Češi v akci, neděle 21. 1. Krejčíková zvládla osmifinále Australian Open

Barbora Krejčíková vyrovnala své maximum na Australian Open, v osmifinále porazila kometu loňské sezony Mirru Andrejevovou z Ruska. Nikola Bartůňková bude na ITF ve Velké Británii usilovat o svůj čtvrtý profesionální titul.

AUSTRALIAN OPEN (Melbourne, Austrálie), tv. povrch

• Dvouhra ženy - osmifinále •

Krejčíková (9-ČR) - M. Andrejevová (-) 4:6, 6:3, 6:2

• Čtyřhra ženy - osmifinále •

Hunterová/Siniaková (3-Austr./ČR) - Alexandrovová/Kalinská (-) 6:2, 6:2

• Čtyřhra muži - osmifinále •

Macháč/Z. Zhang (ČR/Čína) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.) 3:6, 6:3, 6:2

• Dvouhra juniorky - 1. kolo •

Valdmannová (ČR) - Jovicová (8-USA) 1:6, 7:5, 6:4

A. Kovačková (7-ČR) - Cinalliová (Arg.) 6:2, 6:3

Paštiková (ČR) - Bohrerová Martinsová (Braz.) 6:0, 6:4

• Dvouhra junioři - 1. kolo •

Brunclík (11-ČR) - Stenzer (Něm.) 7:6 (7:1), 6:3

• Čtyřhra juniorky - 1. kolo •

Jointová/Sidorovová (6-Austr./-) - Jefremovová/A. Kovačková (Fr./ČR) 4:6, 6:4, 10:3

• Čtyřhra junioři - 1. kolo •

Berkieta/Mrva (2-Pol./ČR) - Gadecki/Winter (Austr.) 6:3, 7:6 (7:3)

Brunclík/Frydrych (5-ČR/Brit.) - Oliveira/T. Zhang (Braz./Čína) 6:4, 6:4

ITF W35 SUNDERLAND (Velká Británie), tv. povrch / hala

• Dvouhra - finále •

11:30 | Bartůňková (2-ČR) - Ryserová (3-Švýc.)

ITF W75+H PORTO (Portugalsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •

11:30 | Malečková (ČR) - Greyová (15-Brit.)

ITF M25 NUSSLOCH (Německo), koberec / hala

• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •

11:00 | Vlkovský (ČR) - Affolter (Švýc.)

J100 DUBAJ (SAE), tv. povrch

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •

09:30 | V. Nováková (ČR) - Perelmanová (3-)

* bude se hrát i finále

J60 DURBAN (JAR), tv. povrch

• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •

08:30 | Ladman (4-ČR) - Pieber (8-JAR)

J30 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala

• Dvouhra chlapci - 2. kolo kvalifikace •

08:30 | Zerai (2-ČR) - Bečirovič Novak (Slovin.)

* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •

11:30 | Štěpánková (5-ČR) - Sundasová (It.)

11:30 | Chladová (ČR) - Bartoliová (It.)

11:30 | E. Nováková (ČR) - Ciangherottiová (It.)

* bude se hrát i finále

J30 OBERPULLENDORF (Rakousko), tv. povrch / hala

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •

17:30 | Dopplerová (ČR) - Schützová (Rak.)

19:00 | Levinská (ČR) - Kotchetkovová (Rak.)

J30 TRNAVA (Slovensko), tv. povrch / hala

• Dvouhra dívky - 2. kolo kvalifikace •

17:00 | Štveráková (1-ČR) - čeká na soupeřku

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •

12:00 | Hrubý (ČR) - Závaczki (Maď.)

12:00 | Vaněk (2-ČR) - Guzmický (SR)

12:00 | Raštica (ČR) - Šuchter (SR)

15:00 | Laššan (ČR) - Solodčenko (Ukr.)

15:00 | Dujka (ČR) - Hradilek (1-SR)

15:00 | Martinovič (ČR) - Kral (5-SR)

15:00 | Střílka (4-ČR) - Srpoň (SR)

16:30 | Vágner (ČR) - Savgira (-)

• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •

09:00 | Matoušková (ČR) - Kolesárová (SR)

09:00 | V. Svobodová (ČR) - Konopková (SR)

09:00 | Jarolímková (ČR) - Petrášová (SR)

10:30 | Mošková (5-ČR) - Trošynová (Ukr.)

10:30 | Jahnová (ČR) - Hetešová (SR)

10:30 | Ploskuňáková (ČR) - Ifajlovová (Ukr.)

10:30 | Dřevojanová (3-ČR) - Kozmová (SR)

12:00 | Chmelíková (ČR) - Karasová (SR)

* bude se hrát i 2. kolo



* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační