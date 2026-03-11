Krutý výprask! Muchová se Šwiatekovou naprosto vyhořela, v Indian Wells končí s kanárem
Muchová – Šwiateková 2:6, 0:6
Šwiateková vstoupila do šestého vzájemného duelu proti Muchové s velkým sebevědomím a bez větších problémů získala své úvodní podání. Češka naopak musela o to své hodně bojovat, když otáčela stav 0:30. Svůj úkol ale zvládla s klidem a ani ona soupeřku do brejku nepustila.
Polka se mohla v úvodu utkání opřít o výborný servis, díky kterému získávala v prvních gamech řadu přímých bodů z podání. Česká jednička působila v úvodu utkání pasivnějším dojmem, přesto dokázala se soupeřkou držet krok a srovnala na 2:2.
Přesto to byla česká tenistka, kdo se jako první dostal do vážných problémů. Za stavu 2:3 vedla při svém podání 40:15, agresivně hrající soupeřka ale skóre otočila, proměnila druhý brejkbol a šla do vedení 4:2.
Vítězka turnaje z Dauhá za svou soupeřkou zaostávala především v agresivitě. Šwiateková působila na kurtu živějším dojmem, svou soupeřku dostávala v delších výměnách pod velký tlak. Svěřenkyně nizozemského kouče Svena Groenevelda nestačila na Polku především na returnu, často jí navíc pomáhala nevynucenými chybami.
Konec setu už Muchová nezvládla. Za stavu 2:5 přišla o své podání čistou hrou a po 40 minutách ztratila úvodní sadu hladce 2:6.
Muchová zamířila po nevydařeném setu do útrob stadionu, ani pauza však na průběhu utkání nic nezměnila. Šwiateková byla nadále na kurtu naprosto dominantní tenistkou, své podání si bez větších problémů držela a ve druhém gamu to byla ona, kdo jako první v druhém setu vzal soupeřce servis.
Česká tenistka se na rozdíl od soupeřky nemohla příliš spolehnout na svůj servis, řady chyb se dopouštěla i na forhendu a po sedmé ztracené hře v řadě prohrávala už 0:3. Muchová předváděla jen záblesky své klasické pestré hry, proti šestinásobné grandslamové šampionce se prakticky jen bránila, a když ztratila i své další podání a prohrávala už 0:4, nebylo o vítězce pochyb.
Za stavu 5:0 a 15:30 z pohledu Šwiatekové přišel pro rodačku z Varšavy nepříjemný moment, když po jedné z výměn podklouzla a držela se za kotník. V utkání ale po bez viditelnějších problémů pokračovala. O chvíli později si Polka vypracovala i první mečbol, Muchová ho ještě odvrátila. Druhý ale už ne, a po hodině hry šla soupeřce gratulovat k pohodové výhře 6:2, 6:0.
"Ani nevím, co k tomu říct. Hrála jsem opravdu dobře. S Karolínou se velmi dobře známe, je to výborná hráčka. Vlastně jediná, kterou na okruhu více sleduji. Tady v Indian Wells si mi hraje opravdu skvěle, o to jsem šťastnější, jak jsem to dnes zvládla," říkala po utkání spokojená Šwiateková.
Muchová si tak připsala teprve třetí letošní porážku a ukončila tak sérii osmi výher v řadě, která zahrnuje i triumf na Masters v Dauhá.
Výsledky ženské dvouhry na Masters 1000 v Indian Wells
Indian Wells: Muchové i Siniakové hrozí konec. Obě Češky čeká drsná výzva
