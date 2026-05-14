Češi v akci, čtvrtek 14. 5. Siniaková o 17. výhru v řadě, Krejčíková a Šalková o semifinále
Siniaková hájí dlouhou neporazitelnost
Kateřina Siniaková s Taylor Townsendovou absolvovaly od začátku března velmi náročný program ve čtyřhře žen a vyhrály všech 16 zápasů. To zahrnuje tři po sobě jdoucí triumfy na úrovni Masters a ve čtvrtek je čeká čtvrtfinále na další tisícovce v Římě.
V italské metropoli na úvod zničily Hailey Baptisteovou a Alexandru Ealaovou a v osmifinále nakonec měly volno. Z turnaje totiž odstoupila rumunská dvojice Sorana Cirsteaová, Jaqueline Cristianová.
WTA 1000 ŘÍM (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:00 | Siniaková/Townsendová (2-ČR/USA) – Perezová/Schuursová (8-Austr./Niz.)
Krejčíková a Šalková o semifinále v Parmě
Barbora Krejčíková splnila roli nasazené hráčky na menším podniku WTA 125 v italské Parmě a sbírá zápasovou praxi po další dlouhé zdravotní pauze. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře si poradila s Victorií Jiménezovou Kasintsevovou i Annou-Lenou Friedsamovou a ve čtvrtfinále vyzve zkušenou Viktoriji Golubicovou.
O místo v semifinále se porve i Dominika Šalková. Ta si připsala v úvodních kolech velmi cenné skalpy, když vyřadila semifinalistku loňského French Open a nasazenou jedničku Lois Boissonovou a také nebezpečnou antukovou specialistku Majar Šarífovou. A snadné to nebude mít ani ve čtvrtfinále proti jasné favoritce Camile Osoriové.
WTA 125 PARMA (Itálie), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Šalková (ČR) – Osoriová (7-Kol.)
12:30 | Krejčíková (4-ČR) – Golubicová (8-Švýc.)
• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Detiucová/Q. Tang (1-ČR/Čína) – I. Cho/Y. Cho (3-Tchaj-wan)
ATP CHALLENGER 175 BORDEAUX (Francie), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Nouza/Oberleitner (4-ČR/Rak.) – Delage/Dussin (Fr.)
ATP CHALLENGER 175 VALENCIE (Španělsko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Paul/Vocel (Švýc./ČR) – Balaji/Demoliner (Indie/Braz.)
ATP CHALLENGER 100 OEIRAS (Portugalsko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
13:30 | Brunclík (ČR) – Faria (3-Portug.)
ATP CHALLENGER 75 ZÁHŘEB (Chorvatsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Kielan/Paulson (1-Pol./ČR) – Bass/Genov (Brit./Bulh.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:00 | F. Duda/Latinovič (3-ČR/Srb.) – Ivaniševič/Šimundža (Chorv.)
ATP CHALLENGER 75 TUNIS (Tunisko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Pokorný/Poljak (4-SR/ČR) – Dal. Blanch/C. Hernández (USA/Šp.)
15:00 | Bartoň/Vrbenský (3-ČR) – Clarke/Jones (Brit.)
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
08:30 | Palán/Singh (ČR/Indie) – Kalyanpur/Sasikumar (Indie)
ITF W75 TRNAVA (Slovensko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Sisková (ČR) – Koevermansová (2-Niz.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Hejtmánková/Svatíková (ČR/SR) – M. Martínezová/Reyová (3-Šp.)
14:30 | Kučmová/Tonaová (1-ČR/It.) – Hietarantaová/Vargová (Fin./SR)
ITF M25 LOUNY (Česko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
11:00 | Nicod (ČR) – M. Möller (6-Něm.)
11:00 | Gengel (4-ČR) – Schifris (Něm.)
12:30 | Černý (ČR) – Poštolka (ČR)
14:00 | Siniakov (8-ČR) – Barsukov (Něm.)
14:00 | Filip (ČR) – Jianu (1-Rum.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:00 | Baum/Peták (ČR) – Krajčí/Porickyj (SR/Ukr.)
