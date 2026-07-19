Češi v akci, neděle 19. 7. Krejčíková o titul! Fruhvirtová a derby na Štvanici, Štruplová slaví triumf

VČERA, 23:45
Aktuality 45
Barbora Krejčíková se v řeckých Aténách porve o svůj první titul od předloňského Wimbledonu. Linda Fruhvirtová bude bojovat o hlavní soutěž na Livesport Prague Open, kde se ve finále kvalifikace střetnou Dominika Šalková s Gabrielou Knutsonovou. Julie Štruplová vyhrála finále na ITF v Olomouci, Anastasia Detiucová ho absolvuje ve čtyřhře na WTA v Rumunsku. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Barbora Krejčíková bude bojovat o titul v Aténách (© DOMENICO CIPPITELLI / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

sobota 18. 7.pátek 17. 7. | čtvrtek 16. 7. | středa 15. 7. | úterý 14. 7. | pondělí 13. 7. | neděle 12. 7. | sobota 11. 7.

 

Krejčíková zabojuje o titul

Barbora Krejčíková zvládla fyzicky i psychicky extrémně náročné semifinále v Aténách a má necelých 24 hodin na to, aby se připravila na těžké finále s Marií Sakkariovou. Domácí hvězda má nejen mnohem víc času na regeneraci, ale hlavně absolvovala v předchozím kole podstatně snadnější zápas.

Ve vzájemné bilanci vede 3:0 Krejčíková. Poslední souboj se uskutečnil v semifinále French Open 2021, kde česká hráčka přežila mečbol i více než třísetovou bitvu a zvítězila poměrem 9:7 v rozhodujícím setu. Následně si došla pro první ze svých grandslamových vavřínů ve dvouhře.

Ve finále na hlavní tour má Krejčíková bilanci 8:5 a po šokujícím triumfu předloni ve Wimbledonu je takto daleko na této úrovni teprve podruhé, přičemž před pár týdny na trávě v Hertogenboschi kvůli nemoci nenastoupila. Sakkariová disponuje katastrofální úspěšností 2:8 ve finálových utkáních a o titul si zahraje poprvé od předloňského března.

 

WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
19:00 | Krejčíková (3-ČR) – Sakkariová (4-Řec.)

 

WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - finále •
14:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Čarajevová/Kulambajevová (Arm./Kaz.)

 

Tři Češky o hlavní soutěž v Praze

Celkem tři české tenistky se probily do finále kvalifikačních bojů na pražské Štvanici a minimálně jedna z nich si zahraje hlavní soutěž letošního Livesport Prague Open. V neděli totiž dojde na domácí derby mezi favorizovanou Dominikou Šalkovou a Gabrielou Knutsonovou.

Nastoupí také Linda Fruhvirtová, která potvrdila roli favoritky proti Eleně Micicové. V přímém souboji o účast v hlavním losu vyzve čínskou soupeřku Xinyu Gao, se kterou před pár dny prohrála bitvu v Istanbulu. Šance jsou naprosto vyrovnané.

 

WTA 250 PRAHA (Česko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | L. Fruhvirtová (8-ČR) – Xinyu Gao (Čína)
12:30 | Šalková (1-ČR)Knutsonová (12-ČR)

 

ATP CHALLENGER 125 ZUG (Švýcarsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Krumich (1-ČR) – Casanova (Švýc.) / zrušeno

 

ATP CHALLENGER 75 SEGOVIA (Španělsko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Palán (6-ČR) – Munk (Šp.)

 

ATP CHALLENGER 75 TAMPERE (Finsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Vrbenský (12-ČR) – Niklas-Salminen (Fin.)

 

ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - finále •
Štruplová (3-ČR) – Zelníčková (SR) 6:3, 6:4

 

ITF W100 AMSTETTEN (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Laboutková (1-ČR) – Rothensteinerová (Rak.) 6:2, 6:1
11:30 | L. Petruželová (4-ČR)Vlčková (ČR)
14:30 | Bayerlová (14-ČR) – Kellerová (Rak.)
14:30 | Šebestová (7-ČR) – Jašková (SR)

 

ITF W35 GENTOFTE (Dánsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Hejtmánková (5-ČR) – Myhreová (Dán.)

 

ITF W15 KLUŽ (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kulhavá (3-ČR) – Neacsuová (Rum.) 6:0, 6:1
14:30 | Kopřivová (16-ČR) – Janiszewská (Pol.)

 

ITF W15 LAS PALMAS (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | L. Drukerová (ČR) – Laggová (Rak.)
11:00 | A. Drukerová (ČR) – Yee Ching Wai (Hong.)
12:30 | Poláková (ČR) – Bordásová (Maď.)
14:00 | Vachková (ČR) – Maineová (Brit.)

