Češi v akci, pondělí 27. 7. Brenda Fruhvirtová má další výhru, nastoupí Linda. Bratr Siniakové překvapivě padl

VČERA, 23:10
Aktuality 21
Linda Fruhvirtová zahájí své působení na podniku WTA v americkém Memphisu. Brenda Fruhvirtová pokračuje na velmi malém turnaji v Polsku v pokusu o návrat na kurty po zdravotních a psychických problémech a zapsala hladkou výhru v kvalifikaci. Daniel Siniakov nezvládl roli favorita ve finále kvalifikace na challengeru v Liberci, kde nastoupí také Zdeněk Kolář, kterého čeká derby s Janem Kumstátem. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Brenda Fruhvirtová pokračuje v návratu na kurty (© AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 26. 7.sobota 25. 7.

 

Linda Fruhvirtová začne v Memphisu

Linda Fruhvirtová je v posledních měsících v nepříjemné krizi, má v této sezoně negativní bilanci a propadla se znovu na konec druhé stovky žebříčku. Cenné body by mohla posbírat na turnaji WTA 250 v Memphisu, kde se navzdory svému rankingu vešla přímo do hlavní soutěže.

Do prvního kola však dostala neoblíbenou soupeřku. S favorizovanou Anastasijí Zacharovovou prohrála oba letošní souboje a shodou okolností ji i potřetí potkává na půdě Spojených států. Ruská tenistka v posledním duelu v březnu v Austinu dominovala 6:0, 6:2.

 

WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Zacharovová (-)

 

Siniakov a Kolář hrají v Liberci

Daniel Siniakov má na dosah start v hlavní soutěži na domácím challengeru v Liberci. Bratr hvězdné Kateřiny Siniakové začal drtivým vítězstvím nad krajanem Jonášem Kučerou a jasným favoritem bude i proti švédskému hráči Williamovi Rejchtmanovi Vinciguerrovi. Bude se jednat o první vzájemný zápas.

V Liberci zároveň odstartuje i hlavní soutěž. Zdeněk Kolář bude plnit roli nasazené jedničky a pokusí se zapomenout na oba předchozí starty, jelikož v tomto dějišti vždy skončil v prvním kole. Proti bývalému finalistovi juniorského Australian Open a dalšímu českému talentu Janovi Kumstátovi nebude favoritem. Šance jsou naprosto vyrovnané a tito dva čeští tenisté se potkávají poprvé.

 

ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kolář (1-ČR)Kumstát (ČR)

• Dvouhra - finále kvalifikace •
Pab. Martínez (11-Šp.) – Vrba (ČR) 6:1, 6:3
Rejchtman Vinciguerra (Švéd.) – Siniakov (5-ČR) 5:7, 6:3, 6:2
Nicod (ČR) – Kravčenko (3-Ukr.) 6:4, 6:1

 

WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Štruplová (ČR) – Rameová (Fr.)

 

ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Vrbenský (ČR) – Janvier (Fr.) 6:3, 5:7, 6:3

 

ATP CHALLENGER 75 BONN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Wallin (6-Švéd.) – Donald (11-ČR) 7:6 (11:9), 6:3

 

ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Fontenelová (6-Švýc.) – Pulchartová (ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)
Vasilescuová (14-Rum.) – Hejtmánková (ČR) 6:3, 6:3
Vladsonová (12-Uzb.) – Suchá (ČR) 6:2, 6:2
17:30 | Bayerlová (ČR) – Wobkerová (11-Něm.)

 

ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kolodziejská (Pol.) – Heinzová (14-ČR) 3:6, 6:1, 10:5
Kulhavá (6-ČR) – Krzešniaková (Pol.) 6:4, 6:2
Wirglerová (15-ČR) – H. Jankowská (Pol.) 6:0, 6:0
Kajabová (ČR) – Daubnerová (13-SR) 6:4, 6:2
B. Fruhvirtová (1-ČR) – Daroszewská (Pol.) 6:3, 6:2
T. Šramková (3-SR) – Mošková (ČR) 6:1, 6:4
Vlčková (5-ČR) – Škrabalová (ČR) 6:3, 0:6, 10:8

 

ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Gaiová (13-It.) – T. Štěpánková (ČR) 6:1, 6:0

 

ITF M15 WELS (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Križnik (3-Slovin.) – Ad. Soukup (ČR) 6:0, 6:1
Komínek (ČR) – Kaserer (Rak.) 7:5, 1:6, 10:8
Frömel (ČR) – Šylov (2-Ukr.) 6:3, 7:5
Jindáček (ČR) – Szöke (13-Maď.) 4:6, 6:3, 10:8
Baum (4-ČR) – Rosenkranz König (Rak.) 6:2, 6:1
Piening (Něm.) – Homola (8-ČR) 6:4, 6:4
14:30 | M. Fröhlich (ČR) – Obermair (Rak.)
15:45 | Mrůzek (ČR) – Van Herck (5-Luc.)

