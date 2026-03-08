Nosková ustála parádní bitvu a je v osmifinále! V Indian Wells zdolala poslední přemožitelku

WTA INDIAN WELLS - Linda Nosková (21) mohla na druhém turnaji v řadě ztroskotat na raketě Sorany Cirsteaové (35). Zatímco před pár týdny v Dubaji nedokázala rozjeté veteránce vůbec vzdorovat, na tisícovce v Indian Wells nakonec recept našla. V kalifornské poušti Rumunku po parádní bitvě přetlačila 6:7, 6:4, 6:4 a postoupila do osmifinále.
Linda Nosková urvala parádní bitvu a je v osmifinále (© WILLIAM WEST / AFP)

Cirsteaová – Nosková 7:6, 4:6, 4:6

Nosková se prezentovala mnohem lepším výkonem než před pár týdny na podniku stejné kategorie v Dubaji, kde od Cirsteaové schytala výprask a uhrála pouhých pět gamů. I tak to ale měla s letos skvěle hrající rumunskou veteránkou velmi těžké.

Úvodní set by si možná o něco víc zasloužila Nosková. Česká hráčka využila chyb soupeřky v šestém gamu, vypracovala si vedení 40:0 na returnu a svůj druhý brejkbol proměnila fantastickým bekhendem po čáře. Jenže pak udělala sama několik chyb a brejk nepotvrdila. To se nemuselo podařit ani Cirsteaové, ovšem Rumunka brejkbol odvrátila a srovnala na 4:4.

Za stavu 5:4 měla Nosková postupně dva setboly na příjmu. Rumunka ale první z nich bez problémů smazala a na další s velkým štěstím umístila bekhend na čáru. Rozhodnout musel nakonec tie-break, v němž Češka dohnala manka 0:2 a 2:4. Cirsteaová se poté při skóre 6:5 propracovala ke svému prvnímu setbolu a parádním prohozem ho zužitkovala.

Přestřelka plná kvalitních úderů a výměn pokračovala i ve druhém dějství. V něm byly k vidění první brejkboly v sedmé hře a opět na straně Noskové. Češka potřebovala celkem tři šance, Cirsteaové sebrala servis až po dělovém forhendu a ujala se vedení 4:3.

Na rozdíl od předchozího setu dokázala tentokrát Nosková brejk potvrdit a upravila skóre na 5:3. Set mohla získat už na příjmu, jenže Cirsteaová si poradila s oběma setbolovými hrozbami a vynutila si pokračování. Češka však ani navzdory manku 0:30 nezaváhala a po zisku gamu na vlastním podání a hodině a 43 minutách poslala utkání do rozhodující sady.

Rovněž v posledním dějstvím se jako první k brejkbolu propracovala Nosková. V tomto případě už ve třetí hře, jenže Cirsteaová vytáhla eso a servis nakonec udržela. Českou tenistku však nemusela promarněná šance tolik mrzet, protože v následujících dvou gamech excelovala, oba je získala čistou hrou a vedla 3:2 s brejkem v zádech.

Následně si i přes nepříznivé skóre 0:30 ve dvou gamech na podání po sobě hájila brejk a postupně zvýšila na 4:2 i 5:3. Náskok jediného brejku si nakonec vzít nenechala a téměř dvouapůlhodinovou řežbu dovedla do vítězného konce.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Nosková mohla už na druhém turnaji po sobě ztroskotat na raketě Cirsteaové. Místo toho se jí ale povedla odveta za debakl v Dubaji a ve vzájemné bilanci s rumunskou veteránkou, která má letos skvělou zápasovou úspěšnost 14:4 zahrnující triumf v Kluži a ukončí v této sezoně kariéru, vede 2:1.

Vsetínská rodačka a aktuální světová čtrnáctka startuje v Indian Wells počtvrté a premiérově prošla do osmifinále. Už po dva dny starém vítězství nad Jessicou Bouzasovou bylo jasné, že bude mít úspěšnější Sunshine Swing než loni, kdy vypadla v kalifornské poušti i na následující akci v Miami hned na úvod.

