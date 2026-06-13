Češi v akci, neděle 14. 6. Krejčíková se porve o titul! Siniakovou možná čekají dva zápasy

VČERA, 21:45
Aktuality 2
Rozjetá Barbora Krejčíková bude na trávě v Hertogenboschi usilovat o svůj první titul po téměř dvou letech. Kateřina Siniaková bude dohrávat první kolo kvalifikace v Berlíně a v případě vítězství se porve o postup do hlavní soutěže. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková bude bojovat o titul (© GLYN KIRK / AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 13. 6.pátek 12. 6. | čtvrtek 11. 6. | středa 10. 6. | úterý 9. 6. | pondělí 8. 6. | neděle 7. 6. | sobota 6. 6.

 

Krejčíková zabojuje o titul

Barbora Krejčíková prožívá v Hertogenboschi naprosto parádní turnaj a vůbec nejpovedenější za velmi dlouhou dobu. Češka splnila ve všech čtyřech zápasech na nizozemském pažitu roli favoritky bez ztráty setu a stejný úkol má před sebou v nedělním finále.

Pro českou tenistku se jedná o jedinečnou příležitost zapsat v celkově 14. kariérním finále svůj devátý titul a první od předloňského šokujícího triumfu ve Wimbledonu. Ve finále totiž narazí na až 484. hráčku světa a bývalou 95. ženu pořadí Robin Montgomeryovou, která perfektně využila příznivý los a do závěrečného kola prošla z kvalifikace.

Američanka je ve finále na hlavním okruhu poprvé v kariéře. Jejím předchozím maximem na této úrovni bylo semifinále z loňského Aucklandu. Bude se jednat o první vzájemný zápas a nižší kurz na vítězství má samozřejmě Krejčíková.

 

WTA 250 HERTOGENBOSCH (Nizozemsko), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
12:00 | Krejčíková (8-ČR) – Montgomeryová (USA)

 

WTA 500 BERLÍN (Německo), tráva

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Siniaková (2-ČR) – Yue Yuan (Čína) 5:4 / dohrávka
* bude se hrát i finále

 

WTA 125 BRESCIA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Štruplová (3-ČR) – Kazinovová (-)

 

ATP CHALLENGER 125 PARMA (Itálie), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Černý (ČR) – Weis (11-It.)

 

ATP CHALLENGER 100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Forejtek (3-ČR) – Filar (Pol.)
12:30 | Vrbenský (ČR) – Karol (10-SR)
12:30 | Siniakov (ČR) – Hassan (9-Liban.)
15:30 | Mrva (2-ČR) – Sadzik (Pol.)

 

ITF W35 KLOSTERS (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Pulchartová (4-ČR) – Degelowová (Něm.)

 

ITF M25 SAMOBOR (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Augustýn (ČR) – Molino (5-Šp.)
12:00 | D. Petrofský (ČR) – N. Mikovič (3-Slovin.)
12:00 | Páral (ČR) – Gander (Švýc.)
13:30 | Tuša (ČR) – Benian (SR)
13:30 | Vrba (9-ČR) – Friš (Slovin.)

 

ITF W15 BUKUREŠŤ (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Jelínková (7-ČR) – Volkovová (Ukr.)
11:30 | L. Drukerová (ČR) – Marinescuová (6-Rum.)

 

ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Inoue (Jap.)

 

ITF M15 GYULA (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:30 | Bien (ČR) – G. Hornung (10-Maď.)

 

ITF M15 KURŠUMLIJSKA BANJA (Srbsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Klimas (11-ČR) – Mesaglio (It.)

 

J200 GLADBECK (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
13:00 | Filipová (7-ČR) – Strobelová (Něm.)

 

J30 MICHALÓWEK (Polsko), tráva

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Mandelík (ČR) – Luczak (Pol.)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Ciencialová (ČR) – Czapkaová (Pol.)
15:30 | Michnová (ČR) – Arťuhinová (Pol.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

2
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com
13.06.2026 22:04
Hlavně aby vyhrála É-myčka svuj dalsi titul smile
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bardunek666
13.06.2026 22:42
Bože, ne.. Ten protekční smrad si zaslouží výprask od Donny
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