Menšík se protrápil k výhře. Proti Gironovi zvládl lépe koncovky setů a v Indian Wells postupuje
Menšík – Giron 7:5, 7:6
Menšík se na výhru nad domácím Gironem pořádně nadřel. Už ve třetím gamu musel odvracet dva brejkboly a další šanci soupeře čelil za stavu 3:3. Podání si však v obou případech zvládl podržet a byl za to odměněn. Následně poprvé v zápase uspěl na příjmu, sebral Američanovi servis a šel podávat na set.
Koncovku úvodního dějství si však český tenista ještě zdramatizoval. Set na servisu ukončit nedokázal a Giron vzápětí čistou hrou srovnal. Za stavu 5:5 se Menšík kvůli vlastním chybám znovu dostal do problémů a podruhé musel smazat manko 15:40. Oba brejkboly však odvrátil a závěr sady otočil. Znovu zaútočil na returnu a vypracoval si dva setboly. Při prvním ještě zkazil lehkou smeč, ale ten druhý už proměnil a ujal se vedení 1:0.
I druhá sada byla velmi vyrovnaná. Český tenista se nijak výrazně nezlepšil, trápil se a v mezihře svému soupeři často pomáhal chybami. V devátém gamu Menšík zahrál skvělý volej na síti a ocitl se dva míčky od výhry. K mečbolu se však zatím nedostal, Giron game otočil a srovnal na 5:5.
Sada následně dospěla do tie-breaku, který Menšík začal další nevynucenou chybou z bekhendu. Od té chvíle však zabral a průběh zkrácené hry rychle otočil. Pomohl si i skvělými servisy, doběhl krátký míček, ze kterého zahrál skvělý prohoz a získal pět míčů v řadě. Vytvořil si celkem čtyři mečboly, už při prvním byl blízko, ale nakonec ho zastavila páska. Druhou šanci už ale využil a po hodině a 44 minutách se protrápil k výhře.
Menšík tak Girona porazil i ve druhém vzájemném duelu a znovu to neměl jednoduché. Minulý rok ho přehrál ve čtyřech velmi náročných setech ve druhém kole ve Wimbledonu. Dalším soupeřem světové dvanáctky bude Španěl Davidovich, se kterým prohrál poslední čtyři duely a uspěl proti němu jen před dvěma lety v Dauhá.
Výsledky turnaje ATP Masters 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
