Češi v akci, pátek 20. 3. Čtyři naděje na Masters. Valdmannová, Forejtek a Sisková o semifinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
čtvrtek 19. 3. | středa 18. 3. | úterý 17. 3. | pondělí 16. 3. | neděle 15. 3. | sobota 14. 3.
Čtyři Češi na Masters
Ve čtvrtek se po deštivých dnech konečně naplno rozehrála hlavní soutěž mužské i ženské dvouhry na prestižní tisícovce v Miami, která bude samozřejmě pokračovat i v pátek, kdy se na kurtech na Floridě představí minimálně čtyři čeští tenisté.
Zatímco nasazení Karolína Muchová, Linda Nosková a Jiří Lehečka do turnaje teprve vstoupí, Tereza Valentová bude naopak čelit nasazené soupeřce a zaútočí na už druhé vítězství v tomto týdnu. Tuto čtveřici českých tenistů může doplnit v rámci pátečního programu ještě Linda Fruhvirtová, pokud zvládne čtvrteční první kolo s Emerson Jonesovou.
Velmi těžká výzva čeká zejména Noskovou a Valentovou. Nosková totiž už na třetím turnaji v řadě potkává obávanou soupeřku a rozjetou veteránku Soranu Cirsteaovou. Valentová zase změří síly se světovou dvacítkou Dianou Šnajderovou.
Více informací přineseme v pátek v našem denním preview.
WTA 1000 / ATP MASTERS 1000 MIAMI (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra ženy | Pavouk dvouhra muži
• Dvouhra ženy - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Valentová (ČR) – Šnajderová (20-)
xx:xx | PREVIEW | Nosková (14-ČR) – Cirsteaová (Rum.)
xx:xx | PREVIEW | Muchová (13-ČR) – Osoriová (Kol.)
• Dvouhra muži - 2. kolo •
xx:xx | PREVIEW | Lehečka (21-ČR) – Kouamé (Fr.)
ATP CHALLENGER 75 ZADAR (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:30 | Forejtek (ČR) – Jacquet (2-Fr.)
• Čtyřhra - semifinále •
13:30 | Agostini/Forejtek (It./ČR) – Ajdukovič/Kalender (Chorv.)
ITF W75 MARIBOR (Slovinsko), tv. povrch / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
xx:xx | Sisková (ČR) – Ponchetová (6-Fr.)
xx:xx | Valdmannová (ČR) – De Stefanová (It.)
ITF M25 HERAKLION (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
12:30 | Řeček/Siniakov (2-ČR) – Gadamauri/Lumsden (Belg./Brit.)
ITF W15 LE HAVRE (Francie), antuka / hala
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Babelová/Hejtmánková (Fr./ČR) – Ilievová/Lolliaová (4-Fr.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře