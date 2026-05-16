Češi v akci, pondělí 18. 5. Siniaková vyzve Bouzkovou, hraje i Menšík. Začíná French Open
Češi v akci (probíhající turnaje)
Siniaková vyzve Bouzkovou, začne i Menšík
Sára Bejlek v prvním kole na pětistovce ve Štrasburku neuspěla, nicméně už po rozlosování hlavní soutěže bylo jasné, že si minimálně jedna česká tenistka druhé kolo na francouzské generálce zahraje.
Los totiž určil české derby mezi Kateřinou Siniakovou a Marií Bouzkovou. Siniaková v posledních týdnech excelovala ve své královské disciplíně a docela se jí na antuce dařilo i ve dvouhře. Bouzková naopak po triumfu v Bogotě prohrála na nejpomalejším povrchu oba zápasy. Siniaková vede ve vzájemné bilanci 2:0, na třísetovou bitvu došlo na French Open 2021 i v Jiujiangu 2023.
Jakuba Menšíka čeká vstup do akce stejné kategorie na turnaji ATP 500 v německém Hamburku. V úvodním kole bude český talent plnit roli favorita proti domácímu Janovi-Lennardovi Struffovi. Menšík kvůli zdravotnímu problému naplno zahájil antukové jaro až v Madridu a vede si v posledních dnech slušně. Naopak Struff se extrémně trápí a v Hamburku se mu nikdy nedařilo.
WTA 500 ŠTRASBURK (Francie), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
17:30 | PREVIEW | Bouzková (8-ČR) – Siniaková (ČR)
ATP 500 HAMBURK (Německo), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | PREVIEW | Menšík (ČR) – Struff (Něm.)
WTA 250 RABAT (Maroko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
15:00 | Detiucová/Chromačevová (4-ČR/-) – Haverlagová/Lumsdenová (Niz./Brit.)
FRENCH OPEN (Paříž, Francie), antuka
• Dvouhra ženy - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Knutsonová (ČR) – Trevisanová (It.)
16:00 | Šalková (12-ČR) – Podrezová (Ukr.)
• Dvouhra muži - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Svrčina (8-ČR) – Den Ouden (Niz.)
ATP CHALLENGER 75 ISTANBUL (Turecko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo •
15:30 | Mrva (ČR) – Forejtek (8-ČR)
ATP CHALLENGER 50 BENGALÚRU (Indie), tv. povrch
• Dvouhra - 1. kolo •
10:30 | Palán (ČR) – Isomura (Jap.)
ITF W75 KOŠICE (Slovensko), antuka
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Kajabová (ČR) – Ovčarenková (1-)
ITF W50 PORTOROŽ (Slovinsko), antuka
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:30 | Hejtmánková (9-ČR) – Peternelová (Slovin.)
ITF W35 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
13:00 | Djekicová/Jantačová (Rak./ČR) – Gasparovicová/Rablová (Rak.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:30 | Michálková (6-ČR) – Rothensteinerová (11-Rak.)
ITF W35 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
11:30 | Mandelíková (10-ČR) – Mitevská (Mak.)
ITF M25 BOL (Chorvatsko), antuka
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Novotný (ČR) – Šimunovič (11-Chorv.)
13:00 | Fáček (ČR) – Kneževič (6-Č. Hora)
13:00 | Vrtílka (15-ČR) – Barun (Chorv.)
ITF W15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
09:00 | Cváčková (7-ČR) – Nulkarová (Indie)
ITF M15 KLAGENFURT (Rakousko), antuka
• Čtyřhra - osmifinále •
14:30 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Pinter/Wagner (Rak.)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
10:00 | Baum (3-ČR) – Rosenkranz König (Rak.)
10:00 | Hrazdil (2-ČR) – Banti (15-It.)
11:30 | Kozlovský (9-ČR) – Gundacker (4-Rak.)
ITF M15 KAYSERI (Turecko), tv. povrch
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:30 | D. Blažka (ČR) – Najdenov (10-Bulh.)
J500 MILÁN (Itálie), antuka
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:00 | T. Heřmanová (ČR) – Jamesová (Jam.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