 

J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Vrajíková (ČR) – Bonelliová (6-Švýc.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3

 

J100 POZNAŇ (Polsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | M. Horák (ČR) – Zagól (Pol.)

 

J60 ŽILINA (Slovensko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Hrubý (6-ČR) – Paluga (SR) 6:0, 6:0
Fedor (ČR) – Podczaszy (Pol.) 6:3, 1:6, 12:10
Bairo (2-SR) – Mohamed (ČR) 6:2, 6:1
Pečonka (7-ČR) – Glos (SR) 6:2, 5:5 / odloženo
Zerai (1-ČR) – Guo (Kan.) 3:6, 6:4, 10:7
Herman (SR) – Jos. Svoboda (3-ČR) 6:4, 1:6, 10:7
Střílka (ČR) – Faga (SR) 6:2, 2:3 / odloženo
Smolík (ČR) – Kriško (5-SR) 3:4 / odloženo
Motal (ČR) – Čystikov (Ukr.) 1:1 / odloženo
Černovický (4-ČR) – Voigt (Pol.) 6:3, 6:2

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Havlíková (5-ČR) – Dekanová (SR) 6:0, 6:4
Košická (4-SR) – Vokrojová (ČR) 6:2, 6:3
T. Růžičková (ČR) – K. Kubalová (8-SR) 6:7 (1:7), 6:2, 10:6
Pauková (SR) – Foldová (ČR) 6:2, 6:1
Šulcová (ČR) – Sevaldová (SR) 6:4, 6:4
Blaškovičová (SR) – Šmídová (2-ČR) 6:3, 6:4
Holubová (ČR) – Georgievská (SR) 6:2, 6:2

 

J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Mottlová (2-ČR) – Passosová (Portug.) 6:1, 6:0
Roletová Rodriguesová (Portug.) – Benáčková (3-ČR) 6:2, 4:6, 10:4

 

J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Jourdren (ČR) – Kozjak (Slovin.) 6:2, 6:3

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Kr. Přikrylová (6-ČR) – Bergeljová (Slovin.) 6:0, 6:1

 

J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Hass (Austr.) – Janoušek (ČR) 6:4, 1:6, 11:9
Žiška (6-ČR) – Vlaisavljevič (Srb.) 6:4, 6:4
12:00 | Dufek (5-ČR) – Chiesa (Šp.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Moussaová (SR) – Miškovská (5-ČR) 6:2, 7:5
Reifová (6-ČR) – Taslaková (Chorv.) 6:3, 6:4
14:00 | B. Blažková (ČR) – Santosová (4-Chorv.)

 

J30 MERZIG (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Šebek (7-ČR) – Feisst (Něm.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Vávrová (4-ČR) – Bielusová (Pol.)
15:00 | S. Jiráková (ČR) – Zarcová (USA)

 

J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | T. Tichý (3-ČR) – Rodríguez (Dom. rep.)
16:30 | J. Tichý (ČR) – Campbell Perez (4-Peru)


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

21
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tommr
27.07.2026 17:39
Linda Fruhvirtová sice dobře začala ale hraje strašně pasívně a o náskok brejku už zase přišla ...
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George_Renel
27.07.2026 16:46
Brenda konečně vyhrála zápas.
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EllNino
27.07.2026 17:02
Však ho vyhrála i minulý týden ne?
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Mony
27.07.2026 17:10
V kvaldě ITF15 ? Tam prý i v MD hrají 14leté holky
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tommr
27.07.2026 17:11
Neviděl jsem ale skore vypadá dobře Doufám že tentokrát už ve druhém zápase neodpadne ...
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EllNino
27.07.2026 13:27
Bernie Tomic nenastoupil do finále kvaldy, i tak je nalosován jako LL do MD ...
Zachary Svajda skrečl ve finále kvaldy Cruzovi Hewittovi (mimochodem Cruz dostal WC do kvaldy a skrečl mu tam nejdřív Lajovic a pak Svajda :)), i tak se Svajda dostal do MD ...

