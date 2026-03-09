Djokovič se oklepal z debaklu. V Kalifornii urval další nečekanou bitvu s outsiderem
Djokovič – Kovacevic 6:4, 1:6, 6:4
Třísetovou bitvu musel absolvovat Djokovič už v úvodním zápase proti Kamilovi Majchrzakovi a potíže měl i s dalším outsiderem Kovacevicem. Zatímco proti Polákovi vývoj otáčel, v souboji s Američanem měl zpočátku utkání pod kontrolou a díky jednomu brejku získal úvodní set.
Djokovič ale postupem času začínal odpadat i fyzicky a naopak Kovacevic předváděl parádní výkon plný agresivních úderů a vítězných míčů a hrál naprosto nebojácně a bez respektu. Srbský rekordman se mohl některým úderům protivníka jen divit a ve druhé sadě schytal debakl 1:6.
Rozhodující dějství už bylo zase vyrovnané. Djokovič se zlepšil zejména na servisu a ve čtvrtém gamu si postupně vypracoval dva brejkboly. Kovacevic však obě hrozby zlikvidoval a držel s favoritem krok i nadále. Za stavu 4:5 však přišel z pohledu Američana kritický game a nejúspěšnější hráč všech dob se propracoval k prvnímu mečbolu, který po chybě soupeře proměnil.
Djokovič předvedl v Indian Wells v letech 2014-16 hattrick a v tomto dějišti už pětkrát triumfoval, v čemž spolu s bývalým rivalem Rogerem Federerem drží rekord turnaje. Po posledním prvenství v roce 2016 však postoupil do osmifinále teprve podruhé (2017 a 2026) a každý z dalších čtyř startů v tomto období zakončil už v úvodních kolech.
Ani v letošní edici zatím nehraje v nejlepší formě. Vůbec tak nenavazuje na parádní postup do finále lednového Australian Open a naopak spíše potvrzuje, že se mu v poslední době v kalifornské poušti absolutně nedaří.
I přes dva nestabilní a slabší výkony bude ve středu útočit na své první čtvrtfinále na "pátém grandslamu" od triumfu v roce 2016. Do cesty se mu v osmifinále postaví Francisco Cerúndolo, nebo loňský šampion Jack Draper.
