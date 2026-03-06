Těžký boj se šťastným koncem. Kopřiva proměnil pátý mečbol, v Indian Wells slaví
Zheng – Kopřiva 6:7, 5:7
Kopřiva se do hlavní soutěže Indian Wells dostal až jako šťastný poražený z kvalifikace, když v jejím finále podlehl krajanovi Daliboru Svrčinovi. Štěstí mu však přálo i v prvním kole, když dostal hratelného soupeře v podobě držitele divoké karty, domácího tenisty a 145. hráče světa Zhenga.
Do zápasu vstoupil Kopřiva výborně, když prorazil hned úvodní servis svého soupeře. Náskok brejku držel do stavu 3:2, pak i on na svém podání zaváhal a bylo vyrovnáno.
Dramatické momenty se odehrávaly v samotném závěru. Za stavu 5:5 to byl znovu český reprezentant, kdo byl úspěšný na příjmu, a zdálo se, že už první sadu dovede do vítězného konce. Brejk ale potvrdit nedokázal a o osudu prvního setu tak musela rozhodnout zkrácená hra.
V ní ale už Kopřiva jednoznačně kraloval. Zheng ještě dokázal srovnat na 1:1, to byl ale také jeho první a zároveň poslední bod v tie-breaku. Rodák z Bílovce šesti body v řadě nedal soupeři šanci a první set získal po hodině boje 7:6.
Ve druhém setu se v úvodních gamech odehrávala na kurtu velká bitva. Kopřiva ve svých dvou úvodních gamech na podání musel pokaždé odvracet hrozbu ztráty podání, jeho soupeř se do stejné situace dostal jednou, oba si však své servisy udrželi.
V divokém úvodu si ho jako první prohrál za stavu 1:2 ze svého pohledu domácí tenista, Kopřiva však brejk potvrdit nedokázal a bylo vyrovnáno. Mrzet to to ale nemuselo, na returnu totiž vzápětí uspěl znovu, tentokrát už své podání potvrdil a vedl 5:2.
V osmé hře si při soupeřově podání vypracoval první mečbolovou příležitost, Zheng ale ještě nejhoršímu zabránil a snížil na 3:5. Nevyužitá šance musela žebříčkového favorita mrzet o to více, že to byl vzápětí on, kdo nedokázal zápas dopodávat do vítězného konce, soupeř následně nabídnutou příležitost využil a srovnal na 5:5.
V nervózním závěru však přeci jen slavil český hráč. Za stavu 6:5 nejdříve na returnu promarnil stav 40:0, pátý mečbol ale už využil a po dvou hodinách a 10 minutách se mohl radovat z postupu do druhého kola. Pro Kopřivu jde zároveň o největší úspěch na turnaji, zahrál si zde jen v roce 2024, kdy skončil ve druhém kole kvalifikace.
Výsledky dvouhry na turnaji Masters v Indian Wells
