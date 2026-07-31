Češi v akci, pátek 31. 7. Jedenáct Čechů o semifinále! Viďmanová hraje životní zápas, nastoupí i Samson

VČERA, 21:00
Aktuality 24
Celkem 11 českých tenistů bude v pátek bojovat o postup do semifinále na profesionální úrovni. Darja Viďmanová odehraje v Memphisu největší utkání své kariéry. Čtvrtfinálový zápas absolvují mimo jiné i Laura Samson, Dominika Šalková, Vendula Valdmannová a také Jan Kumstát s Martinem Krumichem na challengeru v Liberci. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Laura Samson bude bojovat o semifinále v Rumunsku (© Mariano Garcia / Alamy / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

čtvrtek 30. 7.středa 29. 7. | úterý 28. 7. | pondělí 27. 7. | neděle 26. 7. | sobota 25. 7.

 

Viďmanová hraje životní zápas

Darja Viďmanová v americkém Memphisu jasně přehrála grandslamovou šampionku Sloane Stephensovou a zajistila si své první kariérní čtvrtfinále na hlavním okruhu. Českou tenistku, která bojuje o návrat do elitní stovky žebříčku, tak čeká životní zápas.

V něm narazí na domácí naději Katie Volynetsovou. Američanka sice bude favoritkou, ale nemá zas tolik zbraní, aby byla schopná na kurtu dominovat. Viďmanová má tak solidní šanci znovu vylepšit své maximum na nejvyšší úrovni.

 

WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
sobota 01:00 | Viďmanová (ČR) – Volynetsová (USA)

 

Samson, Šalková a dalších osm nadějí hraje čtvrtfinále

Páteční program bude z pohledu českého fanouška velmi bohatý. Celkem 11 našich tenistů včetně Viďmanové totiž čeká čtvrtfinálový zápas na profesionální tour. Mezi ty nejsledovanější určitě bude patřit také souboj Laury Samson se srbským talentem Miou Rističovou, která má na kontě sedm výher v řadě. Šance jsou naprosto vyrovnané a Samson může vyrovnat své maximum na úrovni WTA 125.

Dominika Šalková se stejně jako Samson po vystoupení na Livesport Prague Open vydala na nižší okruh. Dokonce zavítala ještě o kousek níž na akci W100 na Kanárských ostrovech, kde je stále šance na české finále. Čtvrtfinále totiž bude hrát i Anna Sisková. Zatímco Sisková bude po skalpu nasazené jedničky čelit kvalifikantce Berfu Cengizové, Šalková vyzve nasazenou bývalou členku TOP 50 Arantxu Rusovou.

V akci bude také Vendula Valdmannová v irském Dublinu. O postup do semifinále budou usilovat i Jan Kumstát s Martinem Krumichem na domácím challengeru v Liberci nebo Barbora Palicová v německém Hechingenu.

 

WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Samson (5-ČR) – Rističová (Srb.)

 

ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Kumstát (ČR) – Ferreira Silva (8-Portug.)
12:30 | Krumich (ČR) – Nagal (7-Indie)

• Čtyřhra - semifinále •
11:00 | Řeček/Siniakov (ČR) – Cervantes/Molčanov (Šp./Ukr.)
12:30 | Neuchrist/Poljak (Rak./ČR) – Paulson/Vliegen (2-ČR/Belg.)

 

ITF W100 MASPALOMAS (Španělsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
11:00 | Šalková (2-ČR) – Rusová (5-Niz.)
11:00 | Sisková (ČR) – Cengizová (Tur.)

• Čtyřhra - semifinále •
18:00 | Šalková/Zaarová (3-ČR/Švéd.) – Da Silvaová Ficková/McGiffinová (Austr.)
18:00 | Kulambajevová/Sisková (2-Kaz./ČR) – F. Jorgeová/M. Jorgeová (4-Portug.)

 

ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
14:00 | Palicová (ČR) – Tsygourovová (Švýc.)

 

ITF W50 DUBLIN (Irsko), koberec

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
12:30 | Valdmannová (1-ČR) – Allenová (Brit.)

