Češi v akci, čtvrtek 11. 6. Krejčíková může vykonat pomstu. Hrají i Lehečka a Bouzková
Češi v akci (probíhající turnaje)
středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
Těžká dohrávka pro Bouzkovou
Velmi těžký úkol má před sebou Marie Bouzková, které se na trávě daří hlavně ve Wimbledonu. Její soupeřka Donna Vekičová naopak nemá problém na pažitech excelovat v rámci celého evropského kontinentu. Chorvatka ale nezačala travnatou sezonu ideálně a do hlavní fáze v Queen's Clubu se dostala až jako lucky loser.
Bouzková naopak odstartovala v Londýně velmi přesvědčivou výhrou nad Polinou Kuděrmetovovou. Jediný předchozí duel s Vekičovou odehrála v kvalifikaci na betonu v Cincinnati 2022 a zvítězila jednoznačně. Utkání se rozehrálo už včera a Bouzková se bude snažit v dohrávce srovnat skóre prvního setu a vynutit si tie-break.
WTA 500 QUEEN'S CLUB (Londýn, Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Bouzková (ČR) – Vekičová (Chorv.) 5:6 / dohrávka
Krejčíková může pomstít krajanku, začne Lehečka
Barbora Krejčíková bude na trávě v Hertogenboschi bojovat o své první letošní čtvrtfinále na hlavním okruhu. Wimbledonská šampionka mohla ve druhém kole na nizozemském pažitu narazit na krajanku Nikolu Bartůňkovou, ale nakonec bude čelit její přemožitelce Hanne Vandewinkelové.
S mladou Belgičankou se utká poprvé a měla by s přehledem splnit roli favoritky. Krejčíková začala drtivým vítězstvím nad Renatou Zarazúaovou a hladký postup se očekává i proti Vandewinkelové, jež absolvuje svůj teprve třetí profesionální turnaj na trávě.
První letošní singlový zápas na trávě odehraje Jiří Lehečka. Ten si jako první generálku na Wimbledon vybral německý Stuttgart a coby nasazená čtyřka měl v úvodním kole volno. Čeká ho tak rovnou osmifinále proti outsiderovi Jamesovi Duckworthovi.
Australský veterán nicméně umí být na nejrychlejším povrchu nebezpečný. Daří se na něm však i Lehečkovi, který loni ve Stuttgartu prošel do čtvrtfinále a v londýnské Queen's Clubu si zahrál finále. Český tenista tak bude výrazným favoritem.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | Krejčíková (8-ČR) – Vandewinkelová (Belg.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Hozumiová/F. Wu (4-Jap./Tchaj-wan) 5:7, 6:0 / dohrávka
14:30 | Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – H. Chan/Sönmezová (Tchaj-wan/Tur.)
ATP 250 STUTTGART (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Lehečka (4-ČR) – Duckworth (Austr.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Lehečka/Moutet (ČR/Fr.) – Hanfmann/Struff (Něm.)
ATP 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
11:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Gillé/Verbeek (Belg./Niz.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
WTA 125 ILKLEY (Velká Británie), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:00 | Viďmanová (4-ČR) – Stefaniniová (It.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
19:00 | Swanová/Viďmanová (Brit./ČR) – čekají na soupeřky
19:00 | L. Fruhvirtová/Kornějevová (ČR/-) – čekají na soupeřky
ATP CHALLENGER 100 BRATISLAVA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Bartoň (ČR) – Ševčenko (1-Kaz.)
12:30 | Mrva (ČR) – Chun-Hsin Tseng (8-Tchaj-wan)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:00 | Bartoň/F. Duda (ČR) – Drzewiecki/P. Matuszewski (Pol.)
ITF W75 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
13:00 | Havlíčková (1-ČR) – J. Kovačková (ČR)
13:30 | Žoldáková (ČR) – Serbanová (8-Kypr)
15:00 | Štruplová (6-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | A. Kovačková (ČR) – Avdejevová (3-)
11:30 | Paštiková (ČR) – Soboljevová (Ukr.)