V osmifinále bude Nosková čelit Coco Gauffové, nebo Alexandře Ealaové. V pondělí se pokusí české řady v osmifinálové fázi rozšířit Karolína Muchová a Kateřina Siniaková.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

30

30
Přidat komentář
Krisboy
08.03.2026 22:27
To je samej Pupík, Pupík
A přitom už hraje Kubík
Reagovat
PTP
08.03.2026 22:02
Pro mě zatím zápas roku, hezký holky, chlapskej tenis, stabilní podáni, vyrovnanej boj
Reagovat
EllNino
08.03.2026 21:49
Linda skvěle ubojované, se Soranou to je vždycky hrozně velká bitva a naše holky s ní sehrály nespočet výborných zápasů, a to i na GS :)

Linda je zvláštní typ tenistky, která potřebuje mít seřízená mířidla, a dneska to byl vlastně hodně dobrý zápas :)

4. kolo proti publiku, to je jasné, a je jedno, jestli tam bude stát Gauff nebo Eala :)
Reagovat
Serpens
08.03.2026 21:53
To radši Gauffovou, Filipínské obecenstvo po celém světě vytváří nesportovně laděnou zfanatizovanou hordu.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:56
tak dokud ta horda sedí/stojí v ochozech a sedačkách, tak je to cajk. Horší by bylo, kdyby se začala divně kývat a pomalu posouvat směrem ke kurtu.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.03.2026 21:46
Ubojované, Nosíkovi gratulka!
Ale abych jen nechválil... Pohyb někdy jak splašeného kůzlete, pár kvalitních homerunů, druhý servis spíše pobídka ke skórování, ale především statistika BB 3/12 a těch chyb při druhém servu Sorany.
Ale abych zas nehaněl
Hodně pěkných přímek, od Nosíka krásné DTL a nebylo jich málo. První servis slušný, jen těch trefených by mohlo být přes 60%, na saku také celkem solidní.
Osmifinále je pěkné, proč to ale ještě nevylepšit.
Reagovat
Otmar
08.03.2026 22:06
Je to tak, prostě klasická Lindina houpačka se šťastným koncem. Chyb dost, ale celkem dobře se na to dívalo. Moc jsem Lindě nevěřil, o to jsem radši!
Reagovat
Sincaraz
08.03.2026 21:40
Sorana
ale Linde
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:44
Soranka smile si to vybere (vyhraje) jindy a jinde, ale ne přes naše děvčata
Měla holt těžkej los
Reagovat
pantera1
08.03.2026 21:34
Tak to byl fofr, pan Jurášek to sepisoval dopředu a jenom klikl, jak to Linda dala
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:35
Jurášek? To byl nějakej kůň, ne?
Reagovat
pantera1
08.03.2026 21:38
Krásnej z Popelky.
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 21:39
Krásnej i v reálu, ale ne kůň
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:41
Kůň byl Tajtrlík
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 21:50
Nene, to byl pejsek A sova Rozárka
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:55
Tak proč mě pleteš, že to nebyl kůň?
Kůň je Jurášek, psík je Tajtrlík!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 22:18
Já jsem krásnej v reálu, ale ne kůň Tak jsem to myslel.
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 22:21
O tvé spanilosti bych si nedovolil pochybovat, ale Jurášek nejsi!
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 22:18
A neser, nebo žádnej oříšek nebude
Reagovat
pantera1
08.03.2026 21:42
Samozřejmě o tom vůbec nepochybuji.
Reagovat
com
08.03.2026 21:36
zadal ukol AI sepsat clanek o tom jak Linda vyhraje a jak prohraje a bylo hotovo
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 21:37
Ty ksindle, no počkej!
Reagovat
com
08.03.2026 21:38
smile
Reagovat
Ondřej.Jirásek
08.03.2026 21:37
Měl jsem pro jistotu připravený obě verze dopředu
Reagovat
HAJ
08.03.2026 21:38
Fantastické utkání. Sorana nedala Lindě nic zadarmo. Obě hrály tenis velmi vysoké úrovně. O to je vítězství cennější. Tak ať Linda hraje takto dál.
Reagovat
frenkie57
08.03.2026 21:47
Teď ještě, aby si tu vysokou úroveň hry Linda přenesla i do zápasu s asi Gauff.
Reagovat
Krisboy
08.03.2026 21:33
Pupíček smile
Reagovat
com
08.03.2026 21:34
smile
Reagovat
Kapitan_Teplak
08.03.2026 21:46
Za odměnu si ho může okroužkovat.
Reagovat
Tomas_Smid_fan
08.03.2026 21:49
kamínek je tam hezčí, ale moc bezpečné místo to není
Reagovat