 

ITF M25 KOSZALIN (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
11:30 | Hrazdil/Pecák (2-ČR) – Bladelius/Michalík (Švéd./SR)

 

ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - čtvrtfinále •
10:00 | Kajabová (ČR) – Gniewkowská (Pol.)
10:00 | L. Petruželová (2-ČR) – Svatíková (7-SR)
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Bruneová Olsenová (Nor.)

• Čtyřhra - semifinále •
13:00 | Górská/E. Slavíková (4-Pol./ČR) – L. Petruželová/Zelníčková (2-ČR/SR)

 

ITF M15 WELS (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
16:30 | Baum/Wagner (3-ČR/Rak.) – Eichenseher/Schiessl (Něm.)

 

J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - finále •
12:00 | Frommenwilerová/Vrajíková (Švýc./ČR) – I. A. Abendrothová/Omarbeková (3-Něm./Kaz.)

 

J100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
09:30 | Meszárošová (ČR)N. Iraholaová (ČR)
11:00 | Filipová (ČR) – Chindrisová (Rum.)
11:00 | Oliveriusová (2-ČR) – Sakenová (Kaz.)

• Čtyřhra chlapci - čtvrtfinále •
13:45 | Minakhin/Papavasiliu (It./ČR) – Fays/Meacci (2-Belg./It.)

• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
14:00 | N. Iraholaová/Meszárošová (ČR) – C. Y. Chen/Y. Chiang (2-Tchaj-wan)
15:15 | Filipová/Padrnosová (4-ČR) – Kotamäkiová/Tuominenová (Fin.)

 

J60 ŽILINA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
09:00 | Fedor (ČR) – Kriško (5-SR)
09:00 | Pečonka (7-ČR)Černovický (4-ČR)

• Čtyřhra chlapci - semifinále •
10:00 | Hrubý/Zerai (3-ČR)Rousek/Smolík (ČR)
11:30 | Černovický/Jos. Svoboda (1-ČR) – Podczaszy/L. Szász (Pol./Maď.)
* bude se hrát i finále

• Čtyřhra dívky - semifinále •
10:00 | Cozmaová/Šmídová (1-Rum./ČR) – Foldová/Havlíková (4-ČR)
11:30 | Tvrzská/Vokrojová (ČR) – Košická/T. Růžičková (2-SR/ČR)
* bude se hrát i finále

 

J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - semifinále •
14:00 | Benáčková/Mottlová (1-ČR) – Mtvarelišviliová/Nozdračovová (3-Gruz./Ukr.)
* bude se hrát i finále

 

J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
10:00 | Podlipská/Kr. Přikrylová (2-/ČR) – Bonomiová/Schoberová (It.)
* bude se hrát i semifinále

 

J30 MERZIG (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
10:00 | Šebek (7-ČR) – Mantovani (It.)

 

J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - semifinále •
17:00 | T. Tichý (3-ČR) – Guerrero Hernández (1-Dom. rep.)

 

J30 LUANDA (Angola), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra chlapci - osmifinále •
14:00 | J. Cheng/Šubert (3-Čína/ČR) – Chissingui/Silva (Ang.)
* bude se hrát i čtvrtfinále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

24
Přidat komentář
A211
31.07.2026 13:19
Gratulace k vítězství Dominice jen tak dál a přidávat ať se daří *smilesmile
Reagovat
tommr
31.07.2026 12:59
Dominika Šalková si poradila i s další bývalou hráčkou z top-100 a v Maspalomas postoupila do semifinále ... smile
Do první stovky to má zase o kousek blíž ...
Reagovat
P.T.P.
31.07.2026 13:02
S S Domčou na Kanárech, to by bylo príma
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 07:59
Los Cabos
Denis x Dalibor
dalsi tenisova periferni extravagance za nami... uz v SF obstaraji Wong x Gea (ktery vyndal Cerundola) Dalibor hodne ztracel na servisgemech... Denis celkem pomahal jak mohl, nakonec se ale zapas Daliborovi moc nepoved jak si asi predstavoval... kazdopadne byly videt vymeny, ktere na okruhu uz jsou k videni jen zridka ;-) I tak uspech... preci jen Denis ma vice zkusenosti, ikdyz se ted moc nedari...

