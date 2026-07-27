Češi v akci, pondělí 27. 7. Brenda Fruhvirtová má další výhru, nastoupí Linda. Bratr Siniakové překvapivě padl
Češi v akci (probíhající turnaje)
Linda Fruhvirtová začne v Memphisu
Linda Fruhvirtová je v posledních měsících v nepříjemné krizi, má v této sezoně negativní bilanci a propadla se znovu na konec druhé stovky žebříčku. Cenné body by mohla posbírat na turnaji WTA 250 v Memphisu, kde se navzdory svému rankingu vešla přímo do hlavní soutěže.
Do prvního kola však dostala neoblíbenou soupeřku. S favorizovanou Anastasijí Zacharovovou prohrála oba letošní souboje a shodou okolností ji i potřetí potkává na půdě Spojených států. Ruská tenistka v posledním duelu v březnu v Austinu dominovala 6:0, 6:2.
WTA 250 MEMPHIS (USA), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
17:00 | L. Fruhvirtová (ČR) – Zacharovová (-)
Siniakov a Kolář hrají v Liberci
Daniel Siniakov má na dosah start v hlavní soutěži na domácím challengeru v Liberci. Bratr hvězdné Kateřiny Siniakové začal drtivým vítězstvím nad krajanem Jonášem Kučerou a jasným favoritem bude i proti švédskému hráči Williamovi Rejchtmanovi Vinciguerrovi. Bude se jednat o první vzájemný zápas.
V Liberci zároveň odstartuje i hlavní soutěž. Zdeněk Kolář bude plnit roli nasazené jedničky a pokusí se zapomenout na oba předchozí starty, jelikož v tomto dějišti vždy skončil v prvním kole. Proti bývalému finalistovi juniorského Australian Open a dalšímu českému talentu Janovi Kumstátovi nebude favoritem. Šance jsou naprosto vyrovnané a tito dva čeští tenisté se potkávají poprvé.
ATP CHALLENGER 75 LIBEREC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo •
14:00 | Kolář (1-ČR) – Kumstát (ČR)
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Pab. Martínez (11-Šp.) – Vrba (ČR) 6:1, 6:3
Rejchtman Vinciguerra (Švéd.) – Siniakov (5-ČR) 5:7, 6:3, 6:2
Nicod (ČR) – Kravčenko (3-Ukr.) 6:4, 6:1
WTA 125 TARGU MURES (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
13:00 | Štruplová (ČR) – Rameová (Fr.)
ATP CHALLENGER 125 SAN MARINO, antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Vrbenský (ČR) – Janvier (Fr.) 6:3, 5:7, 6:3
ATP CHALLENGER 75 BONN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
Wallin (6-Švéd.) – Donald (11-ČR) 7:6 (11:9), 6:3
ITF W75 HECHINGEN (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Fontenelová (6-Švýc.) – Pulchartová (ČR) 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (7:2)
Vasilescuová (14-Rum.) – Hejtmánková (ČR) 6:3, 6:3
Vladsonová (12-Uzb.) – Suchá (ČR) 6:2, 6:2
17:30 | Bayerlová (ČR) – Wobkerová (11-Něm.)
ITF W15 BÍLSKO-BĚLÁ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Kolodziejská (Pol.) – Heinzová (14-ČR) 3:6, 6:1, 10:5
Kulhavá (6-ČR) – Krzešniaková (Pol.) 6:4, 6:2
Wirglerová (15-ČR) – H. Jankowská (Pol.) 6:0, 6:0
Kajabová (ČR) – Daubnerová (13-SR) 6:4, 6:2
B. Fruhvirtová (1-ČR) – Daroszewská (Pol.) 6:3, 6:2
T. Šramková (3-SR) – Mošková (ČR) 6:1, 6:4
Vlčková (5-ČR) – Škrabalová (ČR) 6:3, 0:6, 10:8
ITF W15 ROGAŠKA SLATINA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
Gaiová (13-It.) – T. Štěpánková (ČR) 6:1, 6:0
ITF M15 WELS (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
Križnik (3-Slovin.) – Ad. Soukup (ČR) 6:0, 6:1
Komínek (ČR) – Kaserer (Rak.) 7:5, 1:6, 10:8
Frömel (ČR) – Šylov (2-Ukr.) 6:3, 7:5
Jindáček (ČR) – Szöke (13-Maď.) 4:6, 6:3, 10:8
Baum (4-ČR) – Rosenkranz König (Rak.) 6:2, 6:1
Piening (Něm.) – Homola (8-ČR) 6:4, 6:4
14:30 | M. Fröhlich (ČR) – Obermair (Rak.)
15:45 | Mrůzek (ČR) – Van Herck (5-Luc.)
J200 BASILEJ (Švýcarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
Vrajíková (ČR) – Bonelliová (6-Švýc.) 7:6 (7:5), 1:6, 6:3
J100 POZNAŇ (Polsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
10:30 | M. Horák (ČR) – Zagól (Pol.)