15:30 | Černý/Hrazdil (4-ČR) – Chodora/Psota (ČR)
15:30 | O. Horák/Pecák (ČR) – Lieberman/Poling (3-USA)
ITF W15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
09:30 | Ševčíková (7-ČR) – Colmegnaová (1-It.)
09:30 | Žoldáková (ČR) – Gennarová (It.)
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Mazzolaová/Ševčíková (2-It./ČR) – Gasparovicová/Rablová (4-Rak.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Gobbiová Monllauová/Pulchartová (Arg./ČR) – Jankovičová/Lizunovová (Srb./-)
J300 SANTA CROCE SULL'ARNO (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | T. Heřmanová (8-ČR) – Alameová (3-Austr.)
J200 HANNOVER (Německo), antuka
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
09:00 | Dujka (ČR) – Gunzinger (Švýc.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
10:30 | S. Marešová (ČR) – Cabiová (Kan.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
11:30 | Dujka/Wagenknecht (ČR/Něm.) – Kose/Rusher (2-Austr./USA)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | S. Marešová/Oliveriusová (ČR) – Eigelsbachová/Hirschiová (2-Něm./Austr.)
J100 BUDAPEŠŤ (Maďarsko), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Maršík (9-ČR) – Asadullin (7-)
09:00 | Luxa (ČR) – Burac (15-Rum.)
10:30 | Jos. Svoboda (ČR) – Lipták (SR)
10:30 | Kliment (ČR) – Mokán (11-Maď.)
10:30 | Ladman (16-ČR) – M. Kovács (2-Maď.)
10:30 | Komínek (10-ČR) – Takács (6-Maď.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:30 | Šedivá (ČR) – Olariuová (14-Rum.)
12:00 | Šmídová (9-ČR) – Kálmánová (7-Maď.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
13:30 | Ladman/Lebiš (7-ČR) – Burmakin/Petrovič (-/Slovin.)
15:00 | Fedor/Komínek (ČR) – Aiassa/Šavija (8-Srb.)
15:00 | Luxa/Maršík (ČR) – Fluri/Takács (2-Švýc./Maď.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
15:00 | Košická/Šedivá (6-SR/ČR) – Čakarunová/Šeričová (Chorv.)
16:30 | Kardosová/Šmídová (2-Maď./ČR) – N. Horváthová/E. Sziklaiová (Maď.)
J60 VENTSPILS (Lotyšsko), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:30 | Barina (ČR) – Page (2-Brit.)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
11:30 | Barina/Roberte (ČR/Švéd.) – Eklund/Fransson (Švéd.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 TIRANA (Albánie), tv. povrch
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:00 | Miškovská (ČR) – Christoforidouová (6-Řec.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:30 | N. Iraholaová/Piccininiová (2-ČR/It.) – Concettiová/Koukouliová (4-It./Řec.)
J30 CHRISTIANSTED (Americké Panenské ostrovy), tv. povrch
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
15:00 | M. Šmejcký (1-ČR) – Nelthropp (APO)
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
17:30 | Beston/M. Šmejcký (Kan./ČR) – Guida/Lin (USA)
* bude se hrát i čtvrtfinále
J30 IZMIR (Turecko), antuka
• Dvouhra chlapci - osmifinále •
09:00 | Rakouš (8-ČR) – Kayik (Tur.)
09:00 | Šebek (ČR) – S. Martínez (Šp.)
• Dvouhra dívky - osmifinále •
09:00 | Havelková (1-ČR) – Kocakayaová (15-Tur.)
• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:30 | Rakouš/Šebek (ČR) – Gündogdu/Hiemann (Tur./Něm.)
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:30 | Havelková/Karatogmaová (1-ČR/Tur.) – Nakamuraová/Pilatinová (Jap./Tur.)
15:00 | Dudlová/Sribnová (3-ČR/Ukr.) – Duzovalilarová/Özbayramová (5-Tur.)
J30 NAIROBI (Keňa), antuka
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Kačenová (ČR) – Wongová (Švýc.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
12:30 | Inaayaová Viraniová/Kačenová (Keňa/ČR) – Kahiová/Wafulaová (Keňa)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Při troše štěstí by ji to nasazení na RG ještě mohlo vyjít.