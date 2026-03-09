Osmá výhra v řadě a s kanárem! Muchová nezastavuje a zničila nebezpečnou soupeřku
Muchová – Ružičová 6:0, 6:3
Indian Wells je pro Muchovou prvním turnajem po třítýdenní pauze a od životního triumfu v Dauhá. Zatímco proti Anně Bondárové před dvěma dny měla z pochopitelných důvodů pomalejší start, a dokonce musela likvidovat čtyři setboly, v souboji třetího kola s Ružičovou okamžitě nastolila dominanci.
Česká favoritka si v úvodním setu bez problémů hlídala servis, v každém gamu na returnu se propracovala k minimálně jednomu brejkbolu a vždy dokázala některou ze svých šancí proměnit. I díky vlastní aktivní a téměř bezchybné hře a několika chybám z rakety soupeřky nadělila Chorvatce za pouhých 27 minut potupného kanára.
Série vyhraných gamů ve prospěch Muchové klidně mohla ještě pokračovat. Ružičová, která je v posledním roce na vzestupu a už nějakou dobu vzdoruje i nejlepším tenistkám na světě, ale v úvodní hře druhé sady odvrátila dva brejkboly po sobě, dostala se na výsledkovou tabuli a začala mnohem víc vzdorovat i držet krok.
O několik minut později musela Muchová řešit první komplikace na svém podání, ale za stavu 2:3 si s mankem 0:30 poradila a sama pak prorazila servis Ružičové. Náskok brejku si poté pohlídala až do konce zápasu, dokonce jej ukončila už na returnu, a ani v tomto duelu neztratila výraznější počet sil.
Muchová protáhla svou aktuální vítěznou šňůru už na osm zápasů. Ta zahrnuje prvenství na tisícovce v Dauhá, kde v polovině února vybojovala svůj největší kariérní titul a teprve druhý na hlavním okruhu. S Ružičovou vyhrála i druhý vzájemný souboj, loni v Montrealu s ní měla daleko víc práce a radovala se z těsného vítězství 7:5, 7:5.
Za pár měsíců oslaví olomoucká rodačka 30. narozeniny. Přesto v kalifornském Indian Wells i kvůli bohaté zdravotní historii startuje teprve potřetí v kariéře. A i tentokrát se probila do osmifinále. Zatímco loni v něm schytala výprask od Igy Šwiatekové, v roce 2023 se dostala do čtvrtfinále.
A právě Šwiateková může být její další soupeřkou. Dvojnásobná šampionka BNP Paribas Open však nejprve musí zvládnout odvetu proti Marii Sakkariové. Muchová v osmifinálové fázi doplnila Lindu Noskovou a ještě může postoupit Kateřina Siniaková.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Soustředěný, suverénní výkon s minimem chyb. Po většinu času utkání vypadalo spíš že hraje profesorka vs školačka.
Ale vážně. Byl to od Karolíny soustředěný výkon, bez velkých výkyvů s jedním úsměvným momentem, kdy chytla míček na síti do levá ruky baseballovým způsobem, když viděla, že ho už nemůže odehrát raketou.