Češi v akci, neděle 15. 3. Fruhvirtová a Bartůňková na Masters, Mrva a Žoldáková o životní titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
WTA 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
16:00 | Bartůňková (13-ČR) – Dolehideová (USA)
19:00 | L. Fruhvirtová (24-ČR) – Brengleová (USA)
Mrva a Žoldáková o životní triumf
Dva čeští teenageři budou bojovat o největší titul své kariéry. Maxim Mrva si podruhé zahraje finále na challengerech a znovu to bude v řeckém Hersonissosu, kde v závěru loňské sezony nestačil v souboji o trofej na lucky losera Harryho Wendelkena.
I tentokrát bude jeho protivníkem britský tenista, a to nasazená dvojka Toby Samuel. Proti němu se Mrva pokusí vylepšit svou finálovou bilanci 1:3 na profesionální tour. Zatím ve finále uspěl jen při premiéře na podniku M15 v Pardubicích v září 2024.
Denisa Žoldáková došla v Šarm aš-Šajchu do svého druhého čtvrtfinále mezi dospělými a své osobní maximum ještě dvakrát vylepšila. Finalistka dívčí čtyřhry na letošním Australian Open si tak zahraje své první singlové finále na profesionální úrovni, na které už dvakrát kralovala ve čtyřhře. V nedělním finále narazí na o rok mladší Rusku Jekatěrinu Tupicynovou a stejně jako Mrva v Řecku bude v roli kurzového outsidera.
ATP CHALLENGER 50 HERSONISSOS (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - finále •
09:30 | Mrva (ČR) – Samuel (2-Brit.)
ITF W15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - finále •
09:00 | Žoldáková (ČR) – Tupicynová (-)
ATP CHALLENGER 75 MURCIA (Španělsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Paulson (ČR) – Vrbenský (11-ČR)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Černý (ČR) – La Vela (12-It.)
ITF W35 SAN GREGORIO (Itálie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:00 | Pulchartová (ČR) – Veltriová (It.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Řeček (13-ČR) – Messis (Řec.)
ITF M15 ŠARM AŠ-ŠAJCH (Egypt), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | D. Blažka (ČR) – Švangiradze (15-Gruz.)
ITF M15 ROVINJ (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Homola (14-ČR) – Martišev (-)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Bojím se hlavně o Lindu. Brengle vždycky byla noční můrou českých hráček ...