 

ITF M15 HUAMANTLA (Mexiko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
18:00 | Sanders (4-ČR) – Estrada González (Mex.)

 

J30 SZENTES (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále •
09:30 | Laššan (1-ČR) – Fazekas (Maď.)

• Čtyřhra chlapci - finále •
12:00 | Laššan/Jan Svoboda (3-ČR) – Palanza/Szabo (It./Rum.)

 

J300 BYTOM (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •
13:30 | Krejčí (1-ČR) – Cosimi (It.)
15:00 | Papavasiliu (ČR) – Baudel (6-Fr.)

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •
15:00 | Levinská (10-ČR) – Skamarochová (Pol.)
15:00 | Vrajíková (7-ČR) – Lebedevaiteová (Brit.)

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
Papavasiliu (ČR) – Jedryka (Pol.) 7:6 (11:9), 6:4

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
12:00 | Mošková (ČR) – Pastuszkaová (Kan.)
Kr. Přikrylová (ČR) – Sikoraová (Pol.) 6:2, 7:6 (7:5)
12:00 | T. Růžičková (ČR) – Bajoreková (Pol.)

 

J60 FÜRTH (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:00 | Kollert (1-ČR) – čeká na soupeře

• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
14:30 | Benetková (3-ČR) – čeká na soupeřku
16:00 | Posmyková (5-ČR) – čeká na soupeřku

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | Mohamed (5-ČR) – Herrera Sanchez (Něm.)
Erb (Něm.) – Šimek (16-ČR) / bez boje
* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Sejvalová (12-ČR) – Aurnhammerová (Něm.)
11:30 | Holubová (10-ČR) – Winningová (Něm.)
11:30 | Dukovová (ČR) – Heckerová (16-Něm.)
11:30 | Miketová (13-ČR) – Weidenfeldová (Něm.)
11:30 | Steinbauerová (ČR) – A. Fernándezová (8-Šp.)
13:00 | Čermáková (11-ČR) – Freyholdtová (Švýc.)
* bude se hrát i finále

 

J30 ŠIAULIAI (Litva), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Wirgler (1-ČR) – Lukševičius (Lit.)

 

J30 DUBROVNÍK (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
12:00 | Ulichová (6-ČR) – Perroneová (9-It.)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

45
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subaru
19.07.2026 13:46
Bohužel kamarádka Karolíny Priscilla je out. Aspoň ji navštíví po operaci.
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wymwsze
19.07.2026 14:20
Ještě se budou losovat 2 LL.
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tommr
19.07.2026 12:47
S Lindou Fruhvirtovou to nevypadá dobře ...
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tenisman1233
19.07.2026 13:21
To přerušení by jí mohlo pomoct
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subaru
19.07.2026 13:49
Nám pomáhala svěcená voda z Vysoké od Turzovky.
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paprikovygulas.
19.07.2026 13:32
S tebou tiez nie a kašleme na to
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Diabolique
19.07.2026 12:10
Pojd FruLindo, otoc to jeste!
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tommr
19.07.2026 12:02
Julie Struplová porazila v česko-slovenském finále Radku Zelníčkovou a získala titul na turnaji ITF v Olomouci ... smile
V žebříčku se díky tomu posune někam k 205.místu což by jí zaručovalo účast v kvalifikaci na USO ...
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frenkie57
19.07.2026 12:06
Což by byla její první, pokud se nepletu.
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paprikovygulas.
19.07.2026 12:08
Aj tie štatistiky dávaš neskoro, rýchlejšie pis do klávesnice lebo len opakujem ostatných uzivatelov
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Mony
19.07.2026 11:57
Štruplová parádní výskok!
Už by měla být 8.Češkou, kterou bych měl vidět v kvaldě na USO.
207 by mělo stačit, to spíš Lucka Havlíčková se v Praze musí snažit, aby jí Amerika neunikla mezi prsty
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GaelM
19.07.2026 14:01
Tak to nebyla úplně šťastná volba hrát Prahu, tam nic neuhraje
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Hakkinen
19.07.2026 11:54
Julie Štruplová vyhrála v Olomouci a poprvé v životě si zahraje na grandslamu v kvalifikaci.....naopak s Luckou Havlíčkovou a Annou Siskovou to asi nedopadne.
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tenisman1233
19.07.2026 11:56
Lucka je na hraně a mohla by se vejít do Q,u Siskové je to spíš nereálné.
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Mony
19.07.2026 12:00
Alespoň si zahrála na Wimblu, tedy v Rohehamptonu..neměla daleko jít do 2.kola, pěkný zápas.
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Mony
19.07.2026 12:08
400tisíc čistého(570 - 30%daně) startovného na QUSO už těmto hráčkám dodá dost klidu pro cestování na okruhu.
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tommr
19.07.2026 12:09
Sisková se o šanci na kvaldu připravila sama když v Olomouci nečekaně prohrála s Kucmovou (která pak v dalším zápase skrečovala) ...
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aligo
19.07.2026 10:48
Jednou pro vždy... Bára je moc velká vlastenka na to, aby Prahu odpískala I kdyby měla skončit v prvním kole, tak to zkusí
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bardunek666
19.07.2026 10:50
Já taky doufám, že bude hrát. Však první kolo by teoreticky mohla odehrát až ve středu
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tommr
19.07.2026 12:12
a k čemu by jí to bylo dobrý? Podle mě má smysl hrát v Praze jen v tom případě že bude mít dostatek sil na to aby zabojovala o titul ...
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PTP
19.07.2026 12:20
Ona je tady doma!
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aligo
19.07.2026 12:29
To ona může vždy a všude, ovšem nikdy to není dopředu predikovatelné
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com
19.07.2026 09:51
Komedyje

