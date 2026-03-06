Siniaková otočila bitvu s trápící se šampionkou. Viďmanová končí s kanárem

DNES, 06:15
Aktuality 5
WTA INDIAN WELL - Parádními výkony se na Indian Wells v kvalifikaci prezentovala Darja Viďmanová (23). Žádné pochopení pro ně ale neměla v prvním kole Španělka Cristina Bucsaová (28), která zvítězila s přehledem 6:4, 6:0. Cennou výhru si naopak připsala Kateřina Siniaková (29), která přehrála vítězku Australian Open z roku 2020 Sofii Keninovou (27) po setech 1:6, 6:4, 6:1.
Kateřina Siniaková je v Indian Wells ve druhém kole (@ AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Bucsaová – Viďmanová 6:4, 6:0

Viďmanová prošla svou vůbec první kvalifikací na turnaj Masters ve velkém stylu, když bez ztráty setu přehrála jak Italku Martinu Trevisanovou, tak Australanku Priscillu Honovou.

Ani do zápasu s favorizovanou Bucsaovou nevstoupila Češka vůbec špatně. Rodačka z Kišiněva o svůj úvodní servis musela bojovat přes tři brejkbolové hrozby, dokázala si ale poradit. To už neplatilo ve třetí hře, kdy Viďmanová vzala své soupeřce servis, brejk vzápětí potvrdila a šla do nadějného vedení 3:1.

Postupem času ale začínala přebírat kontrolu nad zápasem čerstvá šampionka z mexické Méridy. Agresivní hrou nutila rodačku z Moskvy k chybám a třemi gamy v řadě otočila skóre na 4:3.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Viďmanová nepříjemnou sérii zlomila bezproblémově vyhraným servisem, srovnala na 4:4 a sada mířila k dramatickému závěru. Bucsaová ale pro žádná dramata pochopení neměla. V dalších dvou hrách pustila své soupeřce jedinou výměnu, sadu zakončila na returnu čistou hrou a po 45 minutách ji získala poměrem 6:4.

Nezvládnutý závěr sady se na české hráčce podepsal. Mizerně vstoupila i do té druhé a úvodní dvě hry ztratila čistou hrou. O následující tři gamy se rozpoutala velká bitva, všechny se odehrály přes shody, pokaždé ale měla v koncovkách jistější ruku Španělka.

Ta set zakončila čtvrtým prolomeným podáním Viďmanové v řadě, a po hodině a 17 minutách se mohla radovat ze zaslouženého postupu po setech 6:4, 6:0. O třetí kolo si Bucsaová zahraje s 22. nasazenou zkušenou Belgičankou Elise Mertensovou.

Siniaková – Keninová 1:6, 6:4, 6:1

Na sezonu 2020, ve které získala grandslamový titul na Australian Open a zahrála si finále na následujícím Roland Garros, už může Keninová jen vzpomínat. Krize bývalé světové čtyřky neskončila ani na domácím Indian Wells.

Do zápasu proti Siniakové, s kterou se do této doby utkala jen jednou během památného pražského finále tehdejšího Fed Cupu, nevstoupila vůbec špatně. V prvním setu byla jednoznačně lepší hráčkou, své soupeřce vzala hned úvodní servis a šla do vedení 3:0.

Chybující Češka neměla na uvolněně hrající soupeřku protizbraň. Když si prohrála i svůj další servis a nabrala ztrátu 0:5, bylo o výsledku úvodního dějství rozhodnuto. Siniaková alespoň vyhraným gamem zabránila potupnému kanáru, na víc než prohru 1:6 to ale stačit nemohlo.

Statisiky zápasu.Statisiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

I ve druhém setu to byla americká tenistka s ruskými kořeny, kdo měl dlouho navrch. V páté hře to byla znovu ona, kdo uspěl na příjmu. Když Keninová brejk vzápětí potvrdila a vedla už 4:2, zdálo se, že Češka už síly na obrat mít nebude.

Opak byl pravdou. Siniaková výrazně zpřesnila hru, čtyřmi gamy v řadě naprosto otočila průběh sady, získala ji 6:4 a po hodině a 15 minutách poslala utkání do rozhodujícího setu.

Zlomená Keninová v něm držela krok jen do stavu 1:1, pak převzala iniciativu rodačka z Hradce Králové. Od stavu 2:1 se však na kurtu navzdory výsledku rozpoutala velká bitva. Siniaková se s Keninovou tahala o každý game. V každém z nich se hrálo přes shodu, pokaždé ale byla úspěšnější jedenáctinásobná deblová grandslamová šampionka.  Američanka si tak po úvodním vítězství v Brisbane připsala už šestou porážku v řadě.

Za necelé dvě hodiny hry se tak Siniaková mohla radovat z vydřeného vítězství 6:1, 4:6 a 6:1. Další soupeřkou české tenistky bude Kanaďanka a 27. nasazená tenistka Leylah Fernandezová.

Výsledky dvouhry na turnaji Masters v Indian Wells

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
