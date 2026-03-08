Obrovská bitva a cenný skalp. Siniaková si poradila s Fernandezovou, je ve třetím kole
Siniaková – Fernandezová 5:7, 6:4, 7:6
V prvním kole poslala Siniaková domů vítězku Australian Open z roku 2020 Sofii Keninovou, ve druhém si pro změnu vyšlápla na finalistku US Open ze sezony 2021 Fernandezovou. S Kanaďankou však rodačka z Hradce Králové sehrála více než tříapůlhodinový maraton.
Fernandezová, podobně jako Keninová, neprožívá dvakrát povedený vstup do sezony. Před zápasem s Češkou měla na svém kontě pouhé dvě výhry oproti šesti porážkám.
Už úvodní set jasně napověděl, že fanoušky čeká veliká bitva. Obě tenistky si až do stavu 3:3 naprosto bez problémů držely svá podání. Pak v dlouhé sedmé hře musela čtyři brejkové možnosti odvracet Fernandezová, Siniaková si naprosto totožnou situaci vyzkoušela o game později. Obě hráčky byly úspěšné a utkání mířilo k tie-breaku.
Ke zkrácené hře ale nakonec nedošlo. Jedenáctinásobná grandslamová deblová šampionka nezvládla za stavu 5:6 udržet servis a sadu tak po hodině a 11 minutách ztratila 5:7.
Nezvládnutá koncovka se na Siniakové ale nijak nepodepsala. Naopak. Vstup do druhé sady jí vyšel parádně, když dvakrát za sebou vzala své soupeřce servis a šla do vedení 3:0. Náskok dvou brejků ale bývalé světové deblové jedničce nestačil.
Rodačka z Montrealu postupem času zpřesnila hru, využila několika nevynucených chyb soupeřky a srovnala na 4:4. Závěrečné gamy ale tentokrát patřily odvážně hrající Češce, která set získala 6:4 a po dvou hodinách a 20 minutách poslala zápas do rozhodujícího dějství.
V něm měla zpočátku navrch Kanaďanka, která jako první uspěla na příjmu a vedla 3:1. Brejk se jí ale potvrdit nepodařilo, o šest let starší Češka srovnala a o osudu sady i utkání tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla od prvních míčů jasně navrch Siniaková. Rychle se ujala vedení 4:0 a velký náskok už nepustila. Tie-break jednoznačně ovládla 7:1, proměnila první mečbol a vyrovnala tak vzájemnou bilanci na 2:2.
Siniaková tak postupem do třetího kola vyrovnala své maximum. Do stejné fáze došla v roce 2017 a loni, kdy skončila na Karolíně Muchové.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji Masters 1000 v Indian Wells
