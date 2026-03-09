Osmá výhra v řadě a s kanárem! Muchová nezastavuje a zničila nebezpečnou soupeřku

WTA INDIAN WELLS - Karolína Muchová (29) na prestižní tisícovce v Indian Wells znovu splnila roli favoritky a protáhla svou aktuální vítěznou sérii už na osm zápasů. Šampionka nedávného podniku stejné kategorie v Dauhá si poradila v kalifornské poušti 6:0, 6:3 s Antonií Ružičovou (23).
Karolína Muchová v Indian Wells znovu splnila roli favoritky (© Artur Widak/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Muchová – Ružičová 6:0, 6:3

Indian Wells je pro Muchovou prvním turnajem po třítýdenní pauze a od životního triumfu v Dauhá. Zatímco proti Anně Bondárové před dvěma dny měla z pochopitelných důvodů pomalejší start, a dokonce musela likvidovat čtyři setboly, v souboji třetího kola s Ružičovou okamžitě nastolila dominanci.

Česká favoritka si v úvodním setu bez problémů hlídala servis, v každém gamu na returnu se propracovala k minimálně jednomu brejkbolu a vždy dokázala některou ze svých šancí proměnit. I díky vlastní aktivní a téměř bezchybné hře a několika chybám z rakety soupeřky nadělila Chorvatce za pouhých 27 minut potupného kanára.

Série vyhraných gamů ve prospěch Muchové klidně mohla ještě pokračovat. Ružičová, která je v posledním roce na vzestupu a už nějakou dobu vzdoruje i nejlepším tenistkám na světě, ale v úvodní hře druhé sady odvrátila dva brejkboly po sobě, dostala se na výsledkovou tabuli a začala mnohem víc vzdorovat i držet krok.

O několik minut později musela Muchová řešit první komplikace na svém podání, ale za stavu 2:3 si s mankem 0:30 poradila a sama pak prorazila servis Ružičové. Náskok brejku si poté pohlídala až do konce zápasu, dokonce jej ukončila už na returnu, a ani v tomto duelu neztratila výraznější počet sil.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Muchová protáhla svou aktuální vítěznou šňůru už na osm zápasů. Ta zahrnuje prvenství na tisícovce v Dauhá, kde v polovině února vybojovala svůj největší kariérní titul a teprve druhý na hlavním okruhu. S Ružičovou vyhrála i druhý vzájemný souboj, loni v Montrealu s ní měla daleko víc práce a radovala se z těsného vítězství 7:5, 7:5.

Za pár měsíců oslaví olomoucká rodačka 30. narozeniny. Přesto v kalifornském Indian Wells i kvůli bohaté zdravotní historii startuje teprve potřetí v kariéře. A i tentokrát se probila do osmifinále. Zatímco loni v něm schytala výprask od Igy Šwiatekové, v roce 2023 se dostala do čtvrtfinále.

A právě Šwiateková může být její další soupeřkou. Dvojnásobná šampionka BNP Paribas Open však nejprve musí zvládnout odvetu proti Marii Sakkariové. Muchová v osmifinálové fázi doplnila Lindu Noskovou a ještě může postoupit Kateřina Siniaková.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

18
Přidat komentář
Krisboy
09.03.2026 21:07
smile
Reagovat
Kapitan_Teplak
09.03.2026 21:04
Říkám si, proč do toho Austinu nejela Valentová, aby získala nějakou zápasovou praxi.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
09.03.2026 21:01
Grandiózní pomsta všech s Ružič padlých českých děvčat! Ty teda ale mají ve srovnání s Muškou co dohánět.
Soustředěný, suverénní výkon s minimem chyb. Po většinu času utkání vypadalo spíš že hraje profesorka vs školačka.
Reagovat
Fionka
09.03.2026 21:01
Tak a teď by si holky mohly zopakovat výsledky z Dauha. Sakkari porazí Świątek a Muška pak Sakkari.
Reagovat
elsky
09.03.2026 21:19
Má na to tady vyklepnout i Svátkovou..
Reagovat
Kapitan_Teplak
09.03.2026 20:50
Muška asi nemá ráda růže.
Reagovat
Diabolique
09.03.2026 20:34
A Linda Fru zatim taky docela suverenne.
Reagovat
frenkie57
09.03.2026 20:50
Teď prohrála TB druhého setu, takže to "zatím" je docela na místě.
Reagovat
EllNino
09.03.2026 20:51
Vypadá to na další prohra z mečbolu :/
Reagovat
Diabolique
09.03.2026 21:01
jj, to jsem psal jeste pred tie breakem
Reagovat
Diabolique
09.03.2026 20:31
Ja si myslim, ze autor tu ma napsanych 10 clanku podle moznych vysledku druheho setu a v okamziku matchballu jen klikne na ten spravny "PUBLISH".
Reagovat
Ondřej.Jirásek
09.03.2026 20:38
To zas ne, tady jsem měl jen vítěznou verzi připravenou
Reagovat
aligo
09.03.2026 20:30
V titulku mohlo být, že si Muchová dala pozor
Reagovat
bardunek666
09.03.2026 20:38
Ty titulky jsou fakt trapné poslední dobou.
Reagovat
elsky
09.03.2026 20:22
Ke konci se Muška začla trochu potit.. ale to bylo tím vzrůstajícím vedrem :-)
Reagovat
Mantra
09.03.2026 20:26
Taky ma o 3 kila navic
Reagovat
HAJ
09.03.2026 20:28
Jo, přesně, v suchých šatičkách.
Ale vážně. Byl to od Karolíny soustředěný výkon, bez velkých výkyvů s jedním úsměvným momentem, kdy chytla míček na síti do levá ruky baseballovým způsobem, když viděla, že ho už nemůže odehrát raketou.
Reagovat
Diabolique
09.03.2026 20:32
Karolina hraje srdcem. Kdyz ji zacalo byt Ruzic lito, snazila se hrat spatne udery, aby ji ten jeden gem darovala. Ale Ruzic to na konci prvniho setu nezvladla, tak az na zacatku druheho.
Reagovat

