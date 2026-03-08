Obrovská bitva a cenný skalp. Siniaková si poradila s Fernandezovou, je ve třetím kole

DNES, 06:30
WTA INDIAN WELLS - Kateřina Siniaková (29) úspěšně zvládla i svůj druhý zápas na Masters v Indian Wells, když si poradila s Kanaďankou Leylah Fernandezovou (23) po tříapůlhodinové bitvě 5:7, 6:4, 7:6. Další soupeřkou české tenistky bude světová osmička Ruska Mirra Andrejevová (18).
Kateřina Siniaková je v Indian Wells ve třetím kole (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Siniaková – Fernandezová 5:7, 6:4, 7:6

V prvním kole poslala Siniaková domů vítězku Australian Open z roku 2020 Sofii Keninovou, ve druhém si pro změnu vyšlápla na finalistku US Open ze sezony 2021 Fernandezovou. S Kanaďankou však rodačka z Hradce Králové sehrála více než tříapůlhodinový maraton.

Fernandezová, podobně jako Keninová, neprožívá dvakrát povedený vstup do sezony. Před zápasem s Češkou měla na svém kontě pouhé dvě výhry oproti šesti porážkám.

Už úvodní set jasně napověděl, že fanoušky čeká veliká bitva. Obě tenistky si až do stavu 3:3 naprosto bez problémů držely svá podání. Pak v dlouhé sedmé hře musela čtyři brejkové možnosti odvracet Fernandezová, Siniaková si naprosto totožnou situaci vyzkoušela o game později. Obě hráčky byly úspěšné a utkání mířilo k tie-breaku.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Ke zkrácené hře ale nakonec nedošlo. Jedenáctinásobná grandslamová deblová šampionka nezvládla za stavu 5:6 udržet servis a sadu tak po hodině a 11 minutách ztratila 5:7.

Nezvládnutá koncovka se na Siniakové ale nijak nepodepsala. Naopak. Vstup do druhé sady jí vyšel parádně, když dvakrát za sebou vzala své soupeřce servis a šla do vedení 3:0. Náskok dvou brejků ale bývalé světové deblové jedničce nestačil.

Rodačka z Montrealu postupem času zpřesnila hru, využila několika nevynucených chyb soupeřky a srovnala na 4:4. Závěrečné gamy ale tentokrát patřily odvážně hrající Češce, která set získala 6:4 a po dvou hodinách a 20 minutách poslala zápas do rozhodujícího dějství.

V něm měla zpočátku navrch Kanaďanka, která jako první uspěla na příjmu a vedla 3:1. Brejk se jí ale potvrdit nepodařilo, o šest let starší Češka srovnala a o osudu sady i utkání tak musela rozhodnout zkrácená hra. V ní měla od prvních míčů jasně navrch Siniaková. Rychle se ujala vedení 4:0 a velký náskok už nepustila. Tie-break jednoznačně ovládla 7:1, proměnila první mečbol a vyrovnala tak vzájemnou bilanci na 2:2.

Siniaková tak postupem do třetího kola vyrovnala své maximum. Do stejné fáze došla v roce 2017 a loni, kdy skončila na Karolíně Muchové.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

10
NOLE_unvaccinated_GOAT
08.03.2026 10:37
Gratulace. Ale proti Miře je bez šance. Nechápu, proč je na ní jen 3,89?
Reagovat
Diabolique
08.03.2026 10:08
Co dokázala Katka vrátit, to bylo neuvěřitelný, to jsem u ní dřív neviděl.
Reagovat
Petruco
08.03.2026 10:33
Pravda pravdoucí. I když to nakonec v 99% stejně skončilo pro Katku špatně, nutila protihráčku stále dokola hru pořád znovu a znovu ukončovat... což muselo být pro Fernandezovou psychicky na mašli. Možná, že nakonec právě proto prohrála. Nikdo nechce hrát proti neprostupné zdi.
Reagovat
zfloyd
08.03.2026 08:55
Kačenka si jde pro titul , bylo vidět po posledním míči , že na ta vítězství není moc zvyklá , jako by tomu nevěřila
Reagovat
Ela-fon-isi
08.03.2026 08:35
To je tedy překvápko. Po prvním prohraném setu jsem šla spát. Nevěřila jsem tomu, že by se Katka přestala vyhazovat na big pointech, ani tomu, že zápas psychicky ustojí a... žasnu!
Reagovat
aape
08.03.2026 08:28
Katko super, i Leyla jede domů
Jen tak dál smile
Reagovat
Petruco
08.03.2026 08:27
Tak to je fantazie, teď jsem dokoukal záznam. Katka je obrovská bojovnice, vůbec to s ní nevypadalo dobře, ale nevzdala se a bojovala! Bravo! Káčo, supéééér!
Reagovat
Random33
08.03.2026 09:44
Super. Skoda ze ji ted ceka Andreeva
Reagovat
Mantra
08.03.2026 06:32
super
Reagovat
com
08.03.2026 07:13
Kačenka skvěle
Reagovat