Vrchol vecera se blizi... Cameron Norrie x Bernard Tomic... ktereho jsme na okruhu v QF turnaje ATP opravdu delsi dobu nevideli :-) Shodou okolnosti nekde minuly rok v dubnu a zase v mexiku :-)
Reagovat
tenisman1233
31.07.2026 08:02
Reagovat
Mantra
31.07.2026 09:10
a Bernár na krásu, 1-6 0-6 - ale vyhrál na esa!
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 06:32
Los Cabos
Shapovalov x Svrcina
Udalost roku a perla tenisove periferie :-)
Tenhle zapas by Ondra v zivaku ani nezvladl popsat... :-D - na dnesni dobu - dost neortodoxni tenis... dropshotova manie, blaznive loby, extremni lifty, Dalibora.... paradni crossy z bh Denise... a oba nekompromisny vyhozy.
Reagovat
tenisman1233
31.07.2026 06:37
Zatím z větší části ty výhozy.
Reagovat
tenisman1233
31.07.2026 06:40
Teď ta výměna u sítě skvěle oba
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 06:46
jj. i komentatori zahlasili exhibicni vymenu, ktera pobavila.
prvni tri gemy jako funny tennis :-)
Reagovat
tenisman1233
31.07.2026 06:47
Teď se ale vydvojchyboval Shapovalov solidně-3 DF v jednom gemu
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 06:52
Konecne to Dalikovi vyslo, drop&lob :-)
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 06:53
Skvele odvracene SB...
Vyhozum se nedivim, ja bych tam v tech podminkach nastoupil jedine s tou tequilou v sobe :-D
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 06:48
ted Denis nabidl Daliborovi se vratit do hry... brejkl se sam, tohle je mozne videt jen na top urovni uzasne periferie :-)
Reagovat
tenisman1233
31.07.2026 06:54
Denis bude mít ještě jednu šanci ,jak dopodávat set,uvidíme jak bude koncentrovaný,protože zatím má paradoxně lepší čísla na podání Svrčina.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 07:00
Nakonec to Denis dal... ElNino bude mit aspon radost :-)
Ale skoda... toho passhotu na bh...
Prvni extravagantni set za nama...
Uvidime, co se bude dit ve druhem... :-)
Reagovat
tenisman1233
31.07.2026 07:15
Denis má 2 brejky a to je už velká ztráta pro Dalibora.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 07:18
Tak Denis dokaze velke veci... ale dnes se Daliborovi na servisu opravdu tolik nedari, asi jak by chtel... dost nastvany... (pochopitelne)
Reagovat
tenisman1233
31.07.2026 07:29
Denis je dost naštvaný a rozladěný kvůli mexickým divákům.
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 07:40
Dalibor mel sanci srovnat vsechny brejky... ale nevyslo, naopak sam na tech servgemech je to po tyci... a bude muset sam odvracet dalsi BP...
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 07:43
Uz je asi konec... jeste uvidime, jestli to Denis da z prvniho zavreni na servisu, nebo brejkem
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 06:38
Dalibor prvni warning... :-) Tohle k mexickemu turnaji patri... jeste bych jim povolil na kurtu tequilu... ;-) Dalibor uhral 1 gem na returnu... na svuj prvni vyhrany servisgem ceka...
Reagovat
Vlk-v-trave
31.07.2026 06:46
Pekna exhibice na saku - voleje Denise patri mezi perly okruhu... Dalibor konecne urval servisgem... vlhkost je tam, ze by se dala krajet, oba vypadaji po par gemech jak by vysli z bazenu... u lavicky by mohl byt pro kazdeho bazenek s teqilou, ani by se nemuseli prevlikat, rozdil by stejne nebyl videt... :-))
Reagovat
Frick
31.07.2026 02:16
Koberec? Na tom se dneska ještě hraje? A venku?!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist