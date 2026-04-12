Češi v akci, neděle 12. 4. Bratr Siniakové má první titul, Kovačková neuspěla. České duo čeká životní finále

VČERA, 20:00
Daniel Siniakov vybojoval v Egyptě svůj premiérový triumf na profesionální tour, naopak Alena Kovačková v Itálii ve finále neuspěla. Životní finále čeká českou dvojici Jesika Malečková, Miriam Škochová na pětistovce v Linci. Dominika Šalková absolvuje finále kvalifikace v Rouenu, Gabriela Knutsonová ve Stuttgartu. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Daniel Siniakov má na dosah svůj první titul (© ČTK / Lebeda Pavel)

Češi v akci (probíhající turnaje)

ITF W35 SANTA MARGHERITA DI PULA (Itálie), antuka

• Dvouhra - finále •
Grantová (4-It.) – A. Kovačková (ČR) 6:4, 6:2

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - finále •
Siniakov (ČR) – Šebekin (-) 6:0, 6:3

 

Malečková a Škoch hrají životní finále

Jesika Malečková s Miriam Škochovou zvládly na halové pětistovce na antuce v Linci tři třísetové bitvy a obě si zajistily své největší finále v kariéře, přičemž pro Malečkovou se bude jednat o premiéru v závěrečném kole na nejvyšším okruhu. Jejich soupeřkami budou nasazené jedničky Sorana Cirsteaová se Shuai Zhang.

Zatímco Malečková bude hrát své úplně první finále na této úrovni, Škochová už má dvě za sebou. V Parmě 2022 kralovala po boku krajanky Anastasii Detiucové a o rok později v Hamburku naopak s Američankou Angelou Kulikovovou neuspěla.

 

WTA 500 LINEC (Rakousko), antuka / hala

• Čtyřhra - finále •
16:00 | Malečková/Škochová (ČR) – Cirsteaová/S. Zhang (1-Rum./Čína)

 

WTA 500 STUTTGART (Německo), antuka / hala

• Dvouhra - finále kvalifikace •
13:00 | Knutsonová (ČR) – Zvonarevová (-)

 

WTA 250 ROUEN (Francie), antuka / hala

• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Šalková (2-ČR) – Podrezová (8-Ukr.)

 

WTA 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Palicová (4-ČR) – Leeová (Rum.)

 

ATP CHALLENGER 125 OEIRAS (Portugalsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Mrva (ČR) – Moro (7-Šp.)
13:00 | Krumich (ČR) – Gentzsch (5-Něm.)
16:00 | Forejtek (ČR) – Brancaccio (9-It.)

 

ATP CHALLENGER 75 TALLAHASSEE (USA), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
17:30 | Bartoň (3-ČR) – Hance (USA)

 

ITF W50 BUŽUMBURA (Burundi), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Pulchartová (ČR) – Schruffová (16-Něm.) 6:4, 6:0

 

ITF M25 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | D. Blažka (ČR) – Bahgat (Egypt)

 

ITF M25 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
15:00 | Maštálka (ČR) – Nortey (14-Ghana)

 

ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Benešová (ČR) – Myhreová (Dán.)

 

ITF M15 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Hrazdil (8-ČR) – Biletič (Bosna)

 

ITF M15 HERAKLION (Řecko), tv. povrch

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kozlovský (ČR) – Senn (14-Švýc.) 6:3, 6:2
Čížek (ČR) – Kazlauskas (Irsko) 6:0, 6:1
13:00 | Ad. Soukup (ČR) – Kypriotis (Řec.)
13:00 | Klimas (10-ČR) – L. F. Silva (Braz.)

 

J200 PIEŠŤANY (Slovensko), antuka

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
16:30 | Franc (ČR) – Mokán (2-Maď.)
16:30 | Rat (11-ČR) – Šiftar (Slovin.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Meszárošová (ČR) – Zimenová (2-SR)
15:00 | Bervidová (ČR) – Anticiová (3-It.)
15:00 | N. Iraholaová (ČR) – Nehrijová (7-Ukr.)
15:00 | Ehrenbergerová (ČR) – Dragičevičová (11-Chorv.)
15:00 | Mošková (5-ČR) – Kováčová (SR)
16:30 | Filipová (12-ČR) – Velitsová (Kan.)
16:30 | M. Jiroušková (6-ČR) – Hučková (Ukr.)

