Indian Wells: Svrčina terčem pomsty, šlágr padlých hvězd a návrat trápících se královen
Svrčina bude čelit pokusu o odvetu
Dalibor Svrčina ve finále kvalifikace na šestý pokus poprvé porazil krajana Víta Kopřivu a v úvodním kole hlavní soutěže bude naopak sám terčem pomsty. Český mladík se totiž znovu po týdnu střetne s Jamesem Duckworthem. Na Australana narazil na předchozí akci v mexickém Acapulku a došel si pro jednoznačné vítězství 6:4, 6:1. V roli favorita bude i v Indian Wells a má tak solidní šanci uhájit svou stoprocentní bilanci v prvním kole na turnajích Masters. Na této úrovni se dosud představil pouze loni v Torontu (Alexander Blockx) a v Šanghaji (Yibing Wu). V obou případech vyhrál bez ztráty setu a také v kanadské i čínské metropoli musel začínat v kvalifikačních bojích. Vítěze utkání každopádně čeká v dalším kole obrovská výzva, jelikož půjde na světovou dvojku Jannika Sinnera.
Šlágr padlých hvězd
V tuto chvíli se dá říct, že šlágr středečního programu bude soubojem padlých hvězd. Už jsou totiž dávno pryč ty časy, kdy se Stefanos Tsitsipas i Denis Shapovalov pohybovali mezi elitou a ohrožovali užší špičku i na těch největších podnicích. Tsitsipas dokonce před týdnem neobhájil titul v Dubaji a poprvé po téměř osmi letech musel opustit TOP 40 světového hodnocení. O moc lépe na tom není v letošním roce Shapovalov, který okupuje až 39. pozici a disponuje v této sezoně jen poloviční zápasovou úspěšností 4:4. Jejich vzájemná bilance čítá šest duelů. Shapovalov vede 4:2, ale dvakrát zvítězil až v tie-breaku rozhodujícího setu. Naposledy se tito dva tenisté střetli před dvěma roky v Miami, kde měl jasně navrch Kanaďan. Šance na postup v Indian Wells jsou naprosto vyrovnané a hodně bude záležet na výkonu nevyzpytatelného Shapovalova.
Návrat trápících se královen
Ve středu nastoupí na centrální dvorec také dvě bývalé šampionky prestižního BNP Paribas Open. Program na největším kurtu zahájí vítězka ročníku 2021 Paula Badosaová. Někdejší světová dvojka už roky bojuje se zraněními a brzdí ji zejména chronický problém se zády, kvůli němuž si velmi často musí brát zdravotní pauzu a moc nehraje. Letos má zatím bilanci 3:5 a do Indian Wells, kde získala svůj největší titul v kariéře, se vrací po dlouhých třech letech. Její soupeřkou v prvním kole letošní edice bude Julia Putincevová. Badosaová bude plnit roli celkem jasné kurzové favoritky, ale vzhledem ke zmíněnému by asi nebylo žádnou senzací, kdyby padla a prohloubila své trápení v této sezoně i v posledních letech. Hra Putincevové jí ale zřejmě docela sedí, jelikož ve vzájemné bilanci vede 4:1.
Rovněž Bianca Andreescuová bude hrát na tisícovce v Indian Wells po třech letech. Kanadská hvězda v kalifornské poušti kralovala v roce 2019, kdy odehrála svou nejlepší sezonu kariéry, získala všechny tři tituly (kromě Indian Wells ovládla ještě Toronto a US Open) a vyšplhala se na post světové čtyřky. V jejím případě byl však pobyt mezi absolutní elitou velmi krátký. Andreescuovou totiž v podstatě od této životní jízdy neustále trápí zdravotní potíže. Momentálně se nachází až ve druhé stovce žebříčku a pro start v Indian Wells potřebovala divokou kartu. Dalšími důkazy dlouhé krize jsou porážka s Dalmou Gálfiovou před týdnem v prvním kole v Austinu a kurzy v jejím úvodním duelu v Indian Wells s Kamillou Rachimovovou. Grandslamová šampionka je jen velmi mírnou kurzovou favoritkou, a proto má Rachimovová slušnou šanci si připsat stále velmi cenný skalp.
Středeční program
STADIUM 1 (od 20:00 SEČ)
1. Badosaová (Šp.) – Putincevová (Kaz.)
2. Opelka (USA) – Quinn (USA) / nejdříve ve 22:00 SEČ
3. M. Berrettini (It.) – Mannarino (Fr.)
4. Andreescuová (Kan.) – Rachimovová (Uzb.) / nejdříve ve čtvrtek v 03:00 SEČ
5. Tsitsipas (Řec.) – Shapovalov (Kan.)
STADIUM 2 (od 20:00 SEČ)
1. Ugo Carabelli (Arg.) – Damm (USA)
2. Sönmezová (Tur.) – Kesslerová (USA)
3. Jiménezová Kasintsevová (And.) – McNallyová (USA)
4. Z. Svajda (USA) – Čilič (Chorv.) / nejdříve ve čtvrtek v 03:00 SEČ
5. Stephensová (USA) – Osoriová (Kol.)
STADIUM 3 (od 20:00 SEČ)
1. Cirsteaová (Rum.) – Mariaová (Něm.)
2. Gibsonová (Austr.) – Liová (USA)
3. Sakacumeová (Jap.) – Parksová (USA)
4. Monfils (Fr.) – Galarneau (Kan.)
5. Fonseca (Braz.) – Collignon (Belg.)
STADIUM 7 (od 21:00 SEČ)
1. Altmaier (Něm.) – Kecmanovič (Srb.)
2. Svrčina (ČR) – Duckworth (Austr.) / nejdříve ve 23:00 SEČ