Opravdu je dobře, aby se ti, co skrečují finále kvaldy nebo do něj nenastoupí, pak směli objevit v MD?
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Vlk-v-trave
27.07.2026 13:50
Ano... jsou dva postoje, "ktere jdou proti sobe.".. oba se jeste vyuzivaji...

1 - losovani z prohranych ve finale kvalifikace - (vic hracu, omezeny vyber na losovani dle rankingu) - argumentace pro losovani - aby nekteri hraci, hracky nezneuzivali posledni kola k tomu, ze to nejak odpinkaji, maji echo, nebo pocitaji, ze nekdo odstoupi a jsou prvni v poradi... argumentace proti: nekteri, kteri si vybojovali pozici rankingem jsou timhle systemem losovani znevyhodneni.

2- system, kdy nastupuje LL dle rankingu pred zavrenim entry listu...
je jasny... a proste nepocita s losem... tech pripadu, kdo bude pocitat s odstoupenim nebude az tolik... z druhe strany datumy zavirani entry listu muze nektere hrace odstrelit, kteri maji trebas lepsi formu, a do kvaldy aby ani nemuseli... argumentace pro tento system je hlavne ranking... ktery by mel byt nejak cteny... ale jsou ohlasy, ze by se mohl vnimat v kvalde i live zebricek...

Ja jsem pro tu jasnost, a je jedno jak se tam hrac dostane... jak uz ten ranking je, tak at se teda vyuziva... ale jestli jde o kvaldu urcite bych zavedl live - ranking...
Losovani a jine napady... me prijdou zbytec... ale at je nekdo zastancem jednoho nebo jineho systemu... bylo by dobre to sjednotit/// :-)
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EllNino
27.07.2026 14:46
Mně je primárně o tu skreč/nenastoupení, jinak je systém v pohodě, před zahájením MD se LL losují z počtu míst + 1, po zahájení MD je to podle nasazení v kvaldě těch, kteří vypadli ve finále ...

Nelíbí se mi ale, když někdo skrečuje/nenastoupí, může se tam objevit i tak ... za mě skreč/w.o. = konec v turnaji, pokud prohraje v zápase, kde je prostě jen horší, ať klidně je jako LL
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Vlk-v-trave
27.07.2026 15:44
No, v tom asi ta dira je... takze by se asi melo zavest do pravidel, kdo odstoupi nebo nedohraje - tak smula no :-)
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falcon_heavy
27.07.2026 14:51
Losování se zavedlo, protože když jednotně platil bod 2, hojně se toho zneužívalo, čili za mě je současná úprava v pohodě. Jen s tou skrečí má EllNino pravdu.
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com
27.07.2026 07:10
Škoda, že nehraje ještě neteř Šafářové, to by byl nadpis smilesmile
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Ondřej.Jirásek
27.07.2026 10:56
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Frick
27.07.2026 01:25
Fedor, Mohamed, Zerai... kurňa to budou Češi jak cyp.
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tommr
27.07.2026 00:39
Brenda Fruhvirtová to s tím návratem bude mít nesmírně těžký. Na tom turnaji v Polsku bude muset vyhrát tři zápasy aby získala aspoň jeden bod do žebříčku. Za titul na kterej je potřeba vyhrát 7 zápasů získá 15 bodů ...
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Blondie
27.07.2026 01:06
Možná získá zápasovou praxi, a pokud přijdou výsledky, dorazí třeba i WC?
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Frick
27.07.2026 01:11
Věřim v to.

https://i.ibb.co/B2LYjP3C/Nepojgggggmenovan.jpg
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Frick
27.07.2026 01:15
Zatím je ale situace nedobrá.

https://i.ibb.co/r2VqdtKs/fffddd.jpg
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paprikovygulas_
27.07.2026 05:54
Kašli už na tie body a rebríček, zober radsej sudoku do ruky
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Frick
27.07.2026 00:37
To je strašný, že musí Brenda hrát kvaldu na ten nejvíc nepodřadnější pralesní turnaj. To by snad Pšonci měli bejt rádi, že jim pralesní turnaj hraje někdejší talent, co byl už v TOP 100, ne?
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Frick
27.07.2026 00:34
BTW: Asi se taky od Zdendy čekalo více, co? Špatné trenérské vedení, špatná hlava nebo bohužel - prostě ten tu kvalitu nikdy neměl?
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Frick
27.07.2026 00:33
Typický challengerový hráč Kolář bude hrát na typickém challengeru v Liberci.
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