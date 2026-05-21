Češi v akci, čtvrtek 21. 5. Bouzkovou čeká těžké čtvrtfinále, Svrčina se porve o French Open
Bouzková má na dosah semifinále
Není tajemstvím, že pro Marii Bouzkovou je antuka nejméně oblíbeným povrchem. Dvojnásobná šampionka Livesport Prague Open je na oranžové drti teprve počtvrté v kariéře ve čtvrtfinále na hlavním okruhu a premiérově mimo kolumbijskou Bogotu, kde před pár týdny zapsala svůj třetí triumf na nejvyšší úrovni.
Na probíhající pětistovce ve Štrasburku velmi dobře využila příznivý los. V úvodním kole zvládla derby s letos ve dvouhře nevýraznou Kateřinou Siniakovou a v osmifinále jí vzdala Oleksandra Olijnykovová. Mnohem těžší může být čtvrteční čtvrtfinále s Ann Liovou.
Američanka nedávno v Madridu trápila Igu Šwiatekovou, která jí nakonec vzdala. Na poslední generálce teď ve Štrasburku deklasovala Mayu Jointovou a přemohla světovou čtrnáctku Jekatěrinu Alexandrovovou. Bouzková moc dobře ví, co může očekávat. S Liovou totiž vyhrála všechny tři předchozí souboje.
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | PREVIEW | Bouzková (8-ČR) – Liová (USA)
Svrčina o hlavní soutěž French Open
Dalibor Svrčina má na dosah premiérový start v hlavní soutěži grandslamového French Open. Všechny čtyři předchozí starty v areálu Rolanda Garrose zakončil v kvalifikaci a letošní postup do finálové fáze kvalifikačních bojů je jeho novým maximem v tomto dějišti.
Letos si na pařížské antuce vede velmi dobře. V úvodním kole po suverénním obratu přehrál Guye Den Oudena a proti Federicovi Agustínovi Gómezovi mu stačily dva sety. Pokud zvládne roli jasného favorita proti domácímu Thomasovi Faurelovi, doplní v hlavním losu Jiřího Lehečku, Jakuba Menšíka, Tomáše Macháče a Víta Kopřivu.
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra muži - finále kvalifikace •
13:30 | Svrčina (8-ČR) – Faurel (Fr.)
WTA 250 RABAT (Maroko), antuka
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) – E. Chong/Kempenová (Hong./Belg.)
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Mrva (ČR) – Poljičak (Chorv.)
11:30 | Bartoň (7-ČR) – Matusevich (Brit.)
* bude se hrát i čtvrtfinále
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | F. Duda/Latinovič (ČR/Srb.) – Ingildsen/Paris (2-Dán./Brit.)
ATP CHALLENGER 50 CERVIA (Itálie), antuka
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Loof/Poljak (1-Niz./ČR) – Forti/Romano (It.)
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Štruplová (5-ČR) – McAdoová (USA)
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:30 | Laboutková (ČR) – Mazzolaová (It.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Čížek (ČR) – Pereira (Portug.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Čížek/Vukadin (ČR/Chorv.) – Fancutt/Rai (3-Austr./N. Zél.)
ITF W15 GRADO (Itálie), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
14:30 | Slavíková (ČR) – Gennarová (It.)
16:00 | Žoldáková (ČR) – Melissová (3-It.)
ITF W15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Bayerlová (ČR) – Stankovičová (2-Srb.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
15:30 | Bayerlová/Pulchartová (ČR) – Hansenová/Remanderová (3-Dán./Fin.)
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Řeček (ČR) – Oetzbach (7-Něm.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Baum/Řeček (1-ČR) – Stäheli/Wessels (3-Švýc./Něm.)
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | Zajíčková (ČR) – Cvetkovičová (4-Srb.)
14:30 | J. Kovačková (2-ČR) – Ru Xi Wu (Čína)
J200 TARGU JIU (Rumunsko), antuka
• Čtyřhra chlapci - finále •
11:30 | Chlodnicki/D. Vágner (Pol./ČR) – Asadullin/Mosolkin (-)
J100 LOUSADA (Portugalsko), antuka
• Dvouhra dívky - osmifinále •
10:00 | Navrátilová (9-ČR) – Iwasaová (Jap.)
• Čtyřhra dívky - osmifinále •
16:00 | Durrerová/Navrátilová (7-Švýc./ČR) – Francaová/Koleticová (Portug./Švéd.)
17:30 | Iwasaová/B. Marešová (Jap./ČR) – Dournesová/Lujánová (6-Fr./Šp.)
J60 NAIROBI (Keňa), antuka
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
12:30 | Kačenová/Lakhatová (ČR/USA) – Chepkemeiová Yegová/Kolesovová (2-Keňa/-)
* bude se hrát i semifinále
J30 TALLINN (Estonsko), antuka
• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:30 | S. Jiráková/Schwaigerová (ČR/Rak.) – W. Lindorffová/Munchová (Švéd./Dán.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