Na svatbu v Aténách si Kasatkinová také pozvala dvě ukrajinské kamarádky z okruhu, Juliji Starodubcevovou a Nadiju Kičenokovou. Spolu s nimi ale také hvězdné Rusky Mirru Andrejevovou a Anastasii Pavljučenkovovou. Byť si ukrajinské tenistky od vypuknutí invaze nepodávají po vzájemných zápasech s ruskými soupeřkami ruku, na svatební hostině pařily vedle sebe. smile
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LiJ
19.07.2026 10:04
Nečti tolik bulváru, dědulo
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frenkie57
19.07.2026 10:21
Jsou z toho k dohledání fotky, com má pravdu.
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lars
19.07.2026 11:40
i video:
https://twitter.com/i/status/2078378865685061968
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pantera1
19.07.2026 11:47
jak v odkazu figuruje com, je to vždycky směroplatný .
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lars
19.07.2026 12:07
vzdycky ne, ale dost se zlepsil . Pred asi vice nez 4 lety to byl spis com-ik (komik)
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com
19.07.2026 12:25
sem šel do sebe smile
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lars
19.07.2026 12:40
Opravdu ?? tak to bys mohl zjistit prijmeni (krome Zabijakovy) lidi na videu z uvedeneho linku , ktera si nenapsal
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frenkie57
19.07.2026 12:08
Jojo, Máňa z OPBH to také říkala.
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pantera1
19.07.2026 10:06
Tuším, že se tomu říká pokrytectví, které se hojně vyskytuje, je potřeba tu komedyjy hrát hlavně pro veřejnost a navíc bulvár potřebuje neustále udržovat oheň pod kotlem .
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Nola
19.07.2026 10:25


hlavne nech si to precitaju obe strany, ktore tu bojuju za klavesami.....
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Nola
19.07.2026 10:17


som netusila, ale spytala som sa AI a dostala som odpoved

https://www.sportskeeda.com/tennis/news-daria-kasatkina-s-happy-wedding-turns-sour-oleksandra-oliynykova-blasts-fellow-ukrainians-dancing-russians
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Nola
19.07.2026 10:19
potrefena husa asi zavidela, ze nedostala pozvanku
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PTP
19.07.2026 10:50
Volejníková má jediná charakter.
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PTP
19.07.2026 10:52
Proč by si Ukrajinky nezapařily s Australankou?
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GaelM
19.07.2026 11:30
a bandou Rusek
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PTP
19.07.2026 11:35
Třeba tam byla extrémní kohabitace : pařit vedle sebe jo, ale podat ruku ani náhodou!
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baba
19.07.2026 09:00
no dneska uvidíme, zda fyzička rozhodne...Pak je to jednoznačně Sekerka, ale Bára to asi v Praze odpíská, takže šance pro Nikolu?
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subaru
19.07.2026 06:34
Myslím si, že Krejčíková se z Prahy odhlásí.
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com
19.07.2026 07:55
a ja si myslim, ze se neodhlasi ani kdyz dneska vyhraje, ani kdyz prohraje.. smile

Ale hlasy do sportovce roku ji to stejne neprinese
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jih
19.07.2026 08:04
Musela by nám vyhrát BJK Cup a pro sebe USO.
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com
19.07.2026 08:06
obávám se, že ani to by ji nepomohlo
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lvicek
19.07.2026 12:44
Hmm, když by vyhrála USO a spolu s Lindou BJK Cup - tak která to pak má dostat? Asi by záleželo na tom, která by ještě přidala TM .
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