Češi v akci, neděle 26. 4. Plíšková, Nosková, Lehečka a další naděje na Masters. Svrčina o titul
Češi v akci (probíhající turnaje)
Pět nadějí zabojuje o osmifinále na Masters
Velmi bohatý program z českého pohledu nabídne nedělní hrací plán na prestižní tisícovce v Madridu. Ve španělské metropoli se totiž porve o postup do osmifinálové fáze celkem pět našich nadějí.
Nejtěžší výzva čeká Karolínu Plíškovou, Kateřinu Siniakovou a Víta Kopřivu. Naopak v roli favorita nastoupí Jiří Lehečka a Linda Nosková. Ve hře je z českých tenistů ve dvouhře ještě Jakub Menšík, který ale nastoupí až v pondělí.
Lindu Noskovou pak později odpoledne čeká ještě čtyřhra po boku krajanky Marie Bouzkové. Česká dvojice se pokusí navázat na senzační skalp nasazených čtyřek a vyzve další elitní deblistky, tentokrát Kristinu Mladenovicovou a Aleksandru Kruničovou.
Více informací přineseme v nedělním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MADRID (Španělsko), antuka
• Dvouhra ženy - 3. kolo •
11:00 | PREVIEW | Siniaková (ČR) – McNallyová (USA)
12:30 | PREVIEW | Plíšková (ČR) – Mertensová (19-Belg.)
12:30 | PREVIEW | Nosková (13-ČR) – Samsonovová (20-)
• Dvouhra muži - 3. kolo •
11:00 | PREVIEW | Lehečka (11-ČR) – Michelsen (33-USA)
19:00 | PREVIEW | Kopřiva (ČR) – Rinderknech (22-Fr.)
Pavouk čtyřhra ženy
• Čtyřhra ženy - osmifinále •
16:00 | Bouzková/Nosková (ČR) – Kruničová/Mladenovicová (Srb./Fr.)
Svrčina se porve o titul
Dalibor Svrčina startuje na nižším okruhu a má na dosah titul. Na challengeru v Římě zatím s přehledem plní roli nasazené jedničky a do nedělního finále postoupil bez ztráty jediného setu. Favoritem bude také v souboji o trofej.
Český tenista bude ve finále čelit nenasazenému domácímu zástupci a až 338. hráči světa Andreovi Guerrierimu. Svrčinu čeká jubilejní 10. finále na challengerech a v takových zápasech má bilanci 5:4, přičemž loni uspěl ve třech ze čtyř případů. Sedmadvacetiletý kvalifikant Guerrieri naopak nikdy předtím na této úrovni nepostoupil ani do semifinále.
ATP CHALLENGER 75 ŘÍM (Itálie), antuka
• Dvouhra - finále •
15:00 | Svrčina (1-ČR) – Guerrieri (It.)
ATP CHALLENGER 75 OSTRAVA (Česko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | Nicod (ČR) – M. Möller (Něm.)
10:30 | Čížek (ČR) – Boitan (3-Rum.)
12:00 | Forejtek (1-ČR) – Doskočil (ČR)
12:00 | Kusý (ČR) – Gombos (4-SR)
12:00 | Poštolka (ČR) – Siniakov (10-ČR)
13:30 | Klimas (ČR) – Bašič (12-Bosna)
15:00 | Černý (ČR) – Stricker (2-Švýc.)
15:00 | Řeček (ČR) – Palosi (8-Rum.)
ITF W100 WIESBADEN (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Martincová (3-ČR) – Steinerová (Něm.)
11:30 | Bayerlová (ČR) – Vološčuková (11-Portug.)
ITF W15 MADRID (Španělsko), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
12:30 | Kopřivová (ČR) – D. Gonzálezová (Šp.)
J60 KÁHIRA (Egypt), antuka
• Dvouhra chlapci - finále •
09:00 | Krejčí (2-ČR) – Genidy (3-Egypt)
• Dvouhra dívky - finále •
09:00 | Šmídová (3-ČR) – Mostafaová (1-Egypt)
J300 PLOVDIV (Bulharsko), antuka
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
08:00 | Hrubý (3-ČR) – Rodriguez-Matov (Bulh.)
* bude se hrát i 2. kolo
J200 VILLACH (Rakousko), antuka
• Dvouhra dívky - finále kvalifikace •
11:00 | Bervidová (ČR) – Janevová (4-Slovin.)
J30 GIRONA (Španělsko), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo kvalifikace •
14:30 | Gabzdylová (ČR) – Mateosová (5-Šp.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Karolína - Mertenska 3:1, ale není favoritkou
Kačenka - McNally 1:0, ale taky není favoritkou
ková - Samsonová 1:2, ale je favoritkou