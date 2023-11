Češi se chystají na čtvrtfinále s Australany. Za stav 1:1 před čtyřhrou budu spokojený, říká kapitán Navrátil

Čeští tenisté zabojují ve středu o postup do semifinále Davisova poháru. Na tvrdém povrchu ve španělské Málaze narazí na loňské finalisty z Austrálie a věří, že navážou na povedené vystoupení ze skupinové fáze ve Valencii, kde neprohráli jediný zápas. Tým kapitána Jaroslava Navrátila povede v roli jedničky Jiří Lehečka, soupeř bude spoléhat na 12. hráče světa Alexe de Minaura a silný debl. Utkání začne v 16:00.

"Australané mají velice silný tým. Co se týče jejich hráčů, tak všichni mají s Davis Cupem nějaké zkušenosti. De Minaur je týmová jednička a velice zkušený hráč. Vyhrál už několik titulů. Je to celodvorcový hráč, který umí na všech površích. Jeho výhodou je, že nemusí letět z Austrálie. Žije napůl v Monaku a napůl ve Španělsku, takže je to pro něj skoro doma," řekl novinářům Lehečka.

Češi se mohou probojovat do semifinále poprvé od roku 2014. V letech 2012 a 2013 soutěž vyhráli. V novém systému, který platí poslední čtyři sezony, jsou mezi nejlepší osmičkou poprvé. Účast si zajistili v září ve skupinové fázi, kde porazili Španělsko, Jižní Koreu a Srbsko 3:0. V Málaze je stejná sestava - 31. hráče světa Lehečku doplňují Tomáš Macháč (78.), Jakub Menšík (147.) a deblový specialita Adam Pavlásek.

S Australany se národní tým střetne podesáté, vyhrál dosud jen jednou v roce 1975. Naposledy se oba celky utkaly před šesti lety v 1. kole v Melbourne, kde Češi prohráli 1:4. Dva roky předtím neuspěli ve stejné fázi ani v Ostravě, zde podlehli poměrem 2:3.

"Tam jsem prožil svůj davicupový debut. Porazili jsme ve čtyřhře současného kapitána (Lleytona) Hewitta a (Sama) Grotha. Vzpomínám na to v dobrém i špatném, protože nás tehdy stejně porazili. Rád bych Hewittovi ukázal teď to samé, co v roce 2015," uvedl Pavlásek.

Australané usilují o 29. titul v historii a první od roku 2003. Do čtvrtfinále postoupili z druhé příčky skupiny B. Nejprve prohráli 1:2 s Británií, poté porazili 2:1 Francii a 3:0 Švýcarsko. Vedle De Minaura jsou v týmu Max Purcell (45.), Jordan Thompson (56.), deblista Matthew Ebden a Alexei Popyrin (40.), který nahradil zraněného Thanasiho Kokkinakise.

Utkání se hraje na dvě vítězství, po dvouhrách rozhodne případná čtyřhra. "Myslím, že tenhle systém je vždy výhodou pro toho malinko slabšího soupeře. Musím zdůraznit, že když to bude 1:1, budu jako kapitán spokojený. Pak nás čeká nejtěžší čtyřhra," řekl Navrátil v narážce na silný australský pár Ebden, Purcell, který například triumfoval vloni ve Wimbledonu.

"Oba toho odehráli hodně, ale něco jiného je hrát za sebe na individuálních turnajích a hrát za stavu 1:1 za svou zemi. Stále doufám, že zkušenosti z těchto zápasů máme malinko větší a to pak může hrát rozhodující roli," doplnil Navrátil.

Nominaci oznámí kapitáni hodinu před zápasem. "Mají velice vyrovnaný tým, kde může každý zaskočit za každého. Bude to pro nás velká výzva. Myslím, že i my jsme v dobrém rozpoložení. Když navážeme na to, co se nám povedlo ve Valencii, tak ta šance je," dodal Lehečka.

Vítěz utkání narazí v pátečním semifinále na lepšího z dnešního zápasu mezi obhájcem titulu Kanadou a Finskem.