J60 ŽILINA (Slovensko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Hrubý (6-ČR) – Paluga (SR) 6:0, 6:0
Fedor (ČR) – Podczaszy (Pol.) 6:3, 1:6, 12:10
Bairo (2-SR) – Mohamed (ČR) 6:2, 6:1
Pečonka (7-ČR) – Glos (SR) 6:2, 5:5 / odloženo
Zerai (1-ČR) – Guo (Kan.) 3:6, 6:4, 10:7
Herman (SR) – Jos. Svoboda (3-ČR) 6:4, 1:6, 10:7
Střílka (ČR) – Faga (SR) 6:2, 2:3 / odloženo
Smolík (ČR) – Kriško (5-SR) 3:4 / odloženo
Motal (ČR) – Čystikov (Ukr.) 1:1 / odloženo
Černovický (4-ČR) – Voigt (Pol.) 6:3, 6:2
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Havlíková (5-ČR) – Dekanová (SR) 6:0, 6:4
Košická (4-SR) – Vokrojová (ČR) 6:2, 6:3
T. Růžičková (ČR) – K. Kubalová (8-SR) 6:7 (1:7), 6:2, 10:6
Pauková (SR) – Foldová (ČR) 6:2, 6:1
Šulcová (ČR) – Sevaldová (SR) 6:4, 6:4
Blaškovičová (SR) – Šmídová (2-ČR) 6:3, 6:4
Holubová (ČR) – Georgievská (SR) 6:2, 6:2
J60 LEIRIA (Portugalsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Mottlová (2-ČR) – Passosová (Portug.) 6:1, 6:0
Roletová Rodriguesová (Portug.) – Benáčková (3-ČR) 6:2, 4:6, 10:4
J60 RADOMLJE (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Jourdren (ČR) – Kozjak (Slovin.) 6:2, 6:3
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Kr. Přikrylová (6-ČR) – Bergeljová (Slovin.) 6:0, 6:1
J30 VINKOVCI (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
Hass (Austr.) – Janoušek (ČR) 6:4, 1:6, 11:9
Žiška (6-ČR) – Vlaisavljevič (Srb.) 6:4, 6:4
12:00 | Dufek (5-ČR) – Chiesa (Šp.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
Moussaová (SR) – Miškovská (5-ČR) 6:2, 7:5
Reifová (6-ČR) – Taslaková (Chorv.) 6:3, 6:4
14:00 | B. Blažková (ČR) – Santosová (4-Chorv.)
J30 MERZIG (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
10:30 | Šebek (7-ČR) – Feisst (Něm.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Vávrová (4-ČR) – Bielusová (Pol.)
15:00 | S. Jiráková (ČR) – Zarcová (USA)
J30 PUNTA CANA (Dominikánská republika), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
15:00 | T. Tichý (3-ČR) – Rodríguez (Dom. rep.)
16:30 | J. Tichý (ČR) – Campbell Perez (4-Peru)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Zachary Svajda skrečl ve finále kvaldy Cruzovi Hewittovi (mimochodem Cruz dostal WC do kvaldy a skrečl mu tam nejdřív Lajovic a pak Svajda :)), i tak se Svajda dostal do MD ...
Opravdu je dobře, aby se ti, co skrečují finále kvaldy nebo do něj nenastoupí, pak směli objevit v MD?
1 - losovani z prohranych ve finale kvalifikace - (vic hracu, omezeny vyber na losovani dle rankingu) - argumentace pro losovani - aby nekteri hraci, hracky nezneuzivali posledni kola k tomu, ze to nejak odpinkaji, maji echo, nebo pocitaji, ze nekdo odstoupi a jsou prvni v poradi... argumentace proti: nekteri, kteri si vybojovali pozici rankingem jsou timhle systemem losovani znevyhodneni.
2- system, kdy nastupuje LL dle rankingu pred zavrenim entry listu...
je jasny... a proste nepocita s losem... tech pripadu, kdo bude pocitat s odstoupenim nebude az tolik... z druhe strany datumy zavirani entry listu muze nektere hrace odstrelit, kteri maji trebas lepsi formu, a do kvaldy aby ani nemuseli... argumentace pro tento system je hlavne ranking... ktery by mel byt nejak cteny... ale jsou ohlasy, ze by se mohl vnimat v kvalde i live zebricek...
Ja jsem pro tu jasnost, a je jedno jak se tam hrac dostane... jak uz ten ranking je, tak at se teda vyuziva... ale jestli jde o kvaldu urcite bych zavedl live - ranking...
Losovani a jine napady... me prijdou zbytec... ale at je nekdo zastancem jednoho nebo jineho systemu... bylo by dobre to sjednotit/// :-)
Nelíbí se mi ale, když někdo skrečuje/nenastoupí, může se tam objevit i tak ... za mě skreč/w.o. = konec v turnaji, pokud prohraje v zápase, kde je prostě jen horší, ať klidně je jako LL
https://i.ibb.co/B2LYjP3C/Nepojgggggmenovan.jpg
https://i.ibb.co/r2VqdtKs/fffddd.jpg