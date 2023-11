Češi v akci, čtvrtek 16. 11. Bejlek a Menšík prošli do čtvrtfinále, Linda Fruhvirtová nečekaně neuspěla

09:48

Zverev: Budu Daniilovým fanouškem číslo 1

"V pátek budu Daniilovým fanouškem číslo 1. To je samozřejmě změna. Uvidíme, jak to dopadne. Právě teď to nezávisí jenom na mě. Daniil hraje velmi dobře a myslím, že má velkou šanci vyhrát. Pokud to dokáže, musím být připravený a soustředěný, abych pak porazil Andreje," řekl Alexander Zverev, který potřebuje pro uchování naděje na postup do semifinále Turnaje mistrů výhru již jistého semifinalisty Daniila Medveděva nad Carlosem Alcarazem. Sám pak navíc musí porazit Andreje Rubljova.