Nosková ustála parádní bitvu a je v osmifinále! V Indian Wells zdolala poslední přemožitelku
Cirsteaová – Nosková 7:6, 4:6, 4:6
Nosková se prezentovala mnohem lepším výkonem než před pár týdny na podniku stejné kategorie v Dubaji, kde od Cirsteaové schytala výprask a uhrála pouhých pět gamů. I tak to ale měla s letos skvěle hrající rumunskou veteránkou velmi těžké.
Úvodní set by si možná o něco víc zasloužila Nosková. Česká hráčka využila chyb soupeřky v šestém gamu, vypracovala si vedení 40:0 na returnu a svůj druhý brejkbol proměnila fantastickým bekhendem po čáře. Jenže pak udělala sama několik chyb a brejk nepotvrdila. To se nemuselo podařit ani Cirsteaové, ovšem Rumunka brejkbol odvrátila a srovnala na 4:4.
Za stavu 5:4 měla Nosková postupně dva setboly na příjmu. Rumunka ale první z nich bez problémů smazala a na další s velkým štěstím umístila bekhend na čáru. Rozhodnout musel nakonec tie-break, v němž Češka dohnala manka 0:2 a 2:4. Cirsteaová se poté při skóre 6:5 propracovala ke svému prvnímu setbolu a parádním prohozem ho zužitkovala.
Přestřelka plná kvalitních úderů a výměn pokračovala i ve druhém dějství. V něm byly k vidění první brejkboly v sedmé hře a opět na straně Noskové. Češka potřebovala celkem tři šance, Cirsteaové sebrala servis až po dělovém forhendu a ujala se vedení 4:3.
Na rozdíl od předchozího setu dokázala tentokrát Nosková brejk potvrdit a upravila skóre na 5:3. Set mohla získat už na příjmu, jenže Cirsteaová si poradila s oběma setbolovými hrozbami a vynutila si pokračování. Češka však ani navzdory manku 0:30 nezaváhala a po zisku gamu na vlastním podání a hodině a 43 minutách poslala utkání do rozhodující sady.
Rovněž v posledním dějstvím se jako první k brejkbolu propracovala Nosková. V tomto případě už ve třetí hře, jenže Cirsteaová vytáhla eso a servis nakonec udržela. Českou tenistku však nemusela promarněná šance tolik mrzet, protože v následujících dvou gamech excelovala, oba je získala čistou hrou a vedla 3:2 s brejkem v zádech.
Následně si i přes nepříznivé skóre 0:30 ve dvou gamech na podání po sobě hájila brejk a postupně zvýšila na 4:2 i 5:3. Náskok jediného brejku si nakonec vzít nenechala a téměř dvouapůlhodinovou řežbu dovedla do vítězného konce.
Nosková mohla už na druhém turnaji po sobě ztroskotat na raketě Cirsteaové. Místo toho se jí ale povedla odveta za debakl v Dubaji a ve vzájemné bilanci s rumunskou veteránkou, která má letos skvělou zápasovou úspěšnost 14:4 zahrnující triumf v Kluži a ukončí v této sezoně kariéru, vede 2:1.
Vsetínská rodačka a aktuální světová čtrnáctka startuje v Indian Wells počtvrté a premiérově prošla do osmifinále. Už po dva dny starém vítězství nad Jessicou Bouzasovou bylo jasné, že bude mít úspěšnější Sunshine Swing než loni, kdy vypadla v kalifornské poušti i na následující akci v Miami hned na úvod.
V osmifinále bude Nosková čelit Coco Gauffové, nebo Alexandře Ealaové. V pondělí se pokusí české řady v osmifinálové fázi rozšířit Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Indian Wells
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
A přitom už hraje Kubík
Linda je zvláštní typ tenistky, která potřebuje mít seřízená mířidla, a dneska to byl vlastně hodně dobrý zápas :)
4. kolo proti publiku, to je jasné, a je jedno, jestli tam bude stát Gauff nebo Eala :)
Ale abych jen nechválil... Pohyb někdy jak splašeného kůzlete, pár kvalitních homerunů, druhý servis spíše pobídka ke skórování, ale především statistika BB 3/12 a těch chyb při druhém servu Sorany.
Ale abych zas nehaněl
Hodně pěkných přímek, od Nosíka krásné DTL a nebylo jich málo. První servis slušný, jen těch trefených by mohlo být přes 60%, na saku také celkem solidní.
Osmifinále je pěkné, proč to ale ještě nevylepšit.
ale Linde
Měla holt těžkej los
Kůň je Jurášek, psík je Tajtrlík!