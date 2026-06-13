Češi v akci, neděle 14. 6. Krejčíková se porve o titul! Siniakovou možná čekají dva zápasy
Češi v akci (probíhající turnaje)
sobota 13. 6. | pátek 12. 6. | čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.
Krejčíková zabojuje o titul
Barbora Krejčíková prožívá v Hertogenboschi naprosto parádní turnaj a vůbec nejpovedenější za velmi dlouhou dobu. Češka splnila ve všech čtyřech zápasech na nizozemském pažitu roli favoritky bez ztráty setu a stejný úkol má před sebou v nedělním finále.
Pro českou tenistku se jedná o jedinečnou příležitost zapsat v celkově 14. kariérním finále svůj devátý titul a první od předloňského šokujícího triumfu ve Wimbledonu. Ve finále totiž narazí na až 484. hráčku světa a bývalou 95. ženu pořadí Robin Montgomeryovou, která perfektně využila příznivý los a do závěrečného kola prošla z kvalifikace.
Američanka je ve finále na hlavním okruhu poprvé v kariéře. Jejím předchozím maximem na této úrovni bylo semifinále z loňského Aucklandu. Bude se jednat o první vzájemný zápas a nižší kurz na vítězství má samozřejmě Krejčíková.
WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
12:00 | Krejčíková (8-ČR) – Montgomeryová (USA)
WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 5:4 / dohrávka
* bude se hrát i finále
WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Štruplová (3-ČR) – Kazinovová (-)
ATP CHALLENGER 125 PARMA (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Černý (ČR) – Weis (11-It.)
ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Forejtek (3-ČR) – Filar (Pol.)
12:30 | Vrbenský (ČR) – Karol (10-SR)
12:30 | Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.)
15:30 | Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.)
ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Pulchartová (4-ČR) – Degelowová (Něm.)
ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Augustýn (ČR) – Molino (5-Šp.)
12:00 | D. Petrofský (ČR) – N. Mikovič (3-Slovin.)
12:00 | Páral (ČR) – Gander (Švýc.)
13:30 | Tuša (ČR) – Benian (SR)
13:30 | Vrba (9-ČR) – Friš (Slovin.)
ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Jelínková (7-ČR) – Volkovová (Ukr.)
11:30 | L. Drukerová (ČR) – Marinescuová (6-Rum.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Inoue (Jap.)
ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | Bien (ČR) – G. Hornung (10-Maď.)
ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Klimas (11-ČR) – Mesaglio (It.)
J200 GLADBECK (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Filipová (7-ČR) – Strobelová (Něm.)
J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Mandelík (ČR) – Luczak (Pol.)
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.)
15:30 | Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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