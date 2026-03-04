České derby vyhrál Svrčina a zahraje si hlavní soutěž, Kopřiva čeká v IW jako lucky loser
Kopřiva – Svrčina 6:7, 4:6
Svrčina šel do zápasu s negativní bilancí 0:4 a ani do pátého vzájemného zápasu nevstoupil dobře. Ztratil hned první hru na svém servisu a musel dohánět ztrátu. To se mu brzy povedlo, otočil skóre na 5:3 a i když Kopřiva ještě koncovku úvodního setu zdramatizoval, tie-break patřil mladšímu z Čechů.
I ve druhém setu začal Kopřiva lépe, znovu si hned v první hře získal brejk. Jenže vzápětí přišel dvakrát za sebou o podání a Svrčina si vítězství vzít nenechal.
Svrčinovi daleko lépe fungovalo podání. Do prvního servisu se trefil v 75 % případů a jistý byl i na síti, kde získal 11 ze 13 míčů. Kopřiva sice zahrál více vítězných míčů (23:20), také ale vyrobil o tři nevynucené chyby více (34:31).
Ostravského rodáka čeká v prvním kole hlavní soputěže James Duckworth, kterého porazil před týdnem v Acapulcu velmi snadno 6:1 a 6:4. Šanci ale stále má i Kopřiva. Ten by se mohl do hlavní soutěže dostat jako lucky loser, v případě, že některý z přihlášených hráčů nedorazí. V kvalifikaci byl totiž nasazenou jedničkou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
