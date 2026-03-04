České derby vyhrál Svrčina a zahraje si hlavní soutěž, Kopřiva čeká v IW jako lucky loser

DNES, 07:38
Aktuality 14
INDIAN WELLS – Dalibor Svrčina (23) si vůbec poprvé v kariéře zahraje v hlavní soutěži na jednom z turnajů Sunshine Double. Rozhodující kvalifikační duel s krajanem Vítem Kopřivou (28) v Indian Wells vyhrál ve dvou setech 7:6 a 6:4.
Profily hráčů
Svrčina Dalibor
Kopřiva Vít
Dalibor Svrčina (@ Andrew Patron / Zuma Press / Profimedia)

Kopřiva – Svrčina 6:7, 4:6

Svrčina šel do zápasu s negativní bilancí 0:4 a ani do pátého vzájemného zápasu nevstoupil dobře. Ztratil hned první hru na svém servisu a musel dohánět ztrátu. To se mu brzy povedlo, otočil skóre na 5:3 a i když Kopřiva ještě koncovku úvodního setu zdramatizoval, tie-break patřil mladšímu z Čechů.

I ve druhém setu začal Kopřiva lépe, znovu si hned v první hře získal brejk. Jenže vzápětí přišel dvakrát za sebou o podání a Svrčina si vítězství vzít nenechal.

Svrčinovi daleko lépe fungovalo podání. Do prvního servisu se trefil v 75 % případů a jistý byl i na síti, kde získal 11 ze 13 míčů. Kopřiva sice zahrál více vítězných míčů (23:20), také ale vyrobil o tři nevynucené chyby více (34:31).

Ostravského rodáka čeká v prvním kole hlavní soputěže James Duckworth, kterého porazil před týdnem v Acapulcu velmi snadno 6:1 a 6:4. Šanci ale stále má i Kopřiva. Ten by se mohl do hlavní soutěže dostat jako lucky loser, v případě, že některý z přihlášených hráčů nedorazí. V kvalifikaci byl totiž nasazenou jedničkou.

Kompletní informace o Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Livesport / Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

14
Přidat komentář
PTP
04.03.2026 11:34
Medveděv, Rubljov i Chačanov už unikli z Dubaje a Víťovi z koutku úst uniklo: "Sakra!"
Reagovat
aligo
04.03.2026 09:19
Sabalenka se zasnoubila
https://www.instagram.com/reel/DVc0fVEjevW/?igsh=bG04a3BqaGU0Mnlk
Reagovat
Mantra
04.03.2026 10:19
s tím psem?
Reagovat
HansKrojowski
04.03.2026 08:40
Byť v kvaldě nasazen jako č. 1, tak tak ta "jistota" dostání se do pavouka není díky losování LL zrovna vysoká...
Reagovat
EllNino
04.03.2026 09:13
Ted uz skoncila kvalda, takze se nelosuje
Reagovat
pantera1
04.03.2026 08:40
Žihlavko to vyjde musíš si zpívat tohle a budeš šťastný lůzr .

https://youtu.be/3_TvpBwSZDM?is=9XV3i8jTirg0_y_8
Reagovat
Mantra
04.03.2026 08:58
doufám, že takové hrůzy neposloucháš, to je eklhaft
Reagovat
PTP
04.03.2026 10:35
Kajlí za mlada nemůže být eklhaft
Reagovat
pantera1
04.03.2026 11:24
Vůbec tomu nerozumí .
Reagovat
Krisboy
04.03.2026 11:51
Nepřál bych Vítkovi tohle poslouchat
Reagovat
Mantra
04.03.2026 08:29
jestli hoši nebyli trochu dohodnutí, to by se ale Kopřivce asi nemuselo vyplatit, i když je pravděpodobné, že někdo odpadne. ta karma
Reagovat
com
04.03.2026 08:42
Medvedev s Rublovem nestíhaj
Reagovat
Mantra
04.03.2026 08:56
voni to ňák zvládnou, někdo z matičky rusi jim podá pomocnou ruku, vo to strah nemam
Reagovat
PTP
04.03.2026 10:39
Víťo, pro sichr by to chtělo do Dubaje ruským kamarádům poslat ještě pár dronů.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist