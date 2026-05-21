Češi v akci, čtvrtek 21. 5. Bouzkovou čeká těžké čtvrtfinále, Svrčina se porve o French Open

Marie Bouzková absolvuje velmi těžké čtvrtfinále na poslední generálce ve francouzském Štrasburku. Dalibor Svrčina bude usilovat o postup do hlavní soutěže grandslamového French Open. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Marie Bouzková bude hrát čtvrtfinále ve Štrasburku (© Canadian Press / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

Bouzková má na dosah semifinále

Není tajemstvím, že pro Marii Bouzkovou je antuka nejméně oblíbeným povrchem. Dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open je na oranžové drti teprve počtvrté v kariéře ve čtvrtfinále na hlavním okruhu a premiérově mimo kolumbijskou Bogotu, kde před pár týdny zapsala svůj třetí triumf na nejvyšší úrovni.

Na probíhající pětistovce ve Štrasburku velmi dobře využila příznivý los. V úvodním kole zvládla derby s letos ve dvouhře nevýraznou Kateřinou Siniakovou a v osmifinále jí vzdala Oleksandra Olijnykovová. Mnohem těžší může být čtvrteční čtvrtfinále s Ann Liovou.

Američanka nedávno v Madridu trápila Igu Šwiatekovou, která jí nakonec vzdala. Na poslední generálce teď ve Štrasburku deklasovala Mayu Jointovou a přemohla světovou čtrnáctku Jekatěrinu Alexandrovovou. Bouzková moc dobře ví, co může očekávat. S Liovou totiž vyhrála všechny tři předchozí souboje.

 

WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | PREVIEW | Bouzková (8-ČR) – Liová (USA)

 

Svrčina o hlavní soutěž French Open

Dalibor Svrčina má na dosah premiérový start v hlavní soutěži grandslamového French Open. Všechny čtyři předchozí starty v areálu Rolanda Garrose zakončil v kvalifikaci a letošní postup do finálové fáze kvalifikačních bojů je jeho novým maximem v tomto dějišti.

Letos si na pařížské antuce vede velmi dobře. V úvodním kole po suverénním obratu přehrál Guye Den Oudena a proti Federicovi Agustínovi Gómezovi mu stačily dva sety. Pokud zvládne roli jasného favorita proti domácímu Thomasovi Faurelovi, doplní v hlavním losu Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče a Víta Kopřivu.

 

FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka

• Dvouhra muži - finále kvalifikace •
13:30 | Svrčina (8-ČR) – Faurel (Fr.)

 

WTA 250 RABAT (Maroko), antuka

• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) – E. Chong/Kempenová (Hong./Belg.)

 

ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Mrva (ČR) – Poljičak (Chorv.)
11:30 | Bartoň (7-ČR) – Matusevich (Brit.)
* bude se hrát i čtvrtfinále

• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Ingildsen/Paris (2-Dán./Brit.)

 

ATP CHALLENGER 50 CERVIA (Itálie), antuka

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Loof/Poljak (1-Niz./ČR) – Forti/Romano (It.)

 

ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Štruplová (5-ČR) – McAdoová (USA)

 

ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Laboutková (ČR) – Mazzolaová (It.)

 

ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Čížek (ČR) – Pereira (Portug.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Čížek/Vukadin (ČR/Chorv.) – Fancutt/Rai (3-Austr./N. Zél.)

 

ITF W15 GRADO (Itálie), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Slavíková (ČR) – Gennarová (It.)
16:00 | Žoldáková (ČR) – Melissová (3-It.)

 

ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Bayerlová (ČR) – Stankovičová (2-Srb.)

• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Hansenová/Remanderová (3-Dán./Fin.)

 

ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka

• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Řeček (ČR) – Oetzbach (7-Něm.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Baum/Řeček (1-ČR) – Stäheli/Wessels (3-Švýc./Něm.)

 

J500 MILÁN (Itálie), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | Zajíčková (ČR) – Cvetkovičová (4-Srb.)
14:30 | J. Kovačková (2-ČR) – Ru Xi Wu (Čína)

 

J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka

• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Asadullin/Mosolkin (-)

 

J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka

• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | Navrátilová (9-ČR) – Iwasaová (Jap.)

• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Durrerová/Navrátilová (7-Švýc./ČR) – Francaová/Koleticová (Portug./Švéd.)
17:30 | Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Dournesová/Lujánová (6-Fr./Šp.)

 

J60 NAIROBI (Keňa), antuka

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Kačenová/Lakhatová (ČR/USA) – Chepkemeiová Yegová/Kolesovová (2-Keňa/-)
* bude se hrát i semifinále

 

J30 TALLINN (Estonsko), antuka

• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | S. Jiráková/Schwaigerová (ČR/Rak.) – W. Lindorffová/Munchová (Švéd./Dán.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

1
Diabolique
21.05.2026 01:02
14:00 los RG
Reagovat