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Švarc (SR) – M. Horák (ČR) 6:2, 6:1
Franc (ČR) – Šalgovič (SR) 6:0, 6:1
Petrini (12-It.) – Pečonka (ČR) 6:2, 6:0
12:00 | Mandelík (ČR) – Bartovic (SR)
Rat (11-ČR) – Bulat (Pol.) 6:1, 6:1
12:00 | Lebiš (4-ČR) – Mikuš (SR)
13:30 | Ladman (5-ČR) – Luhový (SR)
13:30 | Fedor (ČR) – Rusnák (SR)
13:30 | Černovický (10-ČR) – Pescosolido (It.)
13:30 | Fidler (ČR) – Manolache (Rum.)
* bude se hrát i 2. kolo

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
Bervidová (ČR) – Moussaová (SR) 6:1, 3:0 / skreč
Meszárošová (ČR) – Grosická (Pol.) 6:4, 3:6, 10:3
Ehrenbergerová (ČR) – Cvíčelová (SR) 6:0, 6:1
N. Iraholaová (ČR) – Tóthová (SR) 6:1, 6:1
Rablánska (SR) – Ostravská (ČR) 6:2, 3:6, 10:4

 

J30 HASSELT (Belgie), antuka

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
12:00 | K. Štěpánek (ČR) – J. Álvarez (Šp.)

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | A. Štěpánek (5-ČR) – Dobrinine (Fr.)
* bude se hrát i finále

 

J30 VÍDEŇ (Rakousko), antuka

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
14:30 | Kovářová (ČR) – Gažová (SR)

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
Emmett (1-Brit.) – Onderka (ČR) 6:1, 7:5
Fiocchi (It.) – Vokroj (ČR) 6:2, 6:1

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
Kovářová (ČR) – Aliová (5-Fin.) 6:3, 6:2
11:30 | S. Dvořáčková (ČR) – Scheberová (1-SR)
11:30 | Roiková (4-ČR) – Freyholdtová (Švýc.)
13:00 | Nantlová (ČR) – Černáková (8-SR)
13:00 | Schmidová (ČR) – Kunčičová (11-Slovin.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

23
Přidat komentář
jir6
12.04.2026 14:43
Knutsonová se kvalifikovala ve Stuttgartu, nekoukal jste někdo? Není to náhodou její první hlavní soutěž na WTA 500?
tommr
12.04.2026 14:48
viděl jsem jen závěr zápasu a v něm hrála Gábina překvapivě dobře. Zvonareva je pořád ještě cennej skalp ... smile
PTP
12.04.2026 12:34
Kdo by vyhrál, kdyby si to rozdali se sestrou?
Krisboy
12.04.2026 14:44
Na koho bys vsadil?
tommr
12.04.2026 11:25
Jízda Aleny Kovačkové skončila ve finále ve kterém nestačila na čtvrtou nasazenou Grantovou ...
Celkově ale lze turnaj hodnotit jako úspěšný. Finále v singlu a titul z debla je nesporně cenný úspěch. V singlovém žebříčku by se měla Alena posunout někam do páté stovky ... smile
George_Renel
12.04.2026 11:27
Vedla v 1. setu 4:2 a pak už vlastně nic....
tommr
12.04.2026 12:05
já viděl jen druhej set a v tom byla Alena úplně mimo. Chvílema to dokonce vypadalo na vypuštěnej zápas ...
com
11.04.2026 20:56
Ve Stuttgartu by mohly bejt zajimavy CF

Mucha - Gauff
0:6

Swiatek - Ostapenko
0:6

Kuba4Win
11.04.2026 21:04
Ostapenko do CF podle mně ani nedojde i když její zápas se Swiatek bych si přál, to nikdy neomrzí
pantera1
11.04.2026 21:07
Já taky, pořád čekám, kdy to zas přijde
PTP
12.04.2026 09:47
https://www.youtube.com/watch?v=1JazgYISBfk
pantera1
12.04.2026 09:49
ani to nemusím otvírat a vím co tam je
PTP
12.04.2026 09:58
Ty mě znáš jak svý boty
pantera1
12.04.2026 10:01
Jsme naladěni na jednu vlnu na dálku, krásně se kulturně doplňujeme .
Tomas_Smid_fan
12.04.2026 11:33
teď to ale nebude Šwjontek, ale Nadal v přestrojení
bardunek666
11.04.2026 20:18
Koukám, že Bejlek nebude hrát ani v Rouenu. :/
frenkie57
11.04.2026 21:37
Její zranění bude asi vážnějšího charakteru.
aligo
11.04.2026 20:10
Bratr Siniakové to mě fakt baví
Ondřej.Jirásek
11.04.2026 20:10
aligo
11.04.2026 20:11
Povoláním sourozenec
PTP
11.04.2026 20:22
Matthew McConaughey jak vyšitej.
frenkie57
11.04.2026 21:09
Nějaká mírná podoba by tam byla.
com
11.04.2026 20:56