11:30 | A. Dvořáčková (ČR) – Matoulaová (Řec.) 4:6, 6:3, 3:2 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Munzarová/Oliveriusová (ČR) – Vic. Bervidová/Vl. Bervidová (ČR)
14:30 | Jelínková/Kulhavá (ČR) – Shaikhová/Zamarripaová (4-USA)
15:30 | Chytilová/J. Jiráková (ČR) – Hennemannová/Hietarantaová (Švéd./Fin.)
ITF W50 HURGÁDA (Egypt), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
08:30 | Knutsonová (2-ČR) – Ipunessová (Nová Kal.)
ITF M25 ČESKÁ LÍPA (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
11:30 | Filip (ČR) – Kumstát (ČR)
12:00 | Peták (ČR) – Siniakov (5-ČR)
12:30 | Černý (ČR) – Kravčenko (7-Ukr.)
13:00 | Řeček (ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Chodora (ČR) – M. Möller (2-Něm.)
10:00 | Hrazdil (ČR) – Molleker (3-Něm.) 5:7, 5:4 / dohrávka
10:00 | Vrba (ČR) – A. Duda (ČR)
11:30 | Homola (ČR) – I. López (Šp.) 1:6 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
• Čtyřhra - osmifinále •
11:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Covato/Haliak (4-It./-)
15:00 | Jupa/Nicod (ČR) – Kravčenko/Krutych (Ukr.)
15:30 | Černý/Hrazdil (ČR) – Lootsma/Pel (Niz.)
16:00 | Řeček/Siniakov (1-ČR) – Čížek/Homola (ČR)
J300 BAMBERK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
10:00 | Krejčí (ČR) – Reddy (6-USA)
10:00 | Dujka (ČR) – De Armas (Ven.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
11:30 | Sekerková (6-ČR) – Docenková (9-)
11:30 | Švíglerová (ČR) – Eigelsbachová (5-Něm.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
14:00 | Savano/D. Vágner (8-USA/ČR) – Dujka/Krejčí (ČR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
15:30 | Ďulíková/S. Marešová (8-ČR) – Eigelsbachová/Pircherová (3-Něm./Rak.)
J60 LARNAKA (Kypr), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:00 | Mottlová (ČR) – Stroeová (4-Rum.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
11:00 | Košická/Mottlová (2-SR/ČR) – Panovová/Stroeová (4-Kypr/Rum.)
J30 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:30 | Fencl (ČR) – Rat (2-ČR)
• Dvouhra dívky - semifinále •
09:30 | Langášová (ČR) – Havlíková (7-ČR)
11:00 | Meszárošová (1-ČR) – čeká na soupeřku
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:30 | Černovický (1-ČR) – Perutka (ČR) 5:7, 2:5 / dohrávka
* bude se hrát i semifinále
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Radová (ČR) – Halfarová (8-ČR)
* bude se hrát i semifinále
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
10:00 | Jourdren/Kollert (4-ČR) – Feisst/Schmidt (Něm.)
13:00 | Černovický/Rat (1-ČR) – Pečonka/Smolík (ČR)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:00 | Benáčková/Meszárošová (1-ČR) – Miškovská/Suchánková (ČR)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Jelínková/Radová (ČR) – Halfarová/Havlíková (3-ČR)
J30 MOSTAR (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
13:30 | Kohoutková/Šapková (3-ČR/Ukr.) – Francesconiová/Sahbazová (1-It./Tur.)
J30 NIKŠIČ (Černá Hora), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
10:30 | Horský (2-ČR) – Masera (It.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Padrnosová (1-ČR) – Goschová (Rak.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Cercelová/Padrnosová (1-Rum./ČR) – Jezerská/Prijovičová (3-Ukr./Č. Hora)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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