11.03.2026 19:41
Kájo, nehraj jí to do forhendu
Reagovat
aligo
11.03.2026 19:47
Spíš bych řekl: Kájo, nehraj jí to na raketu a do sítě
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:48
A nebo Kájo začni hrát.
Reagovat
aligo
11.03.2026 19:36
To že bude Mušce letos 30 je fakt mazec tak mladá a přesto stará snad ještě pár sezón bude hrát moc jsme si ji neužili, tím jak často nehrála
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:19
Loni dostala na tomto turnaji proti Swiatek Muchová vyklep, dnes čekám podobný příběh. Prostě Gauff a Muchová je pro ni konečná. Naivita čekat postup.
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:20
*Gauff a Swiatek
Reagovat
The_Punisher
11.03.2026 19:30
Po titulu člověku stoupá sebevědomí. Se starou Muškou bych to nesrovnával
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:14
Jedou vám streamy na Mušku? Jestli ano, dejte link, prosím.
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 19:20
viprow.nu, vyber tenis, vyber Musku.
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:21
Díky!
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 19:23
https://jokercdn.org/a19e280e/d14519aa/86631c06
Reagovat
chlebavevaju
11.03.2026 19:25
Na Tipsportu jsou streamy na všechna utkání.
Reagovat
zfloyd
11.03.2026 19:29
https://jokercdn.org/a19e280e/d14519aa/86631c06
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:55
Díky všem za streamy.
Reagovat
Mac
11.03.2026 20:00
https://livetv.sx/enx/eventinfo/353050262__karolina_muchova_w__iga_swiatek_w/#_

na tyhle stranky je celkem spoleh...
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:13
Přátelé, jsem úplně v hajzlu. Nejde mi stream!
Zachraňte mě někdo, prosím, ať nemusím skákat z okna!
Reagovat
frenkie57
11.03.2026 19:14
Vidím, že nejsem jediný.
Reagovat
com
11.03.2026 19:41
ja vas zachranim umelym dejchanim
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:45
A udusíš nás blitkama. Děkujem pěkně, z bláta do louže.
Reagovat
Krisboy
11.03.2026 19:08
Tak Karolínko, vyčůrat a jdeme na to!! Dáš to! Iga přece neudělá semifinále popáté v řadě! Ukonči jí tu sérii!!!
Reagovat
Diabolique
11.03.2026 19:06
Musíš Kájo, musíš!
https://www.youtube.com/watch?v=bZLKcxWSU4I&list=RDbZLKcxWSU4I
Reagovat
Kreuz
11.03.2026 18:48
Muchova do toho!!! Bojovat!!! Uz to zapinam!!!
Reagovat

